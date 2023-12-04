https://sputniknews.com.tr/20231204/ingiltere-ihalarla-mucadele-icin-ukraynaya-yeni-martlet-fuzeleri-teslim-etmis-olabilir-1078074560.html
'İngiltere İHA'larla mücadele için Ukrayna'ya yeni Martlet füzeleri teslim etmiş olabilir’
'İngiltere İHA'larla mücadele için Ukrayna'ya yeni Martlet füzeleri teslim etmiş olabilir’
İngiliz The Times gazetesi, İngiltere’nin insansız hava araçları (İHA) ile mücadele amacı ile Ukrayna’ya yeni Martlet füzeleri teslim etmiş olabileceğini ileri... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T23:59+0300
2023-12-04T23:59+0300
2023-12-05T00:01+0300
ukrayna krizi
insansız hava aracı (iha)
iha
füze
ingiltere
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The Times gazetesinde yer alan bir makalede, İngiltere’nin Ukrayna'ya insansız hava araçları (İHA) ile mücadelede kullanılan yeni Martlet füzelerini tedarik edebilmiş olacağı belirtildi.“Kiev etrafındaki tarlalar buzla kaplanmış durumdaydı ve onun (Ukrayna askerinin) yeni Martlet füzelerini atış konumuna getirmek için on dakikası vardı” denilen makalede, Kiev’e teslim edilen füzelerin sayısına ilişkin ilse bilgi verilmedi.Lazer güdümlü olan ve 1.5 Mach hıza ulaşabilen Martlet Füzesi (LMM), Fransız Thales Air Defense şirketi tarafından İngiltere için geliştiriliyor. Ağırlığı 13 kilogram, uzunluğu 1.3 metre, çapı da 76 mm olan çok amaçlı güdümlü füzenin helikopterlerde, botlarda, kara platformlarında ve ayrıca taşınabilir uçaksavar silahlarının bir parçası olarak kullanılması amaçlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231204/abd-disisleri-ukraynanin-durumu-agir-yardim-parasi-yakinda-bitecek-1078073758.html
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insansız hava aracı (iha), iha, füze, ingiltere
insansız hava aracı (iha), iha, füze, ingiltere
'İngiltere İHA'larla mücadele için Ukrayna'ya yeni Martlet füzeleri teslim etmiş olabilir’
23:59 04.12.2023 (güncellendi: 00:01 05.12.2023)
İngiliz The Times gazetesi, İngiltere’nin insansız hava araçları (İHA) ile mücadele amacı ile Ukrayna’ya yeni Martlet füzeleri teslim etmiş olabileceğini ileri sürdü.
The Times gazetesinde yer alan bir makalede, İngiltere’nin Ukrayna'ya insansız hava araçları (İHA) ile mücadelede kullanılan yeni Martlet füzelerini tedarik edebilmiş olacağı belirtildi.
“Kiev etrafındaki tarlalar buzla kaplanmış durumdaydı ve onun (Ukrayna askerinin) yeni Martlet füzelerini atış konumuna getirmek için on dakikası vardı” denilen makalede, Kiev’e teslim edilen füzelerin sayısına ilişkin ilse bilgi verilmedi.
Lazer güdümlü olan ve 1.5 Mach hıza ulaşabilen Martlet Füzesi (LMM), Fransız Thales Air Defense şirketi tarafından İngiltere için geliştiriliyor. Ağırlığı 13 kilogram, uzunluğu 1.3 metre, çapı da 76 mm olan çok amaçlı güdümlü füzenin helikopterlerde, botlarda, kara platformlarında ve ayrıca taşınabilir uçaksavar silahlarının bir parçası olarak kullanılması amaçlanıyor.