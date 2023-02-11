https://sputniknews.com.tr/20230211/almanya-disisleri-bakani-baerbock-ukraynaya-savas-ucagi-veremeyiz-bunlar-oyuncak-degil--1066898844.html

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Ukrayna’ya savaş uçağı veremeyiz, bunlar oyuncak değil

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Ukrayna’ya savaş uçağı veremeyiz, bunlar oyuncak değil

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, ülkesinin Ukrayna’ya savaş uçağı tedarik etmeyi düşünmediğini belirtti. 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T18:59+0300

2023-02-11T18:59+0300

2023-02-11T19:00+0300

ukrayna krizi

annalena baerbock

ukrayna

ukrayna krizi

uçak

tagesspiegel

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Tagesspiegel gazetesine demecinde Ukrayna’ya tank sevkiyatı kararının Berlin için çok zor olduğunu hatırlatarak, ülkesinin Kiev’e savaş uçağı tedarik etmeyi düşünmediğini söyledi.Baerbock, “Bunlar zor kararlar. Bunlar oyuncak değil, ağır askeri teçhizat. Bu nedenle, kendimizi en iyi nasıl koruyabileceğimizi her zaman dikkatlice tartmak önemlidir” dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Kiev rejimine savaş uçağı sağlanması yönündeki taleplerinin sorulması üzerine Baerbock, İngiltere'nin bu yönde girişimleri olduğunu ancak Almanya'da bu konuda herhangi bir tartışmanın yapılmadığını vurgulayarak, “Bu konuyu tartışmıyoruz. Bugüne kadar alınan kararların da hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi önemlidir. Şu anda muharebe tankları, piyade savaş araçları, mühimmat, topçu ve hava savunma teçhizatı tedarik ediyoruz” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230209/bati-medyasi-ingiltere-ukraynaya-savas-ucaklari-tedarik-edebilir-1066772831.html

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annalena baerbock, ukrayna, ukrayna krizi, uçak, tagesspiegel