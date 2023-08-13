Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu son bir günde 540’ın üzerinde asker kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
08:00
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Turist rehberliği de yapan Türkiye'nin sevilen şairi
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Anlaşma bitti, Ukrayna’nın geliri yarı yarıya düştü
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
13:05
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Turist rehberliği de yapan Türkiye'nin sevilen şairi
13:41
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
14:08
4 dk
SESLİ HABER
ABD’li büyük şirketler kaybı anladı: Rus pazarına dönmek istiyoruz
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ozel Haber_Whatsapp dolandırıcılarına dikkat. Korunmanın yöntemini anlattı
17:00
8 dk
SESLİ HABER
Ve dönüş başladı: Volkswagen, Audi, Skoda ve Bentley, tekrar Rusya’da
17:35
1 dk
ÖZEL HABER
Putin imzaladı, artık paraları dondurulabilecek
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Afganistan’da bizi Taliban değil, yolsuzluk mahvetti
19:00
4 dk
ÖZEL HBER
Ne Japon siyasiler ne de BM Genel Sekreteri, ABD’yi ağzına alamadı
20:00
3 dk
ÖZEL HABER
ABD basını: Ukrayna karşı saldırısında Rus savunma hatlarına dahi yaklaşamadı
21:00
2 dk
ÖZEL HABER
OPEC ülkelerinin kararı ABD’de kriz yarattı
22:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın açıklaması Polonya’yı kızdırdı
23:00
2 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
08:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Zelenskiy’nin öfke nöbetleri müttefiklerini kızdırdı
09:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silahlar kimlerin eline geçiyor?
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna medyası yazdı: Yurtdışındaki Ukraynalı diplomatlar ülkeye dönmüyor
13:05
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan 47 yıl sonra ilk: Uzaydaki görevi açıklandı
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
14:07
4 dk
SESLİ HABER
Kiev yönetimi dört manastırı mühürledi
14:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
23 ülkenin BRICS’e katılmak istediği açıklandı
15:04
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye açıklaması: Türkiye’nin rolü önemli derecede arttı
15:20
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA ajanını şoke eden açıklama
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD vatandaşlarını öfkelendiren ‘yardım’: 60 milyar dolar
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
İran: BRICS, ABD hegemonyasına karşı çok kutuplu dünya kuracak
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya silah yardımları ABD’yi zora soktu: İzin vermeyeceğiz
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen eski ABD’li istihbaratçı: Biden, ABD halkını kandırdı
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Bunu Alman medyası yazdı: Hurdaya ayrılan tanklar Ukrayna’ya verilecek
23:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230813/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-son-bir-gunde-540in-uzerinde-asker-kaybetti-1074609657.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu son bir günde 540’ın üzerinde asker kaybetti
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu son bir günde 540’ın üzerinde asker kaybetti
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin son bir günde düşmanın birkaç yöndeki 13’ten fazla saldırı girişimini püskürttüğünü, Ukrayna Silahlı... 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T16:21+0300
2023-08-13T16:21+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ec0bf98d21bc4a994507e73df288dff7.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin gün boyunca düşmanın çeşitli yönlerden 13’ün üzerinde saldırısını püskürttüğünü, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yaklaşık 545 asker ve düzinelerce teçhizat kaybettiği belirtildi.Açıklamaya göre Kupyansk yönünde Batı Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 14., 44. mekanize tugayları ile 95. İndirme ve Hücum Tugayı’nın alt saldırısını başarıyla püskürttü.Rus askerlerin ayrıca düşman güçlerin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Novoselovskiy bölgesi ile Harkov bölgesindeki saldırılarını da durdurduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Düşmanın bu yöndeki kayıpları 60'tan fazla Ukraynalı asker, dört zırhlı muharebe aracı, iki otomobil, ayrıca topçu mücadelesine yönelik ABD yapımı bir AN/TPQ-36 radar istasyonu oldu” ifadeleri kullanıldı.Zaporojye bölgesinde Ukrayna ordusunun kayıplarının 40 askeri aştığını, aynı yönde ayrıca beş tankın ve İngiliz yapımı bir FH-70 obüsünün de imha edildiğini bildiren bakanlık, “Zaporojye bölgesinde Orehov kentinin yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 9. Kolordusunun ileri komuta karakolu vuruldu. