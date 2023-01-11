https://sputniknews.com.tr/20230111/zelenskiy-vatana-ihanetle-suclanan-4-muhalif-siyasetciyi-vatandasliktan-cikartti-1065610879.html

Zelenskiy, vatana ihanetle suçlanan 4 muhalif siyasetçiyi vatandaşlıktan çıkarttı

Zelenskiy, vatana ihanetle suçlanan 4 muhalif siyasetçiyi vatandaşlıktan çıkarttı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, vatana ihanetle suçlanan 4 muhalif siyasetçiyi vatandaşlıktan çıkarttı. 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T00:35+0300

2023-01-11T00:35+0300

2023-01-11T00:44+0300

vladimir zelenskiy

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1c/1061733607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da7e555c2f1a767a2f574ea015522803.jpg

Vladimir Zelelenskiy, vatana ihanetle suçlanan dört muhalif siyasetçinin vatandaşlıktan çıkarılmasıyla ilgili kararı imzaladı. Karar metninde, geçen eylül ayında bir takas sonucu Rusya’ya teslim edilen Viktor Medvedçuk’un ismi de geçiyor.Zelenskiy, bu akşam halka seslendiği videoda, “Ukrayna Güvenlik Servisi ve Devlet Göç Servisi’nin hazırladığı materyaller temelinde, dört kişinin vatandaşlıktan çıkarılması kararını onayladım. Bunlar Andrey Derkaç, Taras Kozak, Renat Kuzmin ve Viktor Medvedçuk” ifadesini kullandı.Ukrayna lideri, “Bu, bu türden son karar değil. Servisler çalışıyor” diye ekledi.Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Andrey Derkaç, Taras Kozak, Renat Kuzmin ve Viktor Medvedçuk vatana ihanetle suçlanıyor.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi