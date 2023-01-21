https://sputniknews.com.tr/20230121/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-zaporojye-yonunde-onemli-noktalar-ele-gecirdi-1066014634.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Zaporojye yönünde önemli noktalar ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Zaporojye yönünde önemli noktalar ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Askeri Bölgesi birimlerinin son bir gün içinde Zaporojye yönünde avantajlı noktalar ele geçirdiğini duyurdu. 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T16:59+0300

2023-01-21T16:59+0300

2023-01-21T16:59+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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Rus ordusunun Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye bölgesinde avantajlı noktalar ele geçirdiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, Rus birliklerinin Zaporojye istikametinde ilerleyişini sürdürdüğü, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bu yöndeki kayıplarının 50’den fazla asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 3 kamyonet, 1 adet D-20 ve 1 adet D-30 obüsü olarak gerçekleştiği belirtildi.Açıklamaya göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) bağlı Vodyanoye yerleşimi yakınlarında Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposu, Malinovka yerleşimi yakınlarında ABD yapımı bir AN/TPQ-37 batarya sistemli radar imha edildi.Kupyansk yönünde hava ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 103. Bölgesel Savunma Tugayı birimlerini yoğun ateş altına alarak 35'ten fazla Ukraynalı asker, 1 zırhlı muharebe aracı ve 2 otomobili imha etti.Krasnıy Liman yönünde Merkez Askeri Bölgesinin hava ve topçu birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 111. Bölgesel Savunma Tugayı’na yönelik saldırılarında 20’den fazla asker, 1 zırhlı piyade aracı, 1 obüs ve 1 AN/TPQ-37 batarya sistemli radar yok edildi.Rus operasyonel-taktik ve hava birimleri ile füze birlikleri ve topçuları, DHC’deki Kotlyarovka bölgesindeki 36. Bölgesel Saldırı Tugayının komuta merkezinin yanı sıra 95 noktadaki 67 topçu birimini, çok sayıda asker ve teçhizatı etkisiz hale getirdi.Ayrıca Rus savaş uçakları, DHC hava sahasında Ukrayna'ya ait bir Su-24 uçağı, hava savunma birimleri de bir Mi-8 helikopteri ve 14 insansız hava aracını düşürdü.

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