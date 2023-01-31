https://sputniknews.com.tr/20230131/ukrayna-disisleri-yardimin-ilk-dalgasinda-ukrayna-120-ila-140-adet-bati-menseli-modern-tank-alacak-1066407469.html

Ukrayna Dışişleri: Yardımın ilk dalgasında Ukrayna, 120 ila 140 adet Batı menşeli modern tank alacak

Ukrayna Dışişleri: Yardımın ilk dalgasında Ukrayna, 120 ila 140 adet Batı menşeli modern tank alacak

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ülkeye yapılacak askeri yardımın ilk dalgasında 120 ila 140 Batı menşeli tank alacaklarını bildirdi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T19:15+0300

2023-01-31T19:15+0300

2023-01-31T19:15+0300

ukrayna krizi

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

batı

tank

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Kuleba, yaptığı açıklamada, halihazırda tank koalisyonunun 12 katılımcısının bulunduğunu ancak bu ülkelere koalisyon demenin daha erken olduğunu, çünkü bazılarının kendi iç prosedürlerine uygun olarak resmi kararlar alması gerektiğini söyledi.Yapılacak askeri yardımın ilk dalgasında Ukrayna'nın 120 ila 140 adet Batı menşeli modern tank alacağını ifade eden Kuleba, "Bunlar Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. Ayrıca Leclerc de olacağını umuyoruz." dedi.Bakan Kuleba, tank koalisyonunun genişletilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter paylaşımında, "Cephe hattındaki şehirlerin sistematik bombalanması, teçhizat ve mermilerin yoğunlaşması, birliklerin farklı yönlere konuşlanması, Rusya'da ek zorunlu seferberlik bunların hepsi Rusya'nın barışa hazır olmadığını gösteriyor. Bunlar ciddi bir tırmanışın doğrudan işaretleri. Bu nedenle Ukrayna'ya silah, silah ve bir kez daha silah." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230130/rusya-disisleri-abd-ukraynaya-tank-tedarik-ederek-natoda-saflari-esitlemek-istiyor-1066331877.html

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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, batı, tank