https://sputniknews.com.tr/20230920/kremlin-ukrayna-ile-muzakereler-icin-herhangi-bir-onkosul-yok-1075637494.html

Kremlin: Ukrayna ile müzakereler için herhangi bir önkoşul yok

Kremlin: Ukrayna ile müzakereler için herhangi bir önkoşul yok

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ile müzakereler için herhangi bir önkoşul bulunmadığını belirtti. 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T23:00+0300

2023-09-20T23:00+0300

2023-09-20T23:00+0300

ukrayna krizi

kremlin

kremlin

kremlin sarayı

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ukrayna krizi

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’da yayın yapan ‘Perviy Kanal’ televizyonuna demecinde Ukrayna ile ilgili müzakereler için herhangi bir önkoşul bulunmadığını söyledi.Peskov, “Bu konuyla ilgili giderek sıklaşan sorular karşısında ‘müzakereler’ sözcüğü daha sık duyulmaya başlandı. Devlet Başkanı, müzakere fikrinden hiçbir zaman vazgeçmeyen, ancak bunların yeniden başlatılması için herhangi bir önkoşul olmadığını belirten Rus tarafının tutumunu sürekli uygun şekilde yanıtlıyor ve açıklıyor” dedi.Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyonu sürdürerek hedeflerine ulaşmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

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kremlin, kremlin, kremlin sarayı, ukrayna, ukrayna krizi