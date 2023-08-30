https://sputniknews.com.tr/20230830/pentagon-biden-doneminde-ukraynaya-sunulan-askeri-yardimlarin-bilancosunu-acikladi-1075057540.html
Pentagon, Biden döneminde Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların bilançosunu açıkladı
Pentagon, Biden döneminde Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların bilançosunu açıkladı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların 43.7 milyar dolara ulaştığını açıkladı. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T18:06+0300
2023-08-30T18:06+0300
2023-08-30T18:06+0300
ukrayna krizi
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joe biden
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ukrayna krizi
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bilanço
yardım
askeri yardım
beyaz saray
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Biden'ın göreve geldiği tarihten bu yana Ukrayna'nın güvenliği için 43.7 milyarın üzerinde askeri yardım sunulduğunu belirten Pentagon, bunun 43 milyar dolardan fazlasının Rusya'nın özel askeri harekata başlamasının ardından temin edildiğine dikkat çekti.ABD, Ukrayna'ya yönelik son askeri yardım paketini dün duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna’ya 250 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketinde mayın temizleme araçlarının ve çeşitli mühimmatın yer alacağını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230829/abd-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketini-duyurdu-1075032118.html
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pentagon, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, bilanço, yardım, askeri yardım, beyaz saray, beyaz saray basın sözcülüğü, karine jean-pierre
pentagon, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, bilanço, yardım, askeri yardım, beyaz saray, beyaz saray basın sözcülüğü, karine jean-pierre
Pentagon, Biden döneminde Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların bilançosunu açıkladı
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların 43.7 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
Biden'ın göreve geldiği tarihten bu yana Ukrayna'nın güvenliği için 43.7 milyarın üzerinde askeri yardım sunulduğunu belirten Pentagon, bunun 43 milyar dolardan fazlasının Rusya'nın özel askeri harekata başlamasının ardından temin edildiğine dikkat çekti.
ABD, Ukrayna'ya yönelik son askeri yardım paketini dün duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna’ya 250 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketinde mayın temizleme araçlarının ve çeşitli mühimmatın yer alacağını belirtmişti.