https://sputniknews.com.tr/20230830/pentagon-biden-doneminde-ukraynaya-sunulan-askeri-yardimlarin-bilancosunu-acikladi-1075057540.html

Pentagon, Biden döneminde Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların bilançosunu açıkladı

Pentagon, Biden döneminde Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların bilançosunu açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların 43.7 milyar dolara ulaştığını açıkladı. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T18:06+0300

2023-08-30T18:06+0300

2023-08-30T18:06+0300

ukrayna krizi

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joe biden

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ukrayna krizi

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bilanço

yardım

askeri yardım

beyaz saray

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Biden'ın göreve geldiği tarihten bu yana Ukrayna'nın güvenliği için 43.7 milyarın üzerinde askeri yardım sunulduğunu belirten Pentagon, bunun 43 milyar dolardan fazlasının Rusya'nın özel askeri harekata başlamasının ardından temin edildiğine dikkat çekti.ABD, Ukrayna'ya yönelik son askeri yardım paketini dün duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna’ya 250 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketinde mayın temizleme araçlarının ve çeşitli mühimmatın yer alacağını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230829/abd-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketini-duyurdu-1075032118.html

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