https://sputniknews.com.tr/20230107/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-bombardimanina-ragmen-ateskese-uymaya-devam-edecegiz-1065488877.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bombardımanına rağmen ateşkese uymaya devam edeceğiz
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bombardımanına rağmen ateşkese uymaya devam edeceğiz
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bombardımanına rağmen ateşkese uymaya devam edeceğini duyurdu. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T17:37+0300
2023-01-07T17:37+0300
2023-01-07T17:37+0300
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bombardımanına rağmen Rus ordusunun Ortodoks Noeli nedeniyle ilan edilen ateşkese uymaya devam edeceği belirtildi.Kiev rejiminin son bir gün içinde yerleşim bölgeleri ve Rus mevzilerine yönelik bombardımanının devam ettiği vurgulanan açıklamada, Krasnıy Liman istikametinde Ukrayna birliklerinin Rus mevzilerine 11 havan topu saldırısı gerçekleştirdiği, Avdeyevskiy ve Marinskiy yönlerinde 51 kez topçu ateşi açtığı kaydedildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yerleşim bölgeleri ve Rus birliklerinin mevzilerini bombalamasına rağmen ateşkes uygulamasının 7 Ocak saat 24.00'e kadar devam edeceğini ifade edildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortodoks Noeli nedeniyle Ukrayna’da ilan ettiği geçici ateşkes 6 Ocak saat 12.00’de yürürlüğe girmişti.Ortodoks Hristiyanların büyük bir bölümü Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor. Kiliselerde Noel ayinleri 6 Ocak akşamı başlıyor. Ukrayna’da da nüfusun büyük bir bölümü Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bombardımanına rağmen ateşkese uymaya devam edeceğiz
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bombardımanına rağmen ateşkese uymaya devam edeceğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bombardımanına rağmen Rus ordusunun Ortodoks Noeli nedeniyle ilan edilen ateşkese uymaya devam edeceği belirtildi.
Kiev rejiminin son bir gün içinde yerleşim bölgeleri ve Rus mevzilerine yönelik bombardımanının devam ettiği vurgulanan açıklamada, Krasnıy Liman istikametinde Ukrayna birliklerinin Rus mevzilerine 11 havan topu saldırısı gerçekleştirdiği, Avdeyevskiy ve Marinskiy yönlerinde 51 kez topçu ateşi açtığı kaydedildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yerleşim bölgeleri ve Rus birliklerinin mevzilerini bombalamasına rağmen ateşkes uygulamasının 7 Ocak saat 24.00'e kadar devam edeceğini ifade edildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortodoks Noeli nedeniyle Ukrayna’da ilan ettiği geçici ateşkes 6 Ocak saat 12.00’de yürürlüğe girmişti.
Ortodoks Hristiyanların büyük bir bölümü Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor. Kiliselerde Noel ayinleri 6 Ocak akşamı başlıyor. Ukrayna’da da nüfusun büyük bir bölümü Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor.