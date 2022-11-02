https://sputniknews.com.tr/20221102/micotakis-rusyaya-yaptirimlar-dogru-karardi-ama-bu-yaz-rus-turistler-turkiyeye-gitti-1062992279.html
Miçotakis: Rusya'ya yaptırımlar doğru karardı ama bu yaz Rus turistlerin çoğu Türkiye'ye gitti
Miçotakis: Rusya'ya yaptırımlar doğru karardı ama bu yaz Rus turistlerin çoğu Türkiye'ye gitti
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkeye gelen Rus turist sayısında azalmanın yaşanmasına rağmen Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların doğru karar... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T18:45+0300
2022-11-02T18:45+0300
2022-11-02T18:45+0300
ukrayna krizi
yunanistan
türkiye
rusya
rus turist
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102828/92/1028289210_0:64:3845:2226_1920x0_80_0_0_a02f541090c750ce5c4b9dfb213656bb.jpg
Estonya’nın başkenti Tallinn’de mevkidaşı Kaja Kallas ile görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Miçotakis, “Genel olarak Rusların Avrupa Birliği ziyaretine yatay yasak getirilmesi fikrine destek vermedik, ama tüm yaptırım paketlerinde Avrupa Birliği’ne katılmamız bir destinasyon olarak Yunanistan’ı etkiledi, çünkü bu yaz Rusya’dan neredeyse hiç kimse Yunanistan’a gelmedi. Gelmek isteyen neredeyse tüm Ruslar Türkiye’ye gitti. Yani yaptırım paketini sadık bir şekilde uygulayarak bedelini ödedik ve eminim, doğru yaptık” ifadesini kullandı.Ukrayna’ya büyük askeri destek verdiklerini dile getiren Miçotakis, “Bilinen nedenlerden dolayı ayrıntılara girmeyeceğim, ancak Ukraynalılar onlara sunduğumuz yardımdan çok memnun ve bu yardımla ilgili herhangi bir şikayet olmadı” dedi.Yunan gemilerinin 1 Aralık’tan itibaren Rus petrolünü, 1 Şubat’tan itibaren de petrol ürünlerini Avrupa Birliği’ne taşıyamayacağını anımsatan Miçotakis, sözlerini şöyle sürdürdü:
yunanistan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102828/92/1028289210_396:0:3447:2288_1920x0_80_0_0_7e081d19b317ad773b53b7b427fccd85.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, türkiye, rusya, rus turist
yunanistan, türkiye, rusya, rus turist
Miçotakis: Rusya'ya yaptırımlar doğru karardı ama bu yaz Rus turistlerin çoğu Türkiye'ye gitti
Abone ol
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkeye gelen Rus turist sayısında azalmanın yaşanmasına rağmen Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların doğru karar olduğunu savundu.
Estonya’nın başkenti Tallinn’de mevkidaşı Kaja Kallas ile görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Miçotakis, “Genel olarak Rusların Avrupa Birliği ziyaretine yatay yasak getirilmesi fikrine destek vermedik, ama tüm yaptırım paketlerinde Avrupa Birliği’ne katılmamız bir destinasyon olarak Yunanistan’ı etkiledi, çünkü bu yaz Rusya’dan neredeyse hiç kimse Yunanistan’a gelmedi. Gelmek isteyen neredeyse tüm Ruslar Türkiye’ye gitti. Yani yaptırım paketini sadık bir şekilde uygulayarak bedelini ödedik ve eminim, doğru yaptık” ifadesini kullandı.
Ukrayna’ya büyük askeri destek verdiklerini dile getiren Miçotakis, “Bilinen nedenlerden dolayı ayrıntılara girmeyeceğim, ancak Ukraynalılar onlara sunduğumuz yardımdan çok memnun ve bu yardımla ilgili herhangi bir şikayet olmadı” dedi.
Yunan gemilerinin 1 Aralık’tan itibaren Rus petrolünü, 1 Şubat’tan itibaren de petrol ürünlerini Avrupa Birliği’ne taşıyamayacağını anımsatan Miçotakis, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ama Avrupa Birliği’nin diğer yönler için bir yasağı yok. Eğer böyle bir yasak olsaydı elbette Yunan gemiler bu yasağa da uyardı. Ayrıca bazı oyuncular, bu anlaşmalarda yer almak isteyip istemediğine, tüm riskleri ve primleri göz önünde bulundurarak kendileri veriyor. Deniz taşımacılığı küresel bir endüstri olduğunu belirtmeliyim. Avrupa’nın deniz taşımacılığıyla ilgili gerçekten etkili olan her türlü kararını destekleyen ilk ben olurum. Yapmamamız gereken, Avrupa’nın deniz taşımacılığını ayağından vurmak. Bu, dünya genelinde teslimatın güvenliği için önemli. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin bundan yararlanabilmeli ve bu faaliyetin büyük kısmını alabilmeli. Yani biz çok dikkatli olmalıyız ve Rusya’ya darbe vuracağımızdan emin olabilmek için yaptırımlarımızda değişiklikler yaparak bunu yaptığımızı düşünüyorum. Biz de darbe alıyoruz, bu açık. Ama bu dengeyi desteklememiz lazım.”