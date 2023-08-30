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Erdoğan: Fahiş fiyat balonunun söndüğünü görüyoruz, piyasa aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230830/pentagon-biden-doneminde-ukraynaya-sunulan-askeri-yardimlarin-bilancosunu-acikladi-1075057540.html
Pentagon, Biden döneminde Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların bilançosunu açıkladı
Pentagon, Biden döneminde Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların bilançosunu açıkladı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların 43.7 milyar dolara ulaştığını açıkladı. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T18:06+0300
2023-08-30T18:06+0300
ukrayna krizi
pentagon
joe biden
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
bilanço
yardım
askeri yardım
beyaz saray
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Biden'ın göreve geldiği tarihten bu yana Ukrayna'nın güvenliği için 43.7 milyarın üzerinde askeri yardım sunulduğunu belirten Pentagon, bunun 43 milyar dolardan fazlasının Rusya'nın özel askeri harekata başlamasının ardından temin edildiğine dikkat çekti.ABD, Ukrayna'ya yönelik son askeri yardım paketini dün duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna’ya 250 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketinde mayın temizleme araçlarının ve çeşitli mühimmatın yer alacağını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230829/abd-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketini-duyurdu-1075032118.html
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pentagon, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, bilanço, yardım, askeri yardım, beyaz saray, beyaz saray basın sözcülüğü, karine jean-pierre
pentagon, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, bilanço, yardım, askeri yardım, beyaz saray, beyaz saray basın sözcülüğü, karine jean-pierre

Pentagon, Biden döneminde Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların bilançosunu açıkladı

18:06 30.08.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFVladimir Zelenskiy- Joe Biden
Vladimir Zelenskiy- Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların 43.7 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
Biden'ın göreve geldiği tarihten bu yana Ukrayna'nın güvenliği için 43.7 milyarın üzerinde askeri yardım sunulduğunu belirten Pentagon, bunun 43 milyar dolardan fazlasının Rusya'nın özel askeri harekata başlamasının ardından temin edildiğine dikkat çekti.

ABD, Ukrayna'ya yönelik son askeri yardım paketini dün duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna’ya 250 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketinde mayın temizleme araçlarının ve çeşitli mühimmatın yer alacağını belirtmişti.
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
Ukrayna krizi
ABD, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini duyurdu
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