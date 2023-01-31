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Rusya Gazeteciler Birliği, Uluslararası Gazeteciler Birliği üyeliğinden çıkarılıyor
Rusya Gazeteciler Birliği, Uluslararası Gazeteciler Birliği üyeliğinden çıkarılıyor
Uluslararası Gazeteciler Birliği (IFJ) İcra Komitesi, Rusya Gazeteciler Birliği’ni üyelikten çıkarma prosedürünü resmen başlattı. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T17:33+0300
2023-01-31T17:33+0300
dünya
rusya gazeteciler birliği
uluslararası gazeteciler birliği (ifj)
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Kuzey Ülkeler Gazeteciler Birlikleri, IFJ’yi demokratik olmayan yöntemler ve etik olmayan finansal faaliyetler yürütmek ve Rusya’ya yeni katılan bölgelerde Rusya Gazeteciler Birliği şubelerinin açılmasına tepki olarak hiçbir şey yapmamakla suçladı. Bu suçlamalar üzerine IFJ, Rusya Gazeteciler Birliği’ni üyelikten çıkarma prosedürünü resmen başlattığını duyurdu. Rusya Gazeteciler Birliği Başkanı Vladimir Solovyov, henüz üyelikten çıkarılma yönünde resmi kararın alınmadığını ve bu konuda hiçbir bilgilendirme mektubu almadıklarını açıkladı.
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rusya gazeteciler birliği, uluslararası gazeteciler birliği (ifj)
rusya gazeteciler birliği, uluslararası gazeteciler birliği (ifj)

Rusya Gazeteciler Birliği, Uluslararası Gazeteciler Birliği üyeliğinden çıkarılıyor

17:33 31.01.2023
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Uluslararası Gazeteciler Birliği (IFJ) İcra Komitesi, Rusya Gazeteciler Birliği’ni üyelikten çıkarma prosedürünü resmen başlattı.
Kuzey Ülkeler Gazeteciler Birlikleri, IFJ’yi demokratik olmayan yöntemler ve etik olmayan finansal faaliyetler yürütmek ve Rusya’ya yeni katılan bölgelerde Rusya Gazeteciler Birliği şubelerinin açılmasına tepki olarak hiçbir şey yapmamakla suçladı.
Bu suçlamalar üzerine IFJ, Rusya Gazeteciler Birliği’ni üyelikten çıkarma prosedürünü resmen başlattığını duyurdu.
Rusya Gazeteciler Birliği Başkanı Vladimir Solovyov, henüz üyelikten çıkarılma yönünde resmi kararın alınmadığını ve bu konuda hiçbir bilgilendirme mektubu almadıklarını açıkladı.
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