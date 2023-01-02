https://sputniknews.com.tr/20230102/rusyada-vize-istemeyen-en-populer-destinasyon-turkiye-1065301567.html

Rusya’da vize istemeyen en popüler destinasyon Türkiye

Rusya’da vize istemeyen en popüler destinasyon Türkiye

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkan Yardımcısı Gorin, Rusya’da vize istemeyen en popüler destinasyonların Türkiye, Mısır ve Tayland olduğunu belirtti. 02.01.2023, Sputnik Türkiye

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RST Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “En popüler destinasyonlar Türkiye, Mısır ve Tayland” ifadelerini kullandı.Maldivler, Endonezya, Vietnam, Küba, Dominik Cumhuriyeti ve Venezuela’nın da Rusya’da popüler destinasyonlar olduğunu dile getiren Gorin, Rusya vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler arasında Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Belarus, Gürcistan, Ermenistan ve Sırbistan’ın da yer aldığını anımsattı.

https://sputniknews.com.tr/20221102/micotakis-rusyaya-yaptirimlar-dogru-karardi-ama-bu-yaz-rus-turistler-turkiyeye-gitti-1062992279.html

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