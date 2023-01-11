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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230111/zelenskiy-vatana-ihanetle-suclanan-4-muhalif-siyasetciyi-vatandasliktan-cikartti-1065610879.html
Zelenskiy, vatana ihanetle suçlanan 4 muhalif siyasetçiyi vatandaşlıktan çıkarttı
Zelenskiy, vatana ihanetle suçlanan 4 muhalif siyasetçiyi vatandaşlıktan çıkarttı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, vatana ihanetle suçlanan 4 muhalif siyasetçiyi vatandaşlıktan çıkarttı. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T00:35+0300
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vladimir zelenskiy
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
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Vladimir Zelelenskiy, vatana ihanetle suçlanan dört muhalif siyasetçinin vatandaşlıktan çıkarılmasıyla ilgili kararı imzaladı. Karar metninde, geçen eylül ayında bir takas sonucu Rusya’ya teslim edilen Viktor Medvedçuk’un ismi de geçiyor.Zelenskiy, bu akşam halka seslendiği videoda, “Ukrayna Güvenlik Servisi ve Devlet Göç Servisi’nin hazırladığı materyaller temelinde, dört kişinin vatandaşlıktan çıkarılması kararını onayladım. Bunlar Andrey Derkaç, Taras Kozak, Renat Kuzmin ve Viktor Medvedçuk” ifadesini kullandı.Ukrayna lideri, “Bu, bu türden son karar değil. Servisler çalışıyor” diye ekledi.Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Andrey Derkaç, Taras Kozak, Renat Kuzmin ve Viktor Medvedçuk vatana ihanetle suçlanıyor.
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vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi
vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi

Zelenskiy, vatana ihanetle suçlanan 4 muhalif siyasetçiyi vatandaşlıktan çıkarttı

00:35 11.01.2023 (güncellendi: 00:44 11.01.2023)
© AP Photo Vladimir Zelenskiy
 Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© AP Photo
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, vatana ihanetle suçlanan 4 muhalif siyasetçiyi vatandaşlıktan çıkarttı.
Vladimir Zelelenskiy, vatana ihanetle suçlanan dört muhalif siyasetçinin vatandaşlıktan çıkarılmasıyla ilgili kararı imzaladı. Karar metninde, geçen eylül ayında bir takas sonucu Rusya’ya teslim edilen Viktor Medvedçuk’un ismi de geçiyor.
Zelenskiy, bu akşam halka seslendiği videoda, “Ukrayna Güvenlik Servisi ve Devlet Göç Servisi’nin hazırladığı materyaller temelinde, dört kişinin vatandaşlıktan çıkarılması kararını onayladım. Bunlar Andrey Derkaç, Taras Kozak, Renat Kuzmin ve Viktor Medvedçuk” ifadesini kullandı.
Ukrayna lideri, “Bu, bu türden son karar değil. Servisler çalışıyor” diye ekledi.
Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Andrey Derkaç, Taras Kozak, Renat Kuzmin ve Viktor Medvedçuk vatana ihanetle suçlanıyor.
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