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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230209/bati-medyasi-ingiltere-ukraynaya-savas-ucaklari-tedarik-edebilir-1066772831.html
Batı medyası: İngiltere, Ukrayna'ya savaş uçakları tedarik edebilir
Batı medyası: İngiltere, Ukrayna'ya savaş uçakları tedarik edebilir
Wall Street Journal, Londra’nın Ukrayna’ya savaş uçakları vermeyi planladığını yazdı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T04:17+0300
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ukrayna krizi
ingiltere
ukrayna
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Wall Street Journal gazetesi, İngiliz hükümet sözcüsüne dayandırarak verdiği haberinde, Londra'nın Kiev'e İngiliz savaş uçakları tedarik etme olasılığını değerlendirdiğini aktardı.Gazete, "İngiltere, Ukrayna'ya İngiliz savaş uçakları gönderme imkanlarını araştırıyor" ifadelerine yer verdi.Daha önce Rusya, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle Başta ABD olmak üzere tüm NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya tedarik edilecek tüm silah türlerinin Rus ordusu için meşru hedef haline geleceği konusunda uyarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230208/rusya-ingiltereyi-ukraynaya-ucak-teslim-etmesi-durumunda-yanit-verecegi-konusunda-uyardi-1066728835.html
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ingiltere, ukrayna
ingiltere, ukrayna

Batı medyası: İngiltere, Ukrayna'ya savaş uçakları tedarik edebilir

04:17 09.02.2023
© AAİngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Vladimir Zelenskiy
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AA
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Wall Street Journal, Londra’nın Ukrayna’ya savaş uçakları vermeyi planladığını yazdı.
Wall Street Journal gazetesi, İngiliz hükümet sözcüsüne dayandırarak verdiği haberinde, Londra'nın Kiev'e İngiliz savaş uçakları tedarik etme olasılığını değerlendirdiğini aktardı.
Gazete, "İngiltere, Ukrayna'ya İngiliz savaş uçakları gönderme imkanlarını araştırıyor" ifadelerine yer verdi.
Daha önce Rusya, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle Başta ABD olmak üzere tüm NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya tedarik edilecek tüm silah türlerinin Rus ordusu için meşru hedef haline geleceği konusunda uyarmıştı.
İngiltere Bayrağı - Buckingham Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
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