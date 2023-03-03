https://sputniknews.com.tr/20230303/ukrayna-guclerini-artyomovsktan-kismen-geri-cekiyor-kent-rus-guclerinin-kusatmasinda-1067772259.html
Ukrayna, güçlerini Artyomovsk’tan kısmen geri çekiyor, kent Rus güçlerinin kuşatmasında
Ukrayna, güçlerini Artyomovsk’tan kısmen geri çekiyor, kent Rus güçlerinin kuşatmasında
Donetsk Halk Cumhuriyeti liderinin danışmanı Yan Gagin, Ukrayna ordusunun güçlerinin bir kısmını Artyomovsk (Bahmut) kentinden çekeceğine ilişkin istihbarat... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T16:13+0300
2023-03-03T16:13+0300
2023-03-03T16:13+0300
ukrayna krizi
artyomovsk
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/03/1067772100_0:20:1725:990_1920x0_80_0_0_f8967b053bea017e1fa5d341760d4ed6.jpg
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Rossiya-1 televizyonuna verdiği demeçte, “Düşmanın birliklerinden bazılarını (Artyomovsk’tan) çekeceklerine dair istihbarat var. Bu karar, düzenli ordu birliklerini ilgilendiriyor, yani seferberlikle silah altına alınanlarsa bizim ilerleyişimizi yavaşlatmak için yerlerinde tutulacak” dedi.Daha önce Sputnik de kod adı Madyar olan Ukraynalı bir komutanın, birliğine Artyomovsk’tan geri çekilme emri verildiğini söylediğini bildirmişti.Gagin ayrıca, Artyomovsk kentinin neredeyse tamamen kuşatma altına alındığını belirterek, “Askerlerimiz şehir merkezine kadar ilerlediler, kentin çevresindeki kuşatma halkası daralıyor” ifadelerini kullandı.Rusya’nın SSCB dönemindeki ismi olan Artyomovsk olarak adlandırdığı, Ukraynalılarınsa Bahmut ismiyle söz ettiği kent, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kiev tarafından kontrol edilen kesiminde yer alıyor. Kent, Ukrayna ordusunun önemli ikmal hatlarından biri üstünde yer alıyor.Öte yandan Ukrayna güçlerinin ellerinde tutmakta güçlük çektiği kentlerden bir diğeri de Kupyansk. Ukrayna ordusu, Harkov bölgesinde yer alan Kupiansk kentinde yaşayanları kısmen tahliye etmeye başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230301/ukrayna-gerekirse-bahmuttan-stratejik-sebeplerle-geri-cekilebiliriz-1067643284.html
artyomovsk
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/03/1067772100_190:0:1535:1009_1920x0_80_0_0_7e5a900ad44fe2c9ca21af9a21793d20.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
artyomovsk, rusya, ukrayna
artyomovsk, rusya, ukrayna
Ukrayna, güçlerini Artyomovsk’tan kısmen geri çekiyor, kent Rus güçlerinin kuşatmasında
Abone ol
Donetsk Halk Cumhuriyeti liderinin danışmanı Yan Gagin, Ukrayna ordusunun güçlerinin bir kısmını Artyomovsk (Bahmut) kentinden çekeceğine ilişkin istihbarat aldıklarını söyledi. Gagin, ayrıca kentin neredeyse tamamen Rus güçlerinin kuşatması altına girdiğini kaydetti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Rossiya-1 televizyonuna verdiği demeçte, “Düşmanın birliklerinden bazılarını (Artyomovsk’tan) çekeceklerine dair istihbarat var. Bu karar, düzenli ordu birliklerini ilgilendiriyor, yani seferberlikle silah altına alınanlarsa bizim ilerleyişimizi yavaşlatmak için yerlerinde tutulacak” dedi.
Daha önce Sputnik de kod adı Madyar olan Ukraynalı bir komutanın, birliğine Artyomovsk’tan geri çekilme emri verildiğini söylediğini bildirmişti.
Gagin ayrıca, Artyomovsk kentinin neredeyse tamamen kuşatma altına alındığını belirterek, “Askerlerimiz şehir merkezine kadar ilerlediler, kentin çevresindeki kuşatma halkası daralıyor” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın SSCB dönemindeki ismi olan Artyomovsk olarak adlandırdığı, Ukraynalılarınsa Bahmut ismiyle söz ettiği kent, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kiev tarafından kontrol edilen kesiminde yer alıyor. Kent, Ukrayna ordusunun önemli ikmal hatlarından biri üstünde yer alıyor.
Öte yandan Ukrayna güçlerinin ellerinde tutmakta güçlük çektiği kentlerden bir diğeri de Kupyansk. Ukrayna ordusu, Harkov bölgesinde yer alan Kupiansk kentinde yaşayanları kısmen tahliye etmeye başladı.