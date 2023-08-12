https://sputniknews.com.tr/20230812/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-yok-edildi-1074594149.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait bir İHA yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait bir İHA yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Belgorod Bölgesi semalarında Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini belirtti. 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T20:53+0300
2023-08-12T20:53+0300
2023-08-12T20:53+0300
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belgorod
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ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bugün yaklaşık 17.30’da (TSİ), Kiev rejiminin bir adet insansız hava aracıyla Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere terör saldırısını gerçekleştirme teşebbüsü önlendi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Rus hava savunma araçları, insansız hava aracını tespit ederek Belgorod Bölgesi üzerinde imha etti. Terör saldırısının önlenmesi sonucu etkilenenler ve yıkımlar yok” dendi.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgenin batısında Ukrayna sınırında bulunan Şebekino şehrine yaklaşan İHA’nın etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
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rusya savunma bakanlığı, belgorod, rusya ordusu, rusya ordusu, ukrayna krizi, ukrayna, iha
rusya savunma bakanlığı, belgorod, rusya ordusu, rusya ordusu, ukrayna krizi, ukrayna, iha
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait bir İHA yok edildi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Belgorod Bölgesi semalarında Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bugün yaklaşık 17.30’da (TSİ), Kiev rejiminin bir adet insansız hava aracıyla Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere terör saldırısını gerçekleştirme teşebbüsü önlendi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Rus hava savunma araçları, insansız hava aracını tespit ederek Belgorod Bölgesi üzerinde imha etti. Terör saldırısının önlenmesi sonucu etkilenenler ve yıkımlar yok” dendi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgenin batısında Ukrayna sınırında bulunan Şebekino şehrine yaklaşan İHA’nın etkisiz hale getirdiğini açıkladı.