https://sputniknews.com.tr/20230111/zelenskiy-vatana-ihanetle-suclanan-4-muhalif-siyasetciyi-vatandasliktan-cikartti-1065610879.html
Zelenskiy, vatana ihanetle suçlanan 4 muhalif siyasetçiyi vatandaşlıktan çıkarttı
Zelenskiy, vatana ihanetle suçlanan 4 muhalif siyasetçiyi vatandaşlıktan çıkarttı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, vatana ihanetle suçlanan 4 muhalif siyasetçiyi vatandaşlıktan çıkarttı. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T00:35+0300
2023-01-11T00:35+0300
2023-01-11T00:44+0300
vladimir zelenskiy
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
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Vladimir Zelelenskiy, vatana ihanetle suçlanan dört muhalif siyasetçinin vatandaşlıktan çıkarılmasıyla ilgili kararı imzaladı. Karar metninde, geçen eylül ayında bir takas sonucu Rusya’ya teslim edilen Viktor Medvedçuk’un ismi de geçiyor.Zelenskiy, bu akşam halka seslendiği videoda, “Ukrayna Güvenlik Servisi ve Devlet Göç Servisi’nin hazırladığı materyaller temelinde, dört kişinin vatandaşlıktan çıkarılması kararını onayladım. Bunlar Andrey Derkaç, Taras Kozak, Renat Kuzmin ve Viktor Medvedçuk” ifadesini kullandı.Ukrayna lideri, “Bu, bu türden son karar değil. Servisler çalışıyor” diye ekledi.Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Andrey Derkaç, Taras Kozak, Renat Kuzmin ve Viktor Medvedçuk vatana ihanetle suçlanıyor.
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vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi
vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi
Zelenskiy, vatana ihanetle suçlanan 4 muhalif siyasetçiyi vatandaşlıktan çıkarttı
00:35 11.01.2023 (güncellendi: 00:44 11.01.2023) Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, vatana ihanetle suçlanan 4 muhalif siyasetçiyi vatandaşlıktan çıkarttı.
Vladimir Zelelenskiy, vatana ihanetle suçlanan dört muhalif siyasetçinin vatandaşlıktan çıkarılmasıyla ilgili kararı imzaladı. Karar metninde, geçen eylül ayında bir takas sonucu Rusya’ya teslim edilen Viktor Medvedçuk’un ismi de geçiyor.
Zelenskiy, bu akşam halka seslendiği videoda, “Ukrayna Güvenlik Servisi ve Devlet Göç Servisi’nin hazırladığı materyaller temelinde, dört kişinin vatandaşlıktan çıkarılması kararını onayladım. Bunlar Andrey Derkaç, Taras Kozak, Renat Kuzmin ve Viktor Medvedçuk” ifadesini kullandı.
Ukrayna lideri, “Bu, bu türden son karar değil. Servisler çalışıyor” diye ekledi.
Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Andrey Derkaç, Taras Kozak, Renat Kuzmin ve Viktor Medvedçuk vatana ihanetle suçlanıyor.