https://sputniknews.com.tr/20230213/danimarka-envanterindeki-tum-caesar-obuslerini-ukraynaya-verdi-1066964018.html

Danimarka, envanterindeki tüm Caesar obüslerini Ukrayna'ya verdi

Danimarka, envanterindeki tüm Caesar obüslerini Ukrayna'ya verdi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Danimarka'nın ordunun envanterinde bulunan tüm Fransız yapımı Caesar obüslerini Kiev'e gönderdiğini açıkladı. 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T14:38+0300

2023-02-13T14:38+0300

2023-02-13T14:38+0300

avrupa'da enerji krizi

ukrayna

danimarka

obüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066533898_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_80194fe4a4a824e947c7668b5c0c6265.jpg

Bakanlık, "Danimarka, kendisine ait tüm kundağı motorlu Caesar obüslerini Ukrayna'ya verdi. Mücadelemizin Avrupa'nın mücadelesi olduğunu bilen gerçek dost" ifadelerini kullandı.30 Ocak'ta Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le bir araya gelmiş ve 19 Caesar obüsünü Ukrayna'ya vereceklerini belirtmişti.Rusya'nın Kopenhag Büyükelçisi Vladimir Barbin, Kiev'e askeri desteğini genişleten Danimarka'nın Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha derinlemesine müdahil olduğunu vurgulamıştı.Danimarka'nın Rusya'nın askeri yenilgi alması için çalışma yürüttüğü koşullarda diyalog ve işbirliği için bir zemin bulunmadığını kaydeden Barbin, "Ülkelerimiz arasında normal ilişkileri yeniden tesis etme perspektifi, ancak Kopenhag'ın Rusya'ya yönelik hasmane politikadan ve düşmanca eylemlerden vazgeçmesinin ardından söz konusu olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230211/almanya-disisleri-bakani-baerbock-ukraynaya-savas-ucagi-veremeyiz-bunlar-oyuncak-degil--1066898844.html

ukrayna

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, danimarka, obüs