https://sputniknews.com.tr/20230812/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-yok-edildi-1074594149.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait bir İHA yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait bir İHA yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Belgorod Bölgesi semalarında Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini belirtti. 12.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-12T20:53+0300

2023-08-12T20:53+0300

2023-08-12T20:53+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

belgorod

rusya ordusu

rusya ordusu

ukrayna krizi

ukrayna

iha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072797639_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_55e011296282a5909b11c11fe951d92d.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bugün yaklaşık 17.30’da (TSİ), Kiev rejiminin bir adet insansız hava aracıyla Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere terör saldırısını gerçekleştirme teşebbüsü önlendi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Rus hava savunma araçları, insansız hava aracını tespit ederek Belgorod Bölgesi üzerinde imha etti. Terör saldırısının önlenmesi sonucu etkilenenler ve yıkımlar yok” dendi.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgenin batısında Ukrayna sınırında bulunan Şebekino şehrine yaklaşan İHA’nın etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, belgorod, rusya ordusu, rusya ordusu, ukrayna krizi, ukrayna, iha