https://sputniknews.com.tr/20230829/abd-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketini-duyurdu-1075032118.html

ABD, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini duyurdu

ABD, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini duyurdu

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna’ya 250 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketinde mayın temizleme araçlarının ve çeşitli mühimmatın... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T22:56+0300

2023-08-29T22:56+0300

2023-08-29T22:56+0300

ukrayna krizi

beyaz saray

karine jean-pierre

ukrayna

ukrayna krizi

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bugünkü basın toplantısında, “Biden idaresi bugün Ukrayna’ya yönelik yeni askeri yardım paketini duyurdu. Yeni paket, mayın temizleme için ek ekipman, hava savunma füzelerini, toplar ve HIMARS için mühimmat ve en az 3 milyon tüfek mermisini içeriyor” açıklamasında bulundu.Açıklamaya göre, yeni paketin toplam değeri 250 milyon dolar olacak.

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beyaz saray, karine jean-pierre, ukrayna, ukrayna krizi