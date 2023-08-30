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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230830/ukrayna-savas-helikopteri-kendi-askerlerini-vurdu-1075057644.html
Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu
Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kupyansk cephesinde Rus askerlere karşı kullanmaya çalıştığı Mi-8 savaş helikopterinin hedefe varmadan Ukrayna... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T18:08+0300
2023-08-30T18:08+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
asker
helikopter
ukrayna krizi
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Rus ‘Zapad’ ordu grubundan RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, olayın cephenin Kopanki-Novosergeyevka kısmında yaşandığını ifade edildi.Açıklamada, “Düşman, savunma birimlerine destek sağlama amacıyla Mi-8 helikopterini kullandı, lakin hedefe varmaması sonucu kendi mevzilerine ateş açtı” dendi.Cephenin bu kısmında Rus askerlerin Ukrayna ordu birliklerinin iki saldırısını püskürtmeyi başardığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230830/pentagon-biden-doneminde-ukraynaya-sunulan-askeri-yardimlarin-bilancosunu-acikladi-1075057540.html
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rusya, ukrayna, asker, helikopter, ukrayna krizi
rusya, ukrayna, asker, helikopter, ukrayna krizi

Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu

18:08 30.08.2023
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinUkrayna - Rusya - operasyon - helikopter
Ukrayna - Rusya - operasyon - helikopter - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kupyansk cephesinde Rus askerlere karşı kullanmaya çalıştığı Mi-8 savaş helikopterinin hedefe varmadan Ukrayna askerlerini vurduğunu belirtti.
Rus ‘Zapad’ ordu grubundan RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, olayın cephenin Kopanki-Novosergeyevka kısmında yaşandığını ifade edildi.
Açıklamada, “Düşman, savunma birimlerine destek sağlama amacıyla Mi-8 helikopterini kullandı, lakin hedefe varmaması sonucu kendi mevzilerine ateş açtı” dendi.
Cephenin bu kısmında Rus askerlerin Ukrayna ordu birliklerinin iki saldırısını püskürtmeyi başardığı kaydedildi.
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