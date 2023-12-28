https://sputniknews.com.tr/20231228/biden-ukraynanin-olum-fermanini-imzaladi-1079120558.html

‘Biden Ukrayna'nın ölüm fermanını imzaladı’

‘Biden Ukrayna'nın ölüm fermanını imzaladı’

Eski Pentagon istihbarat yetkilisi Rebecca Koffler, Newsweek için kaleme aldığı makalede, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev’i NATO'ya itme stratejisiyle... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T10:40+0300

2023-12-28T10:40+0300

2023-12-28T10:40+0300

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Beyaz Saray yönetimi ile Kongre arasında Ukrayna'ya ek fon sağlanması konusunda yaşanan ‘tartışmaların’ yardım konusunun ocak ayına ertelemesiyle sonuçlandığını hatırlatan Koffler, “Ancak ocak ayında ne olursa olsun, Ukrayna'nın kaderi belli: 2024'te daha fazla ölüm, daha çok yıkım, daha fazla kan” uyarısında bulundu.ABD’li yazar, Biden’ın ‘Ukrayna'nın ve Ukraynalıların yok edilmesinden’ sorumlu olduğunun altını çizerken, Joe Biden’ın, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yardımcılığı döneminde Ukrayna meselelerinden sorumlu olduğunu, o günden bu yana ekibiyle birlikte Kiev'i NATO üyeliğine doğru itmek için tehlikeli bir strateji sürdürdüğünü kaydetti.Koffler aynı zamanda Moskova'nın NATO’nun Ukrayna'yı yutmasına izin vereceğini düşünmenin ‘tek kelimeyle beceriksizlik” olduğunun altını çizerek, “Bu Ukrayna'nın ölüm fermanını imzalamakla eşdeğer. Hiçbir aklı başında komutan, düşman bir ittifakın sınırında konumlanmasına izin vermez. Hiçbir ABD komutanı Çin ya da Rusya'nın Meksika ya da Kanada'da asker konuşlandırmasına izin vermez” dedi.Amerikalılar damızlık inek, Ukraynalılar ise top yemi olduSonuç olarak Biden'ın ‘Amerikan halkını nakit sağlayan damızlık inek’, Ukraynalıları ise ‘top yemi’ olarak kullanmaya karar verdiğine dikkat çeken Koffler, Washington'un ise başarısızlıklarını örtbas etmek için bir ‘propaganda kampanyası’ başlattığını, Washington’un, Avrupa'nın en yozlaşmış ülkesi olan Ukrayna'ya ‘demokrasisi için savaşmasında’ yardım ettiği konusunda ısrar ettiğini yazdı.Koffler, Ukrayna'nın sanayisinin, altyapısının ve tarım alanlarının yok edildiğini hatırlatırken, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

https://sputniknews.com.tr/20231228/abd-disisleri-bakanligi-ukrayna-icin-bu-yilin-son-askeri-yardim-paketini-acikladi-1079119702.html

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