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Pervomayskoye yerleşim bölgesinde bir insansız hava araçları kontrol merkezi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve askeri teçhizatı vuruldu” diye devam etti.Rus Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk yönünde Ukrayna birliklerinin altı saldırısını püskürttüğü vurgulanan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin cephenin bu kısmındaki kayıplarının son 24 saatte ölü ve yaralı olarak 300’ün üzerinde asker olduğu kaydedildi.Açıklamada, “Herson yönünde yapılan atışların yol açtığı hasar sonucu bir günde 20'den fazla Ukraynalı asker, dört otomobil ve ABD yapımı bir M777 topçu sistemi imha edildi” ifadelerine yer verildi.Krasnıy Liman yönünde Merkez Askeri Grubunun eylemleri, hava ve topçu kuvvetleri ile ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 68. Avcı Tugayı’nın LHC’nin Novoyegorovka yerleşim bölgesinde hücum grubunun saldırısının başarı ile püskürtüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, “45’e yakın Ukraynalı asker, üç zırhlı muharebe aracı, dört pikap, bir kundağı motorlu Gvozdika topçu sistemi ve ayrıca bir D-30 obüsü imha edildi” vurgusu yapıldı.Güney Donetsk yönünde Doğu Askeri Grubu askerlerinin şiddetli çatışmalara girdiği bildirilen açıklamada, “Çatışmalar sonucunda 80’e yakın Ukraynalı asker, bir tank, dört zırhlı muharebe aracı, üç otomobil ve ayrıca bir D-20 ve bir D-30 obüsü imha edildi” denildi.Rus hava savunma sistemlerinin geçtiğimiz gün Ukrayna’ya ait 25 insansız hava aracını düşürdüğü çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 8 HIMARS füzesini önlediği bilgisi verilen açıklamada, Rus savaş jetlerinin DHC’nin Brusovka bbölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetlerinin bir Mi-8 askeri helikopterini düşürdüğü ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230812/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-yok-edildi-1074594149.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_240:0:1681:1081_1920x0_80_0_0_c4a11c94e5a750f55db8f6d2cd20ed36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna krizi, ukrayna
rusya, ukrayna krizi, ukrayna

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu son bir günde 540’ın üzerinde asker kaybetti

16:21 13.08.2023
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin son bir günde düşmanın birkaç yöndeki 13’ten fazla saldırı girişimini püskürttüğünü, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 540’ın üzerinde asker ve 30’un üzerinde teçhizat kaybettiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin gün boyunca düşmanın çeşitli yönlerden 13’ün üzerinde saldırısını püskürttüğünü, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yaklaşık 545 asker ve düzinelerce teçhizat kaybettiği belirtildi.
Açıklamaya göre Kupyansk yönünde Batı Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 14., 44. mekanize tugayları ile 95. İndirme ve Hücum Tugayı’nın alt saldırısını başarıyla püskürttü.
Rus askerlerin ayrıca düşman güçlerin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Novoselovskiy bölgesi ile Harkov bölgesindeki saldırılarını da durdurduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Düşmanın bu yöndeki kayıpları 60'tan fazla Ukraynalı asker, dört zırhlı muharebe aracı, iki otomobil, ayrıca topçu mücadelesine yönelik ABD yapımı bir AN/TPQ-36 radar istasyonu oldu” ifadeleri kullanıldı.
Zaporojye bölgesinde Ukrayna ordusunun kayıplarının 40 askeri aştığını, aynı yönde ayrıca beş tankın ve İngiliz yapımı bir FH-70 obüsünün de imha edildiğini bildiren bakanlık, “Zaporojye bölgesinde Orehov kentinin yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 9. Kolordusunun ileri komuta karakolu vuruldu. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Pervomayskoye yerleşim bölgesinde bir insansız hava araçları kontrol merkezi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve askeri teçhizatı vuruldu” diye devam etti.
Rus Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk yönünde Ukrayna birliklerinin altı saldırısını püskürttüğü vurgulanan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin cephenin bu kısmındaki kayıplarının son 24 saatte ölü ve yaralı olarak 300’ün üzerinde asker olduğu kaydedildi.
Açıklamada, “Herson yönünde yapılan atışların yol açtığı hasar sonucu bir günde 20'den fazla Ukraynalı asker, dört otomobil ve ABD yapımı bir M777 topçu sistemi imha edildi” ifadelerine yer verildi.
Krasnıy Liman yönünde Merkez Askeri Grubunun eylemleri, hava ve topçu kuvvetleri ile ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 68. Avcı Tugayı’nın LHC’nin Novoyegorovka yerleşim bölgesinde hücum grubunun saldırısının başarı ile püskürtüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, “45’e yakın Ukraynalı asker, üç zırhlı muharebe aracı, dört pikap, bir kundağı motorlu Gvozdika topçu sistemi ve ayrıca bir D-30 obüsü imha edildi” vurgusu yapıldı.
Güney Donetsk yönünde Doğu Askeri Grubu askerlerinin şiddetli çatışmalara girdiği bildirilen açıklamada, “Çatışmalar sonucunda 80’e yakın Ukraynalı asker, bir tank, dört zırhlı muharebe aracı, üç otomobil ve ayrıca bir D-20 ve bir D-30 obüsü imha edildi” denildi.
Rus hava savunma sistemlerinin geçtiğimiz gün Ukrayna’ya ait 25 insansız hava aracını düşürdüğü çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 8 HIMARS füzesini önlediği bilgisi verilen açıklamada, Rus savaş jetlerinin DHC’nin Brusovka bbölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetlerinin bir Mi-8 askeri helikopterini düşürdüğü ifade edildi.
Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2023
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait bir İHA yok edildi
Dün, 20:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала