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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230211/almanya-disisleri-bakani-baerbock-ukraynaya-savas-ucagi-veremeyiz-bunlar-oyuncak-degil--1066898844.html
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Ukrayna’ya savaş uçağı veremeyiz, bunlar oyuncak değil
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Ukrayna’ya savaş uçağı veremeyiz, bunlar oyuncak değil
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, ülkesinin Ukrayna’ya savaş uçağı tedarik etmeyi düşünmediğini belirtti. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T18:59+0300
2023-02-11T19:00+0300
ukrayna krizi
annalena baerbock
ukrayna
ukrayna krizi
uçak
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Tagesspiegel gazetesine demecinde Ukrayna’ya tank sevkiyatı kararının Berlin için çok zor olduğunu hatırlatarak, ülkesinin Kiev’e savaş uçağı tedarik etmeyi düşünmediğini söyledi.Baerbock, “Bunlar zor kararlar. Bunlar oyuncak değil, ağır askeri teçhizat. Bu nedenle, kendimizi en iyi nasıl koruyabileceğimizi her zaman dikkatlice tartmak önemlidir” dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Kiev rejimine savaş uçağı sağlanması yönündeki taleplerinin sorulması üzerine Baerbock, İngiltere'nin bu yönde girişimleri olduğunu ancak Almanya'da bu konuda herhangi bir tartışmanın yapılmadığını vurgulayarak, “Bu konuyu tartışmıyoruz. Bugüne kadar alınan kararların da hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi önemlidir. Şu anda muharebe tankları, piyade savaş araçları, mühimmat, topçu ve hava savunma teçhizatı tedarik ediyoruz” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230209/bati-medyasi-ingiltere-ukraynaya-savas-ucaklari-tedarik-edebilir-1066772831.html
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annalena baerbock, ukrayna, ukrayna krizi, uçak, tagesspiegel
annalena baerbock, ukrayna, ukrayna krizi, uçak, tagesspiegel

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Ukrayna’ya savaş uçağı veremeyiz, bunlar oyuncak değil

18:59 11.02.2023 (güncellendi: 19:00 11.02.2023)
© Sputnik / Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı / Multimedya arşivine gidinAnnalena Baerbock
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
© Sputnik / Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, ülkesinin Ukrayna’ya savaş uçağı tedarik etmeyi düşünmediğini belirtti.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Tagesspiegel gazetesine demecinde Ukrayna’ya tank sevkiyatı kararının Berlin için çok zor olduğunu hatırlatarak, ülkesinin Kiev’e savaş uçağı tedarik etmeyi düşünmediğini söyledi.
Baerbock, “Bunlar zor kararlar. Bunlar oyuncak değil, ağır askeri teçhizat. Bu nedenle, kendimizi en iyi nasıl koruyabileceğimizi her zaman dikkatlice tartmak önemlidir” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Kiev rejimine savaş uçağı sağlanması yönündeki taleplerinin sorulması üzerine Baerbock, İngiltere'nin bu yönde girişimleri olduğunu ancak Almanya'da bu konuda herhangi bir tartışmanın yapılmadığını vurgulayarak, “Bu konuyu tartışmıyoruz. Bugüne kadar alınan kararların da hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi önemlidir. Şu anda muharebe tankları, piyade savaş araçları, mühimmat, topçu ve hava savunma teçhizatı tedarik ediyoruz” diye konuştu.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
Ukrayna krizi
Batı medyası: İngiltere, Ukrayna'ya savaş uçakları tedarik edebilir
9 Şubat, 04:17
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