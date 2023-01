https://sputniknews.com.tr/20230129/almanya-basbakani-scholzdan-rusya-ile-nato-arasindaki-gerilimi-tirmandirmama-sozu-1066328335.html

Almanya Başbakanı Scholz’dan Rusya ile NATO arasındaki gerilimi tırmandırmama sözü

Almanya Başbakanı Scholz’dan Rusya ile NATO arasındaki gerilimi tırmandırmama sözü

Almanların başbakanlarından itidalli olmasını bekledikleri için baskılara direnmek ve tüm riskleri tartmak zorunda olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı Scholz... 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T22:00+0300

2023-01-29T22:00+0300

2023-01-29T22:01+0300

dünya

olaf scholz

nato

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/02/1060712249_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d9db43f81758970c655bcf7b34064213.jpg

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte Rusya ile NATO arasında savaşa izin verilmemesi, bunun için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini söyledi.Gazetecinin böyle bir çatışmanın otomatik olarak dünya savaşına dönüşebileceğini söylemesi üzerine Scholz, Alman hükümetinin tam da bu nedenle anlamsız kararlar vermek isteyenlerin tavsiyelerine uymadığını vurguladı.Scholz, “Biz her zaman uluslararası düzeyde uyumlu ve koordineli bir şekilde hareket ederiz. Diğer her şey gerilimin tırmanma riskini artırır ve sorumsuzca olurdu. Pek çok vatandaşımız her akşam haberleri izlerken şansölyenin itidalini koruyacağını umuyor. Ben de bunu yapıyorum” diye konuştu.Başbakanın görevlerinden birinin baskılara direnmek olduğuna dikkat çeken Scholz, çatışmaların Almanya’nın çok yakınında sürdüğünü ve şu anki durumda netlik olmadığını vurguladı. Alman bürokrat, bir matematik profesöründen doğru davranış algoritmasını hesaplamasını istemenin mümkün olmadığını ve bu nedenle, başkalarının bunu kararsızlık olarak küçümsese de Berlin'in bir sonraki adımlarını dikkatlice düşünmek zorunda olduğunu vurguladı.Batı menşeili savaş uçaklarının Ukrayna'ya olası tedariki ile ilgili tartışmaları da yorumlayan Şansölye, ‘bahislerin sürekli artırılmasına’ katılmama çağrısında bulundu. Kiev'e savaş uçağı tedarik etmeyi reddeden Almanya'nın gelecekte, tanklarda olduğu gibi uluslararası baskı nedeniyle tutumunu değiştirme olasılığını da dışlayan Şansölye, Ukrayna hava sahasının uçuşa yasak bölge yapılmayacağını, zira bunun ittifakın Rusya ile çatışmaya doğrudan müdahalesi anlamına geleceğini sözlerine ekledi ve bu pozisyonun ABD Başkanı Joe Biden tarafından da paylaşıldığının altını çizdi.Scholz, “NATO üyesi hiçbir ülke bu savaşa doğrudan katılmıyor. Ve katılmayacak. Böyle bir gerilim tırmanmasına izin vermeyeceğiz” vurgusunu yaptı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

olaf scholz, nato, rusya