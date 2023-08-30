https://sputniknews.com.tr/20230830/ukrayna-savas-helikopteri-kendi-askerlerini-vurdu-1075057644.html
Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu
Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kupyansk cephesinde Rus askerlere karşı kullanmaya çalıştığı Mi-8 savaş helikopterinin hedefe varmadan Ukrayna... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T18:08+0300
2023-08-30T18:08+0300
2023-08-30T18:08+0300
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Rus ‘Zapad’ ordu grubundan RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, olayın cephenin Kopanki-Novosergeyevka kısmında yaşandığını ifade edildi.Açıklamada, “Düşman, savunma birimlerine destek sağlama amacıyla Mi-8 helikopterini kullandı, lakin hedefe varmaması sonucu kendi mevzilerine ateş açtı” dendi.Cephenin bu kısmında Rus askerlerin Ukrayna ordu birliklerinin iki saldırısını püskürtmeyi başardığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230830/pentagon-biden-doneminde-ukraynaya-sunulan-askeri-yardimlarin-bilancosunu-acikladi-1075057540.html
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rusya, ukrayna, asker, helikopter, ukrayna krizi
rusya, ukrayna, asker, helikopter, ukrayna krizi
Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kupyansk cephesinde Rus askerlere karşı kullanmaya çalıştığı Mi-8 savaş helikopterinin hedefe varmadan Ukrayna askerlerini vurduğunu belirtti.
Rus ‘Zapad’ ordu grubundan RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, olayın cephenin Kopanki-Novosergeyevka kısmında yaşandığını ifade edildi.
Açıklamada, “Düşman, savunma birimlerine destek sağlama amacıyla Mi-8 helikopterini kullandı, lakin hedefe varmaması sonucu kendi mevzilerine ateş açtı” dendi.
Cephenin bu kısmında Rus askerlerin Ukrayna ordu birliklerinin iki saldırısını püskürtmeyi başardığı kaydedildi.