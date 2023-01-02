https://sputniknews.com.tr/20230102/rusyada-vize-istemeyen-en-populer-destinasyon-turkiye-1065301567.html
Rusya’da vize istemeyen en popüler destinasyon Türkiye
Rusya’da vize istemeyen en popüler destinasyon Türkiye
Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkan Yardımcısı Gorin, Rusya’da vize istemeyen en popüler destinasyonların Türkiye, Mısır ve Tayland olduğunu belirtti. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T17:11+0300
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RST Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “En popüler destinasyonlar Türkiye, Mısır ve Tayland” ifadelerini kullandı.Maldivler, Endonezya, Vietnam, Küba, Dominik Cumhuriyeti ve Venezuela’nın da Rusya’da popüler destinasyonlar olduğunu dile getiren Gorin, Rusya vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler arasında Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Belarus, Gürcistan, Ermenistan ve Sırbistan’ın da yer aldığını anımsattı.
https://sputniknews.com.tr/20221102/micotakis-rusyaya-yaptirimlar-dogru-karardi-ama-bu-yaz-rus-turistler-turkiyeye-gitti-1062992279.html
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Rusya’da vize istemeyen en popüler destinasyon Türkiye
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Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkan Yardımcısı Gorin, Rusya’da vize istemeyen en popüler destinasyonların Türkiye, Mısır ve Tayland olduğunu belirtti.
RST Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “En popüler destinasyonlar Türkiye, Mısır ve Tayland” ifadelerini kullandı.
Maldivler, Endonezya, Vietnam, Küba, Dominik Cumhuriyeti ve Venezuela’nın da Rusya’da popüler destinasyonlar olduğunu dile getiren Gorin, Rusya vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler arasında Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Belarus, Gürcistan, Ermenistan ve Sırbistan’ın da yer aldığını anımsattı.