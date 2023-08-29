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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230829/abd-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketini-duyurdu-1075032118.html
ABD, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini duyurdu
ABD, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini duyurdu
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna’ya 250 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketinde mayın temizleme araçlarının ve çeşitli mühimmatın... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T22:56+0300
2023-08-29T22:56+0300
ukrayna krizi
beyaz saray
karine jean-pierre
ukrayna
ukrayna krizi
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bugünkü basın toplantısında, “Biden idaresi bugün Ukrayna’ya yönelik yeni askeri yardım paketini duyurdu. Yeni paket, mayın temizleme için ek ekipman, hava savunma füzelerini, toplar ve HIMARS için mühimmat ve en az 3 milyon tüfek mermisini içeriyor” açıklamasında bulundu.Açıklamaya göre, yeni paketin toplam değeri 250 milyon dolar olacak.
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beyaz saray, karine jean-pierre, ukrayna, ukrayna krizi
beyaz saray, karine jean-pierre, ukrayna, ukrayna krizi

ABD, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini duyurdu

22:56 29.08.2023
© Sputnik / Антон ДенисовABD bayrağı
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© Sputnik / Антон Денисов
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna’ya 250 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketinde mayın temizleme araçlarının ve çeşitli mühimmatın yer alacağını belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bugünkü basın toplantısında, “Biden idaresi bugün Ukrayna’ya yönelik yeni askeri yardım paketini duyurdu. Yeni paket, mayın temizleme için ek ekipman, hava savunma füzelerini, toplar ve HIMARS için mühimmat ve en az 3 milyon tüfek mermisini içeriyor” açıklamasında bulundu.
Açıklamaya göre, yeni paketin toplam değeri 250 milyon dolar olacak.
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