Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230107/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-bombardimanina-ragmen-ateskese-uymaya-devam-edecegiz-1065488877.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bombardımanına rağmen ateşkese uymaya devam edeceğiz
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bombardımanına rağmen ateşkese uymaya devam edeceğiz
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bombardımanına rağmen ateşkese uymaya devam edeceğini duyurdu. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T17:37+0300
2023-01-07T17:37+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ec0bf98d21bc4a994507e73df288dff7.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bombardımanına rağmen Rus ordusunun Ortodoks Noeli nedeniyle ilan edilen ateşkese uymaya devam edeceği belirtildi.Kiev rejiminin son bir gün içinde yerleşim bölgeleri ve Rus mevzilerine yönelik bombardımanının devam ettiği vurgulanan açıklamada, Krasnıy Liman istikametinde Ukrayna birliklerinin Rus mevzilerine 11 havan topu saldırısı gerçekleştirdiği, Avdeyevskiy ve Marinskiy yönlerinde 51 kez topçu ateşi açtığı kaydedildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yerleşim bölgeleri ve Rus birliklerinin mevzilerini bombalamasına rağmen ateşkes uygulamasının 7 Ocak saat 24.00'e kadar devam edeceğini ifade edildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortodoks Noeli nedeniyle Ukrayna’da ilan ettiği geçici ateşkes 6 Ocak saat 12.00’de yürürlüğe girmişti.Ortodoks Hristiyanların büyük bir bölümü Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor. Kiliselerde Noel ayinleri 6 Ocak akşamı başlıyor. Ukrayna’da da nüfusun büyük bir bölümü Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_240:0:1681:1081_1920x0_80_0_0_c4a11c94e5a750f55db8f6d2cd20ed36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bombardımanına rağmen ateşkese uymaya devam edeceğiz

17:37 07.01.2023
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bombardımanına rağmen ateşkese uymaya devam edeceğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bombardımanına rağmen Rus ordusunun Ortodoks Noeli nedeniyle ilan edilen ateşkese uymaya devam edeceği belirtildi.
Kiev rejiminin son bir gün içinde yerleşim bölgeleri ve Rus mevzilerine yönelik bombardımanının devam ettiği vurgulanan açıklamada, Krasnıy Liman istikametinde Ukrayna birliklerinin Rus mevzilerine 11 havan topu saldırısı gerçekleştirdiği, Avdeyevskiy ve Marinskiy yönlerinde 51 kez topçu ateşi açtığı kaydedildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yerleşim bölgeleri ve Rus birliklerinin mevzilerini bombalamasına rağmen ateşkes uygulamasının 7 Ocak saat 24.00'e kadar devam edeceğini ifade edildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortodoks Noeli nedeniyle Ukrayna’da ilan ettiği geçici ateşkes 6 Ocak saat 12.00’de yürürlüğe girmişti.
Ortodoks Hristiyanların büyük bir bölümü Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor. Kiliselerde Noel ayinleri 6 Ocak akşamı başlıyor. Ukrayna’da da nüfusun büyük bir bölümü Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала