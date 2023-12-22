https://sputniknews.com.tr/20231222/kremlin-ukraynanin-abye-kabulu-surdurulemez-bir-yuk-olacak-ve-birligi-mahvedecek-1078722312.html
Kremlin: Ukrayna'nın AB'ye kabulü sürdürülemez bir yük olacak ve birliği mahvedecek
Kremlin: Ukrayna'nın AB'ye kabulü sürdürülemez bir yük olacak ve birliği mahvedecek
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kabulünün birliğin tüm sistemini zayıflatacağını ve çöküşüne yol açacağını söyledi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T13:16+0300
2023-12-22T13:16+0300
2023-12-22T13:16+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
kremlin
ukrayna
avrupa birliği
viktor orban
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kabulünün birliğin tüm sistemini zayıflatacağını ve çöküşüne yol açacağını söyledi.Peskov açıklamasında şu sözlere yer verdi:Peskov şu anda sadece Ukrayna'nın AB'ye kabulünün tartışıldığına, ancak benzer bir diyaloğun diğer birçok ülkeyle uzun süredir devam ettiğine dikkat çekti. Peskov açıklamasında, Ukrayna örneğinde Avrupalıların sorunun ciddiyetini anlamak için makul miktarda tartışmayı kamufle ettiklerini ve 'bu konuda Avrupa'nın usta' olduğunu dile getirdi15 Aralık'ta Brüksel'de bir araya gelen AB liderleri Ukrayna ve Moldova'ya katılım müzakerelerine başlama kararı almıştı. 'Yeni bölgeler Rusya'dan ayrılamaz'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni bölgelerin Rusya'dan ayrılamaz olduğunu ve bu bölgeler üzerinde hak iddia etmenin sonuçları olacağını söyledi.Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Ukrayna ile topluluğa katılma görüşmelerine başlama kararını yorumlarken Brüksel'in Ukrayna'yı kurtarılmış bölgeler ve buralarda konuşlu Rus askeri personeliyle birlikte kabul edip etmeyeceğini sormuş ve öncelikle Ukrayna'nın gerçek büyüklüğü ve nüfusunun netleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.Peskov, Moskova'nın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kabul edilmesinin planlandığı sınırlar ve yeni Rus bölgesi üzerinde hak iddia edilip edilmeyeceği konusunda endişe duyup duyulmadığına ilişkin bir soruya, "Rusya Federasyonu'nun ayrılmaz bir parçası olan Rus bölgelerinden bahsediyoruz. Bu bölgeleri talep edebilecek olanlar için tüm sonuçlarıyla birlikte..." yanıtını verdi.'Rus varlıklarına yasadışı yollardan el konulması konusu küresel finans sistemi için tehlikeli'Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rus varlıklarına yasadışı yollardan el konulması konusunu kabul etmediklerini zira bu durumun küresel finans sistemi için son derece tehlikeli olduğunu belirtti. Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Kremlin Sözcüsü bu bağlamda bunu başlatmaya çalışanların ve uygulayacak olanların, Rusya Federasyonu'nun bunu yapanları asla yalnız bırakmayacağını anlamaları gerektiğini vurguladı. Peskov, Avrupa ve ABD'nin Rus varlıklarına yasadışı bir şekilde el konulmasının bunu başlatan ve uygulayanlar için yasal sonuçları olacağını gayet iyi anladıklarını söyledi. Peskov "Eğer birileri tarafından bizden bir şeylere el konulursa, biz de buna karşılık olarak nelere el koyabileceğimize bakarız. Ve eğer bu tespit edilirse, doğal olarak bunu ivedilikle yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20231215/kremlin-sozcusu-peskov-ukraynadaki-catisma-abdnin-rusyaya-karsi-organize-ettigi-hibrit-bir-savas-1078505459.html
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dmitriy peskov, kremlin, ukrayna, avrupa birliği, viktor orban, macaristan
dmitriy peskov, kremlin, ukrayna, avrupa birliği, viktor orban, macaristan
Kremlin: Ukrayna'nın AB'ye kabulü sürdürülemez bir yük olacak ve birliği mahvedecek
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kabulünün birliğin tüm sistemini zayıflatacağını ve çöküşüne yol açacağını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kabulünün birliğin tüm sistemini zayıflatacağını ve çöküşüne yol açacağını söyledi.
