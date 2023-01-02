https://sputniknews.com.tr/20230102/zelenskiyin-danismani-yuzuklerin-efendisi-cozumu-rusyayi-yenmenin-tek-yolu-monarsi-ilan-etmek-1065298781.html

Zelenskiy'in danışmanından 'Yüzüklerin Efendisi' çözümü: Rusya'yı yenmenin tek yolu monarşi

Zelenskiy'in danışmanından 'Yüzüklerin Efendisi' çözümü: Rusya'yı yenmenin tek yolu monarşi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Aleksey Arestoviç, ülkedeki durumu JRR Tolkien'in ikonik üçlemesi 'Yüzüklerin Efendisi'ne benzeterek... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T16:06+0300

2023-01-02T16:06+0300

2023-01-02T16:08+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

aleksey arestoviç

yüzüklerin efendisi

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Aleksey Arestoviç, askeri harekatını sürdüren Rusya'ya karşı galip gelmek için ilginç bir çözüm önerdi.JRR Tolkien'in ikonik üçlemesi 'Yüzüklerin Efendisi'ne işaret eden Arestoviç, başyapıtın son bölümü olan 'Kralın Dönüşü'ne atıf yaptı.'Ukrayna monarşiye hazır mı?'Dün Ukraynalı müzisyen Oleg Skripka'ya röportaj veren Arestoviç, "Yüzüklerin Efendisi senaryosundaysak… Kralın, yani Aragorn'un dönüşü olmalı. Ukrayna monarşiye hazır mı?" sorusunu sordu.Yetkili, "Ve eğer mantıklı bulursanız, size Moskova'dan üzerimize gelen her şeyi öldürmenin tek yolunun bir monarşi ilan etmek olduğunu söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.Öte yandan Arestoviç, ülkenin 'yeni hükümdarının' kim olabileceği konusunda tahmin yürütmedi.'İngiltere kötü bir ülke mi?'Bununla beraber sözünü ettiği monarşinin, Ukrayna'nın 9. yüzyılda ülkeyi yöneten Rurik hanedanına ait toprakları 'geri almasını' da sağlayacağını iddia eden Arestoviç, argümanını desteklemek için İngiltere'nin de bir monarşi olduğunu anımsatarak "Dünyadaki en kötü ülke değil, değil mi?" diye konuştu.Yetkili, "Bu fikri bu röportajın kapsamı dışında tutun ve kralın dönüşünün faydalarını bir düşünün" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230101/cnn-nato-yakinda-zelenskiyi-rusya-ile-baris-yapmaya-zorlayabilir-1065273175.html

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