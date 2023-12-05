https://sputniknews.com.tr/20231205/ingiltere-disisleri-bakani-cameron-ukraynaya-destegimiz-ayni-sekilde-devam-edecek-1078117023.html
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: Ukrayna’ya desteğimiz aynı şekilde devam edecek
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: Ukrayna’ya desteğimiz aynı şekilde devam edecek
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Ukrayna’ya 2024’te tahsis edilecek yardımla ilgili net rakam veremeyeceğini, lakin bu miktarın 2022 ve 2023’te... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T23:46+0300
2023-12-05T23:46+0300
2023-12-05T23:46+0300
ukrayna krizi
ingiltere
ukrayna
ukrayna krizi
david cameron
lordlar kamarası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077453587_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7159f987e4e0da859078e949cfcc7c13.jpg
İngiltere, Ukrayna’ya 2022’de 2.3 milyar pound (2.6 milyar euro) değerinde yardım sağladı. Bu rakamın 2023’te aynı seviyede olması bekleniyor. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Birleşik Krallık parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası’nda, Ukrayna’ya gelecek yıl tahsis edilecek fonun hacmiyle ilgili bir soru üzerine, “2024’te ne kadar sağlanacağına dair elimde bir rakam yok. Söyleyebileceğim tek şey, Ukrayna’yı şu ana kadar yaptıklarımızla aynı seviyede, hatta daha da büyük ölçüde desteklemeye devam etmeye tamamen kararlıyız” diye konuştu. Cameron, yeni dışişleri bakanı görevinde bugün parlamentoda ilk konuşmasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231204/ingiltere-ihalarla-mucadele-icin-ukraynaya-yeni-martlet-fuzeleri-teslim-etmis-olabilir-1078074560.html
ingiltere
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077453587_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f191df75b11172a810437b07b98e5b6d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, ukrayna, ukrayna krizi, david cameron, lordlar kamarası
ingiltere, ukrayna, ukrayna krizi, david cameron, lordlar kamarası
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: Ukrayna’ya desteğimiz aynı şekilde devam edecek
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Ukrayna’ya 2024’te tahsis edilecek yardımla ilgili net rakam veremeyeceğini, lakin bu miktarın 2022 ve 2023’te sağlanandan daha küçük olmayacağını belirtti.
İngiltere, Ukrayna’ya 2022’de 2.3 milyar pound (2.6 milyar euro) değerinde yardım sağladı. Bu rakamın 2023’te aynı seviyede olması bekleniyor.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Birleşik Krallık parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası’nda, Ukrayna’ya gelecek yıl tahsis edilecek fonun hacmiyle ilgili bir soru üzerine, “2024’te ne kadar sağlanacağına dair elimde bir rakam yok. Söyleyebileceğim tek şey, Ukrayna’yı şu ana kadar yaptıklarımızla aynı seviyede, hatta daha da büyük ölçüde desteklemeye devam etmeye tamamen kararlıyız” diye konuştu.
Cameron, yeni dışişleri bakanı görevinde bugün parlamentoda ilk konuşmasını yaptı.