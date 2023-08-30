https://sputniknews.com.tr/20230830/ukrayna-savas-helikopteri-kendi-askerlerini-vurdu-1075057644.html

Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu

Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kupyansk cephesinde Rus askerlere karşı kullanmaya çalıştığı Mi-8 savaş helikopterinin hedefe varmadan Ukrayna... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T18:08+0300

2023-08-30T18:08+0300

2023-08-30T18:08+0300

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Rus ‘Zapad’ ordu grubundan RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, olayın cephenin Kopanki-Novosergeyevka kısmında yaşandığını ifade edildi.Açıklamada, “Düşman, savunma birimlerine destek sağlama amacıyla Mi-8 helikopterini kullandı, lakin hedefe varmaması sonucu kendi mevzilerine ateş açtı” dendi.Cephenin bu kısmında Rus askerlerin Ukrayna ordu birliklerinin iki saldırısını püskürtmeyi başardığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230830/pentagon-biden-doneminde-ukraynaya-sunulan-askeri-yardimlarin-bilancosunu-acikladi-1075057540.html

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