Miçotakis: Rusya'ya yaptırımlar doğru karardı ama bu yaz Rus turistlerin çoğu Türkiye'ye gitti

“Ama Avrupa Birliği’nin diğer yönler için bir yasağı yok. Eğer böyle bir yasak olsaydı elbette Yunan gemiler bu yasağa da uyardı. Ayrıca bazı oyuncular, bu anlaşmalarda yer almak isteyip istemediğine, tüm riskleri ve primleri göz önünde bulundurarak kendileri veriyor. Deniz taşımacılığı küresel bir endüstri olduğunu belirtmeliyim. Avrupa’nın deniz taşımacılığıyla ilgili gerçekten etkili olan her türlü kararını destekleyen ilk ben olurum. Yapmamamız gereken, Avrupa’nın deniz taşımacılığını ayağından vurmak. Bu, dünya genelinde teslimatın güvenliği için önemli. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin bundan yararlanabilmeli ve bu faaliyetin büyük kısmını alabilmeli. Yani biz çok dikkatli olmalıyız ve Rusya’ya darbe vuracağımızdan emin olabilmek için yaptırımlarımızda değişiklikler yaparak bunu yaptığımızı düşünüyorum. Biz de darbe alıyoruz, bu açık. Ama bu dengeyi desteklememiz lazım.”