Peskov açıklamasında şu sözlere yer verdi:
Söylenecek çok söz var ama gerçekte Ukrayna gibi bir ülkeyi, toprak sorunları ne olursa olsun AB'ye kabul etme kararı, Avrupa Birliği'nin tüm sistemini baltalayacaktır. Ve aklı başında olanlar bunun AB'nin kaldıramayacağı bir yük olacağını ve AB'nin çökeceğini fark eder.
Peskov şu anda sadece Ukrayna'nın AB'ye kabulünün tartışıldığına, ancak benzer bir diyaloğun diğer birçok ülkeyle uzun süredir devam ettiğine dikkat çekti. Peskov açıklamasında, Ukrayna örneğinde Avrupalıların sorunun ciddiyetini anlamak için makul miktarda tartışmayı kamufle ettiklerini ve 'bu konuda Avrupa'nın usta' olduğunu dile getirdi
15 Aralık'ta Brüksel'de bir araya gelen AB liderleri Ukrayna ve Moldova'ya katılım müzakerelerine başlama kararı almıştı.
'Yeni bölgeler Rusya'dan ayrılamaz'
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni bölgelerin Rusya'dan ayrılamaz olduğunu ve bu bölgeler üzerinde hak iddia etmenin sonuçları olacağını söyledi.
Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban
, AB'nin Ukrayna ile topluluğa katılma görüşmelerine başlama kararını yorumlarken Brüksel'in Ukrayna'yı kurtarılmış bölgeler ve buralarda konuşlu Rus askeri personeliyle birlikte kabul edip etmeyeceğini sormuş ve öncelikle Ukrayna'nın gerçek büyüklüğü ve nüfusunun netleştirilmesi çağrısında bulunmuştu
.
Peskov, Moskova'nın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kabul edilmesinin planlandığı sınırlar ve yeni Rus bölgesi üzerinde hak iddia edilip edilmeyeceği konusunda endişe duyup duyulmadığına ilişkin bir soruya, "Rusya Federasyonu'nun ayrılmaz bir parçası olan Rus bölgelerinden bahsediyoruz. Bu bölgeleri talep edebilecek olanlar için tüm sonuçlarıyla birlikte..." yanıtını verdi.
'Rus varlıklarına yasadışı yollardan el konulması konusu küresel finans sistemi için tehlikeli'
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rus varlıklarına yasadışı yollardan el konulması konusunu kabul etmediklerini zira bu durumun küresel finans sistemi için son derece tehlikeli olduğunu belirtti.
Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Gerçekten de, bu tartışmaların daha sonra ortaya çıktığını ya da tam tersine kaybolup gittiğini görüyoruz. Ancak çeşitli varlıklarımıza yasadışı yollardan el konulması konusu hem Avrupa'da hem de Amerika'da sürekli gündemde. Potansiyel olarak bu konu kabul edilemez ve küresel finans sistemi için son derece tehlikelidir. Zira bu tür planlar hayata geçirilirse uluslararası finans sisteminin tüm koordinat sistemine çok ciddi bir darbe olacaktır.
Kremlin Sözcüsü bu bağlamda bunu başlatmaya çalışanların ve uygulayacak olanların, Rusya Federasyonu'nun bunu yapanları asla yalnız bırakmayacağını anlamaları gerektiğini vurguladı.
Peskov, Avrupa ve ABD'nin Rus varlıklarına yasadışı bir şekilde el konulmasının bunu başlatan ve uygulayanlar için yasal sonuçları olacağını gayet iyi anladıklarını söyledi.
Peskov "Eğer birileri tarafından bizden bir şeylere el konulursa, biz de buna karşılık olarak nelere el koyabileceğimize bakarız. Ve eğer bu tespit edilirse, doğal olarak bunu ivedilikle yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.