https://sputniknews.com.tr/20230117/rus-turistlere-bir-yildan-uzun-sureli-schengen-vizeleri-verilmeyecek-1065848504.html
Rus turistlere bir yıldan uzun süreli Schengen vizeleri verilmeyecek
Rus turistlere bir yıldan uzun süreli Schengen vizeleri verilmeyecek
Rusya ve Avrupa Birliği (AB) arasında vize kolaylaştırma anlaşmasının feshedilmesinin ardından AB ülkelerinin konsoloslukları, Rusya vatandaşlarına bir yıldan... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T19:58+0300
2023-01-17T19:58+0300
2023-01-17T19:58+0300
dünya
rusya
rus turist
rusya tur operatörleri birliği (ator)
schengen
vize
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Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) açıklamasında, vize sürecinin süre ve istenilen belgeler açısından büyük ölçüde sıkılaştırıldığı belirtilirken, “Ama en tatsız olan, verilen vizelerin kısa süreye sahip olması. Eskiden Rusyalılar iki, üç ve daha nadiren beş yıllık vizeler alabiliyordu, oysa şimdi çok girişli vizeler en fazla 6 ay veya bir yıllığına veriliyor. Vize geçmişi zayıf olanlara seyahat süresince sadece tek girişli vize verilecek” ifadelerine yer verildi.Vize süresinin artık eskisi gibi başvuranın 'vize geçmişine' bağlı olmadığı kaydedilen açıklamada, “Turistler, Avrupa ülkelerini sıkça ziyaret etmelerine rağmen talep edilenden daha kısa süreli vize alabilecekleri gerçeğine hazırlıklı olmalı” denildi.Rusya vatandaşlarına Schengen vizelerini veren ülkelerin Avusturya, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, İspanya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, Slovenya ve İsviçre olduğu kaydedildi. Fransa ve İtalya’nın daha uzun süreli vizeler verirken Avusturya, Macaristan ve Slovenya’nın tek girişlik, Yunanistan’ın da Rusya vatandaşlarına kısa süreli ve tek girişlik vize verdiği belirtildi.Öte yandan Letonya, Litvanya, Polonya, Finlandiya, Çekya ve Estonya’nın Rusyalılara turistik vize verdiği ve turizm amacıyla ülkeye giriş yasağı getirdiği anımsatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230102/rusyada-vize-istemeyen-en-populer-destinasyon-turkiye-1065301567.html
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rusya, rus turist, rusya tur operatörleri birliği (ator), schengen, vize
rusya, rus turist, rusya tur operatörleri birliği (ator), schengen, vize
Rus turistlere bir yıldan uzun süreli Schengen vizeleri verilmeyecek
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Rusya ve Avrupa Birliği (AB) arasında vize kolaylaştırma anlaşmasının feshedilmesinin ardından AB ülkelerinin konsoloslukları, Rusya vatandaşlarına bir yıldan uzun süreli Schengen vizesi vermeyi durdurdu.
Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) açıklamasında, vize sürecinin süre ve istenilen belgeler açısından büyük ölçüde sıkılaştırıldığı belirtilirken, “Ama en tatsız olan, verilen vizelerin kısa süreye sahip olması. Eskiden Rusyalılar iki, üç ve daha nadiren beş yıllık vizeler alabiliyordu, oysa şimdi çok girişli vizeler en fazla 6 ay veya bir yıllığına veriliyor. Vize geçmişi zayıf olanlara seyahat süresince sadece tek girişli vize verilecek” ifadelerine yer verildi.
Vize süresinin artık eskisi gibi başvuranın 'vize geçmişine' bağlı olmadığı kaydedilen açıklamada, “Turistler, Avrupa ülkelerini sıkça ziyaret etmelerine rağmen talep edilenden daha kısa süreli vize alabilecekleri gerçeğine hazırlıklı olmalı” denildi.
Rusya vatandaşlarına Schengen vizelerini veren ülkelerin Avusturya, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, İspanya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, Slovenya ve İsviçre olduğu kaydedildi. Fransa ve İtalya’nın daha uzun süreli vizeler verirken Avusturya, Macaristan ve Slovenya’nın tek girişlik, Yunanistan’ın da Rusya vatandaşlarına kısa süreli ve tek girişlik vize verdiği belirtildi.
Öte yandan Letonya, Litvanya, Polonya, Finlandiya, Çekya ve Estonya’nın Rusyalılara turistik vize verdiği ve turizm amacıyla ülkeye giriş yasağı getirdiği anımsatıldı.