https://sputniknews.com.tr/20230209/bati-medyasi-ingiltere-ukraynaya-savas-ucaklari-tedarik-edebilir-1066772831.html
Batı medyası: İngiltere, Ukrayna'ya savaş uçakları tedarik edebilir
Batı medyası: İngiltere, Ukrayna'ya savaş uçakları tedarik edebilir
Wall Street Journal, Londra’nın Ukrayna’ya savaş uçakları vermeyi planladığını yazdı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T04:17+0300
2023-02-09T04:17+0300
2023-02-09T04:17+0300
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Wall Street Journal gazetesi, İngiliz hükümet sözcüsüne dayandırarak verdiği haberinde, Londra'nın Kiev'e İngiliz savaş uçakları tedarik etme olasılığını değerlendirdiğini aktardı.Gazete, "İngiltere, Ukrayna'ya İngiliz savaş uçakları gönderme imkanlarını araştırıyor" ifadelerine yer verdi.Daha önce Rusya, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle Başta ABD olmak üzere tüm NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya tedarik edilecek tüm silah türlerinin Rus ordusu için meşru hedef haline geleceği konusunda uyarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230208/rusya-ingiltereyi-ukraynaya-ucak-teslim-etmesi-durumunda-yanit-verecegi-konusunda-uyardi-1066728835.html
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Batı medyası: İngiltere, Ukrayna'ya savaş uçakları tedarik edebilir
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Wall Street Journal, Londra’nın Ukrayna’ya savaş uçakları vermeyi planladığını yazdı.
Wall Street Journal gazetesi, İngiliz hükümet sözcüsüne dayandırarak verdiği haberinde, Londra'nın Kiev'e İngiliz savaş uçakları tedarik etme olasılığını değerlendirdiğini aktardı.
Gazete, "İngiltere, Ukrayna'ya İngiliz savaş uçakları gönderme imkanlarını araştırıyor" ifadelerine yer verdi.
Daha önce Rusya, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle Başta ABD olmak üzere tüm NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya tedarik edilecek tüm silah türlerinin Rus ordusu için meşru hedef haline geleceği konusunda uyarmıştı.