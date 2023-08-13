https://sputniknews.com.tr/20230813/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-son-bir-gunde-540in-uzerinde-asker-kaybetti-1074609657.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu son bir günde 540’ın üzerinde asker kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu son bir günde 540’ın üzerinde asker kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin son bir günde düşmanın birkaç yöndeki 13’ten fazla saldırı girişimini püskürttüğünü, Ukrayna Silahlı... 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T16:21+0300

2023-08-13T16:21+0300

2023-08-13T16:21+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin gün boyunca düşmanın çeşitli yönlerden 13’ün üzerinde saldırısını püskürttüğünü, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yaklaşık 545 asker ve düzinelerce teçhizat kaybettiği belirtildi.Açıklamaya göre Kupyansk yönünde Batı Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 14., 44. mekanize tugayları ile 95. İndirme ve Hücum Tugayı’nın alt saldırısını başarıyla püskürttü.Rus askerlerin ayrıca düşman güçlerin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Novoselovskiy bölgesi ile Harkov bölgesindeki saldırılarını da durdurduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Düşmanın bu yöndeki kayıpları 60'tan fazla Ukraynalı asker, dört zırhlı muharebe aracı, iki otomobil, ayrıca topçu mücadelesine yönelik ABD yapımı bir AN/TPQ-36 radar istasyonu oldu” ifadeleri kullanıldı.Zaporojye bölgesinde Ukrayna ordusunun kayıplarının 40 askeri aştığını, aynı yönde ayrıca beş tankın ve İngiliz yapımı bir FH-70 obüsünün de imha edildiğini bildiren bakanlık, “Zaporojye bölgesinde Orehov kentinin yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 9. Kolordusunun ileri komuta karakolu vuruldu. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Pervomayskoye yerleşim bölgesinde bir insansız hava araçları kontrol merkezi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve askeri teçhizatı vuruldu” diye devam etti.Rus Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk yönünde Ukrayna birliklerinin altı saldırısını püskürttüğü vurgulanan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin cephenin bu kısmındaki kayıplarının son 24 saatte ölü ve yaralı olarak 300’ün üzerinde asker olduğu kaydedildi.Açıklamada, “Herson yönünde yapılan atışların yol açtığı hasar sonucu bir günde 20'den fazla Ukraynalı asker, dört otomobil ve ABD yapımı bir M777 topçu sistemi imha edildi” ifadelerine yer verildi.Krasnıy Liman yönünde Merkez Askeri Grubunun eylemleri, hava ve topçu kuvvetleri ile ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 68. Avcı Tugayı’nın LHC’nin Novoyegorovka yerleşim bölgesinde hücum grubunun saldırısının başarı ile püskürtüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, “45’e yakın Ukraynalı asker, üç zırhlı muharebe aracı, dört pikap, bir kundağı motorlu Gvozdika topçu sistemi ve ayrıca bir D-30 obüsü imha edildi” vurgusu yapıldı.Güney Donetsk yönünde Doğu Askeri Grubu askerlerinin şiddetli çatışmalara girdiği bildirilen açıklamada, “Çatışmalar sonucunda 80’e yakın Ukraynalı asker, bir tank, dört zırhlı muharebe aracı, üç otomobil ve ayrıca bir D-20 ve bir D-30 obüsü imha edildi” denildi.Rus hava savunma sistemlerinin geçtiğimiz gün Ukrayna’ya ait 25 insansız hava aracını düşürdüğü çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 8 HIMARS füzesini önlediği bilgisi verilen açıklamada, Rus savaş jetlerinin DHC’nin Brusovka bbölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetlerinin bir Mi-8 askeri helikopterini düşürdüğü ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230812/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-yok-edildi-1074594149.html

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