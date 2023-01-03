https://sputniknews.com.tr/20230103/rogozin-ukraynali-askerler-donetskte-istihbarat-toplamak-icin-rus-askeri-uniformasi-giyiyor-1065325421.html

Rogozin: Ukraynalı askerler, Donetsk'te istihbarat toplamak için Rus askeri üniforması giyiyor

Rogozin: Ukraynalı askerler, Donetsk'te istihbarat toplamak için Rus askeri üniforması giyiyor

Eski Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Ukraynalı askerlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) istihbarat toplamak için Rus askeri... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T13:05+0300

2023-01-03T13:05+0300

2023-01-03T13:05+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

donetsk

dmitriy rogozin

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Telegram hesabından açıklama yapan Rogozin, Ukraynalı askerlerin Rusya Federasyonu'na bağlanan DHC'de istihbarat toplamak için kullandığı yöntemi paylaşarak Rus sınır kuvvetlerine uyarıda bulundu.Rogozin, "Rusya ordusu askerlerinin üniformasını veya Rus gönüllü taburlarının karma kamuflajını uygun renkte brövelerle kullanıyorlar. İstihbarat toplamak ve önemli 'dil kullanımlarını' kapmak için topraklarımızda 10 km derine kadar iniyorlar. Doğrudan askeri birimlerimizin bulunduğu yerlere giriyorlar" ifadelerini kullandı.Rogozin, bundan dolayı cephe hattındaki kontrol noktalarında taşıtlarda yapılan denetimleri sıkılaştırma tavsiyesinde bulunarak "Kamuflaj giymiş öfkeli, silahlı kişileri kimse durdurmuyor" diye ekledi.22 Aralık'ta aralarında Dmitriy Rogozin'in de bulunduğu bir grup askeri danışmanın kaldığı otel, Ukrayna ordusunun düzenlediği bombardımana maruz kalmış, bombardımanda eski Roscosmos başkanı sırtından yaralanmıştı. Rogozin, tedavi için Moskova Bölgesi'ndeki bir hastaneye nakledilmişti.

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