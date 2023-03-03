https://sputniknews.com.tr/20230303/ukrayna-guclerini-artyomovsktan-kismen-geri-cekiyor-kent-rus-guclerinin-kusatmasinda-1067772259.html

Ukrayna, güçlerini Artyomovsk’tan kısmen geri çekiyor, kent Rus güçlerinin kuşatmasında

Ukrayna, güçlerini Artyomovsk’tan kısmen geri çekiyor, kent Rus güçlerinin kuşatmasında

Donetsk Halk Cumhuriyeti liderinin danışmanı Yan Gagin, Ukrayna ordusunun güçlerinin bir kısmını Artyomovsk (Bahmut) kentinden çekeceğine ilişkin istihbarat... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T16:13+0300

2023-03-03T16:13+0300

2023-03-03T16:13+0300

ukrayna krizi

artyomovsk

rusya

ukrayna

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Rossiya-1 televizyonuna verdiği demeçte, “Düşmanın birliklerinden bazılarını (Artyomovsk’tan) çekeceklerine dair istihbarat var. Bu karar, düzenli ordu birliklerini ilgilendiriyor, yani seferberlikle silah altına alınanlarsa bizim ilerleyişimizi yavaşlatmak için yerlerinde tutulacak” dedi.Daha önce Sputnik de kod adı Madyar olan Ukraynalı bir komutanın, birliğine Artyomovsk’tan geri çekilme emri verildiğini söylediğini bildirmişti.Gagin ayrıca, Artyomovsk kentinin neredeyse tamamen kuşatma altına alındığını belirterek, “Askerlerimiz şehir merkezine kadar ilerlediler, kentin çevresindeki kuşatma halkası daralıyor” ifadelerini kullandı.Rusya’nın SSCB dönemindeki ismi olan Artyomovsk olarak adlandırdığı, Ukraynalılarınsa Bahmut ismiyle söz ettiği kent, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kiev tarafından kontrol edilen kesiminde yer alıyor. Kent, Ukrayna ordusunun önemli ikmal hatlarından biri üstünde yer alıyor.Öte yandan Ukrayna güçlerinin ellerinde tutmakta güçlük çektiği kentlerden bir diğeri de Kupyansk. Ukrayna ordusu, Harkov bölgesinde yer alan Kupiansk kentinde yaşayanları kısmen tahliye etmeye başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230301/ukrayna-gerekirse-bahmuttan-stratejik-sebeplerle-geri-cekilebiliriz-1067643284.html

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