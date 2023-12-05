https://sputniknews.com.tr/20231205/ingiltere-disisleri-bakani-cameron-ukraynaya-destegimiz-ayni-sekilde-devam-edecek-1078117023.html

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: Ukrayna’ya desteğimiz aynı şekilde devam edecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: Ukrayna’ya desteğimiz aynı şekilde devam edecek

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Ukrayna’ya 2024’te tahsis edilecek yardımla ilgili net rakam veremeyeceğini, lakin bu miktarın 2022 ve 2023’te... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T23:46+0300

2023-12-05T23:46+0300

2023-12-05T23:46+0300

ukrayna krizi

ingiltere

ukrayna

ukrayna krizi

david cameron

lordlar kamarası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077453587_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7159f987e4e0da859078e949cfcc7c13.jpg

İngiltere, Ukrayna’ya 2022’de 2.3 milyar pound (2.6 milyar euro) değerinde yardım sağladı. Bu rakamın 2023’te aynı seviyede olması bekleniyor. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Birleşik Krallık parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası’nda, Ukrayna’ya gelecek yıl tahsis edilecek fonun hacmiyle ilgili bir soru üzerine, “2024’te ne kadar sağlanacağına dair elimde bir rakam yok. Söyleyebileceğim tek şey, Ukrayna’yı şu ana kadar yaptıklarımızla aynı seviyede, hatta daha da büyük ölçüde desteklemeye devam etmeye tamamen kararlıyız” diye konuştu. Cameron, yeni dışişleri bakanı görevinde bugün parlamentoda ilk konuşmasını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231204/ingiltere-ihalarla-mucadele-icin-ukraynaya-yeni-martlet-fuzeleri-teslim-etmis-olabilir-1078074560.html

ingiltere

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere, ukrayna, ukrayna krizi, david cameron, lordlar kamarası