https://sputniknews.com.tr/20230101/cnn-nato-yakinda-zelenskiyi-rusya-ile-baris-yapmaya-zorlayabilir-1065273175.html

CNN: NATO yakında Zelenskiy'i Rusya ile barış yapmaya zorlayabilir

CNN: NATO yakında Zelenskiy'i Rusya ile barış yapmaya zorlayabilir

CNN Uluslararası Güvenlik Editörü Nick Paton Walsh, NATO’nun silah tedariki nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i Rusya ile barış anlaşması... 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T20:10+0300

2023-01-01T20:10+0300

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vladimir zelenskiy

ukrayna krizi

nato

rusya

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CNN Uluslararası Güvenlik Editörü Walsh’ın kaleme aldığı makalede, Kuzey Atlantik ittifakı'nın liderliğinin soğukkanlılığını yitirmesi halinde Ukrayna'yı Rusya ile bir barış anlaşması imzalamaya zorlayabileceği belirtildi.Walsh, “NATO'nun silah tedariki nedeni ile sabrı tükenebilir. Bu, (İttifakı) uzun vadeli güvenlik pahasına ekonomik elverişlilik aramaya ve Kiev’in zararlı çıkacağı barış için ısrar etmeye zorlayacak” ifadelerini kullandı.Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri operasyon sonrasında ABD ve müttefikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne milyarlarca dolar değerinde askeri teçhizat sevk etti. Moskova birçok kez Batı’nın çatışmayı uzatma çabasında olduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki yabancı yapım mühimmat depolarının Rus Hava-Uzay Kuvvetleri için meşru hedef haline geleceğini ifade etmişti.

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vladimir zelenskiy, nato, rusya