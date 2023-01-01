Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230101/cnn-nato-yakinda-zelenskiyi-rusya-ile-baris-yapmaya-zorlayabilir-1065273175.html
CNN: NATO yakında Zelenskiy'i Rusya ile barış yapmaya zorlayabilir
CNN: NATO yakında Zelenskiy'i Rusya ile barış yapmaya zorlayabilir
CNN Uluslararası Güvenlik Editörü Nick Paton Walsh, NATO’nun silah tedariki nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i Rusya ile barış anlaşması... 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T20:10+0300
2023-01-01T20:12+0300
vladimir zelenskiy
ukrayna krizi
nato
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/02/1061867629_0:15:3071:1742_1920x0_80_0_0_abf09d072f4f62c10a3281a1498356f2.jpg
CNN Uluslararası Güvenlik Editörü Walsh’ın kaleme aldığı makalede, Kuzey Atlantik ittifakı'nın liderliğinin soğukkanlılığını yitirmesi halinde Ukrayna'yı Rusya ile bir barış anlaşması imzalamaya zorlayabileceği belirtildi.Walsh, “NATO'nun silah tedariki nedeni ile sabrı tükenebilir. Bu, (İttifakı) uzun vadeli güvenlik pahasına ekonomik elverişlilik aramaya ve Kiev’in zararlı çıkacağı barış için ısrar etmeye zorlayacak” ifadelerini kullandı.Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri operasyon sonrasında ABD ve müttefikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne milyarlarca dolar değerinde askeri teçhizat sevk etti. Moskova birçok kez Batı’nın çatışmayı uzatma çabasında olduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki yabancı yapım mühimmat depolarının Rus Hava-Uzay Kuvvetleri için meşru hedef haline geleceğini ifade etmişti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/02/1061867629_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b457cd96b0b555ec20bec13da50cbda3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir zelenskiy, nato, rusya
vladimir zelenskiy, nato, rusya

CNN: NATO yakında Zelenskiy'i Rusya ile barış yapmaya zorlayabilir

20:10 01.01.2023 (güncellendi: 20:12 01.01.2023)
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYAB- Zelenskiy
AB- Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
Abone olTelegram
CNN Uluslararası Güvenlik Editörü Nick Paton Walsh, NATO’nun silah tedariki nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i Rusya ile barış anlaşması yapmaya zorlayabileceğini yazdı.
CNN Uluslararası Güvenlik Editörü Walsh’ın kaleme aldığı makalede, Kuzey Atlantik ittifakı'nın liderliğinin soğukkanlılığını yitirmesi halinde Ukrayna'yı Rusya ile bir barış anlaşması imzalamaya zorlayabileceği belirtildi.
Walsh, “NATO'nun silah tedariki nedeni ile sabrı tükenebilir. Bu, (İttifakı) uzun vadeli güvenlik pahasına ekonomik elverişlilik aramaya ve Kiev’in zararlı çıkacağı barış için ısrar etmeye zorlayacak” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri operasyon sonrasında ABD ve müttefikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne milyarlarca dolar değerinde askeri teçhizat sevk etti. Moskova birçok kez Batı’nın çatışmayı uzatma çabasında olduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki yabancı yapım mühimmat depolarının Rus Hava-Uzay Kuvvetleri için meşru hedef haline geleceğini ifade etmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала