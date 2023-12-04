https://sputniknews.com.tr/20231204/ingiltere-ihalarla-mucadele-icin-ukraynaya-yeni-martlet-fuzeleri-teslim-etmis-olabilir-1078074560.html

'İngiltere İHA'larla mücadele için Ukrayna'ya yeni Martlet füzeleri teslim etmiş olabilir’

'İngiltere İHA'larla mücadele için Ukrayna'ya yeni Martlet füzeleri teslim etmiş olabilir’

İngiliz The Times gazetesi, İngiltere’nin insansız hava araçları (İHA) ile mücadele amacı ile Ukrayna’ya yeni Martlet füzeleri teslim etmiş olabileceğini ileri... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T23:59+0300

2023-12-04T23:59+0300

2023-12-05T00:01+0300

ukrayna krizi

insansız hava aracı (iha)

iha

füze

ingiltere

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The Times gazetesinde yer alan bir makalede, İngiltere’nin Ukrayna'ya insansız hava araçları (İHA) ile mücadelede kullanılan yeni Martlet füzelerini tedarik edebilmiş olacağı belirtildi.“Kiev etrafındaki tarlalar buzla kaplanmış durumdaydı ve onun (Ukrayna askerinin) yeni Martlet füzelerini atış konumuna getirmek için on dakikası vardı” denilen makalede, Kiev’e teslim edilen füzelerin sayısına ilişkin ilse bilgi verilmedi.Lazer güdümlü olan ve 1.5 Mach hıza ulaşabilen Martlet Füzesi (LMM), Fransız Thales Air Defense şirketi tarafından İngiltere için geliştiriliyor. Ağırlığı 13 kilogram, uzunluğu 1.3 metre, çapı da 76 mm olan çok amaçlı güdümlü füzenin helikopterlerde, botlarda, kara platformlarında ve ayrıca taşınabilir uçaksavar silahlarının bir parçası olarak kullanılması amaçlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231204/abd-disisleri-ukraynanin-durumu-agir-yardim-parasi-yakinda-bitecek-1078073758.html

ingiltere

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insansız hava aracı (iha), iha, füze, ingiltere