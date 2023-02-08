Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230208/rusya-ingiltereyi-ukraynaya-ucak-teslim-etmesi-durumunda-yanit-verecegi-konusunda-uyardi-1066728835.html
Rusya, İngiltere'yi Ukrayna'ya uçak teslim etmesi durumunda yanıt vereceği konusunda uyardı
Rusya, İngiltere'yi Ukrayna'ya uçak teslim etmesi durumunda yanıt vereceği konusunda uyardı
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan İngiltere’nin Ukrayna’ya uçak teslim etmesi halinde Moskova’dan bu adıma yanıt verileceği konusunda uyarı geldi. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T03:26+0300
2023-02-08T03:26+0300
ukrayna krizi
rusya
ingiltere
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/05/1066583106_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_743b2b4faadcd2879e75c2d839f1a046.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı İkinci Avrupa Dairesi Direktörü Sergey Belyayev, İngiltere’nin gerçekten de Ukrayna yönetimine uçak teslim etme olasılığı bulunduğunu, ancak Rusya’nın bu adıma verecek yanıtın olduğunu belirtti.RTVI televizyonuna demeç veren Belyayev, “Uçak teslim edilecek mi, tank teslim edilecek mi? Ne yazık ki bu konuda hiçbir şey göz ardı edilemez. Zira Rusya'ya karşı koyma görevini üstlenen İngiltere, gerilimi tırmandırma yolunu izleyebilir” diye konuştu.Ancak Rus tarafının İngiltere’nin tüm adımlarına karşı koyma seçenekleri bulunduğuna dikkat çeken Belyayev, üstelik bu konunun ‘sadece siyasi’ olmaktan çıkıp diplomatik düzleme de taşınacağını sözlerine ekledi.Rus diplomat, ayrıca özel askeri harekat bölgesinde yeni bir silahın ortaya çıkmasının durumu zorlaştırabileceğini, ancak ‘temelde bir kırılma noktası’ olmasının pek mümkün görünmediğini dile getirdi.Belyayev, “Ayrıca bunun tamamen askeri bir cevabı da olacağı açık, zira bizim askerlerimiz de oldukça ve hatta son derece profesyonel” vurgusunu yaptı.
rusya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/05/1066583106_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d0d12e0936268e64c0020d589b126897.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ingiltere, ukrayna krizi
rusya, ingiltere, ukrayna krizi

Rusya, İngiltere'yi Ukrayna'ya uçak teslim etmesi durumunda yanıt vereceği konusunda uyardı

03:26 08.02.2023
© Sputnik / Алекс Макнотон / Multimedya arşivine gidinİngiltere Bayrağı - Buckingham Sarayı
İngiltere Bayrağı - Buckingham Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© Sputnik / Алекс Макнотон
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan İngiltere’nin Ukrayna’ya uçak teslim etmesi halinde Moskova’dan bu adıma yanıt verileceği konusunda uyarı geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı İkinci Avrupa Dairesi Direktörü Sergey Belyayev, İngiltere’nin gerçekten de Ukrayna yönetimine uçak teslim etme olasılığı bulunduğunu, ancak Rusya’nın bu adıma verecek yanıtın olduğunu belirtti.
RTVI televizyonuna demeç veren Belyayev, “Uçak teslim edilecek mi, tank teslim edilecek mi? Ne yazık ki bu konuda hiçbir şey göz ardı edilemez. Zira Rusya'ya karşı koyma görevini üstlenen İngiltere, gerilimi tırmandırma yolunu izleyebilir” diye konuştu.
Ancak Rus tarafının İngiltere’nin tüm adımlarına karşı koyma seçenekleri bulunduğuna dikkat çeken Belyayev, üstelik bu konunun ‘sadece siyasi’ olmaktan çıkıp diplomatik düzleme de taşınacağını sözlerine ekledi.
Rus diplomat, ayrıca özel askeri harekat bölgesinde yeni bir silahın ortaya çıkmasının durumu zorlaştırabileceğini, ancak ‘temelde bir kırılma noktası’ olmasının pek mümkün görünmediğini dile getirdi.
Belyayev, “Ayrıca bunun tamamen askeri bir cevabı da olacağı açık, zira bizim askerlerimiz de oldukça ve hatta son derece profesyonel” vurgusunu yaptı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала