https://sputniknews.com.tr/20230208/rusya-ingiltereyi-ukraynaya-ucak-teslim-etmesi-durumunda-yanit-verecegi-konusunda-uyardi-1066728835.html

Rusya, İngiltere'yi Ukrayna'ya uçak teslim etmesi durumunda yanıt vereceği konusunda uyardı

Rusya, İngiltere'yi Ukrayna'ya uçak teslim etmesi durumunda yanıt vereceği konusunda uyardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan İngiltere’nin Ukrayna’ya uçak teslim etmesi halinde Moskova’dan bu adıma yanıt verileceği konusunda uyarı geldi. 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T03:26+0300

2023-02-08T03:26+0300

2023-02-08T03:26+0300

ukrayna krizi

rusya

ingiltere

ukrayna krizi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı İkinci Avrupa Dairesi Direktörü Sergey Belyayev, İngiltere’nin gerçekten de Ukrayna yönetimine uçak teslim etme olasılığı bulunduğunu, ancak Rusya’nın bu adıma verecek yanıtın olduğunu belirtti.RTVI televizyonuna demeç veren Belyayev, “Uçak teslim edilecek mi, tank teslim edilecek mi? Ne yazık ki bu konuda hiçbir şey göz ardı edilemez. Zira Rusya'ya karşı koyma görevini üstlenen İngiltere, gerilimi tırmandırma yolunu izleyebilir” diye konuştu.Ancak Rus tarafının İngiltere’nin tüm adımlarına karşı koyma seçenekleri bulunduğuna dikkat çeken Belyayev, üstelik bu konunun ‘sadece siyasi’ olmaktan çıkıp diplomatik düzleme de taşınacağını sözlerine ekledi.Rus diplomat, ayrıca özel askeri harekat bölgesinde yeni bir silahın ortaya çıkmasının durumu zorlaştırabileceğini, ancak ‘temelde bir kırılma noktası’ olmasının pek mümkün görünmediğini dile getirdi.Belyayev, “Ayrıca bunun tamamen askeri bir cevabı da olacağı açık, zira bizim askerlerimiz de oldukça ve hatta son derece profesyonel” vurgusunu yaptı.

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