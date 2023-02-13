https://sputniknews.com.tr/20230213/danimarka-envanterindeki-tum-caesar-obuslerini-ukraynaya-verdi-1066964018.html
Danimarka, envanterindeki tüm Caesar obüslerini Ukrayna'ya verdi
Danimarka, envanterindeki tüm Caesar obüslerini Ukrayna'ya verdi
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Danimarka'nın ordunun envanterinde bulunan tüm Fransız yapımı Caesar obüslerini Kiev'e gönderdiğini açıkladı. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T14:38+0300
2023-02-13T14:38+0300
2023-02-13T14:38+0300
avrupa'da enerji krizi
ukrayna
danimarka
obüs
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Bakanlık, "Danimarka, kendisine ait tüm kundağı motorlu Caesar obüslerini Ukrayna'ya verdi. Mücadelemizin Avrupa'nın mücadelesi olduğunu bilen gerçek dost" ifadelerini kullandı.30 Ocak'ta Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le bir araya gelmiş ve 19 Caesar obüsünü Ukrayna'ya vereceklerini belirtmişti.Rusya'nın Kopenhag Büyükelçisi Vladimir Barbin, Kiev'e askeri desteğini genişleten Danimarka'nın Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha derinlemesine müdahil olduğunu vurgulamıştı.Danimarka'nın Rusya'nın askeri yenilgi alması için çalışma yürüttüğü koşullarda diyalog ve işbirliği için bir zemin bulunmadığını kaydeden Barbin, "Ülkelerimiz arasında normal ilişkileri yeniden tesis etme perspektifi, ancak Kopenhag'ın Rusya'ya yönelik hasmane politikadan ve düşmanca eylemlerden vazgeçmesinin ardından söz konusu olabilir" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230211/almanya-disisleri-bakani-baerbock-ukraynaya-savas-ucagi-veremeyiz-bunlar-oyuncak-degil--1066898844.html
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ukrayna, danimarka, obüs
Danimarka, envanterindeki tüm Caesar obüslerini Ukrayna'ya verdi
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Ukrayna Savunma Bakanlığı, Danimarka'nın ordunun envanterinde bulunan tüm Fransız yapımı Caesar obüslerini Kiev'e gönderdiğini açıkladı.
Bakanlık, "Danimarka, kendisine ait tüm kundağı motorlu Caesar obüslerini Ukrayna'ya verdi. Mücadelemizin Avrupa'nın mücadelesi olduğunu bilen gerçek dost" ifadelerini kullandı.
30 Ocak'ta Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le bir araya gelmiş ve 19 Caesar obüsünü Ukrayna'ya vereceklerini belirtmişti.
Rusya'nın Kopenhag Büyükelçisi Vladimir Barbin, Kiev'e askeri desteğini genişleten Danimarka'nın Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha derinlemesine müdahil olduğunu vurgulamıştı.
Danimarka'nın Rusya'nın askeri yenilgi alması için çalışma yürüttüğü koşullarda diyalog ve işbirliği için bir zemin bulunmadığını kaydeden Barbin, "Ülkelerimiz arasında normal ilişkileri yeniden tesis etme perspektifi, ancak Kopenhag'ın Rusya'ya yönelik hasmane politikadan ve düşmanca eylemlerden vazgeçmesinin ardından söz konusu olabilir" ifadelerini kullanmıştı.