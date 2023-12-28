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CANLI YAYIN | Lavrov: Batılı ülkeler ‘Zelenskiy Formulü’ için çok gizli bir toplantı yaptı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231228/biden-ukraynanin-olum-fermanini-imzaladi-1079120558.html
‘Biden Ukrayna'nın ölüm fermanını imzaladı’
‘Biden Ukrayna'nın ölüm fermanını imzaladı’
Eski Pentagon istihbarat yetkilisi Rebecca Koffler, Newsweek için kaleme aldığı makalede, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev’i NATO'ya itme stratejisiyle... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T10:40+0300
2023-12-28T10:40+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
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joe biden
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Beyaz Saray yönetimi ile Kongre arasında Ukrayna'ya ek fon sağlanması konusunda yaşanan ‘tartışmaların’ yardım konusunun ocak ayına ertelemesiyle sonuçlandığını hatırlatan Koffler, “Ancak ocak ayında ne olursa olsun, Ukrayna'nın kaderi belli: 2024'te daha fazla ölüm, daha çok yıkım, daha fazla kan” uyarısında bulundu.ABD’li yazar, Biden’ın ‘Ukrayna'nın ve Ukraynalıların yok edilmesinden’ sorumlu olduğunun altını çizerken, Joe Biden’ın, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yardımcılığı döneminde Ukrayna meselelerinden sorumlu olduğunu, o günden bu yana ekibiyle birlikte Kiev'i NATO üyeliğine doğru itmek için tehlikeli bir strateji sürdürdüğünü kaydetti.Koffler aynı zamanda Moskova'nın NATO’nun Ukrayna'yı yutmasına izin vereceğini düşünmenin ‘tek kelimeyle beceriksizlik” olduğunun altını çizerek, “Bu Ukrayna'nın ölüm fermanını imzalamakla eşdeğer. Hiçbir aklı başında komutan, düşman bir ittifakın sınırında konumlanmasına izin vermez. Hiçbir ABD komutanı Çin ya da Rusya'nın Meksika ya da Kanada'da asker konuşlandırmasına izin vermez” dedi.Amerikalılar damızlık inek, Ukraynalılar ise top yemi olduSonuç olarak Biden'ın ‘Amerikan halkını nakit sağlayan damızlık inek’, Ukraynalıları ise ‘top yemi’ olarak kullanmaya karar verdiğine dikkat çeken Koffler, Washington'un ise başarısızlıklarını örtbas etmek için bir ‘propaganda kampanyası’ başlattığını, Washington’un, Avrupa'nın en yozlaşmış ülkesi olan Ukrayna'ya ‘demokrasisi için savaşmasında’ yardım ettiği konusunda ısrar ettiğini yazdı.Koffler, Ukrayna'nın sanayisinin, altyapısının ve tarım alanlarının yok edildiğini hatırlatırken, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
https://sputniknews.com.tr/20231228/abd-disisleri-bakanligi-ukrayna-icin-bu-yilin-son-askeri-yardim-paketini-acikladi-1079119702.html
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ukrayna, ukrayna krizi, abd, joe biden, nato, kiev

‘Biden Ukrayna'nın ölüm fermanını imzaladı’

10:40 28.12.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANUkrayna ABD Zelenskiy Biden yardım
Ukrayna ABD Zelenskiy Biden yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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Eski Pentagon istihbarat yetkilisi Rebecca Koffler, Newsweek için kaleme aldığı makalede, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev’i NATO'ya itme stratejisiyle Ukrayna'nın ‘ölüm fermanını’ imzaladığını söyledi.
Beyaz Saray yönetimi ile Kongre arasında Ukrayna'ya ek fon sağlanması konusunda yaşanan ‘tartışmaların’ yardım konusunun ocak ayına ertelemesiyle sonuçlandığını hatırlatan Koffler, “Ancak ocak ayında ne olursa olsun, Ukrayna'nın kaderi belli: 2024'te daha fazla ölüm, daha çok yıkım, daha fazla kan” uyarısında bulundu.
ABD’li yazar, Biden’ın ‘Ukrayna'nın ve Ukraynalıların yok edilmesinden’ sorumlu olduğunun altını çizerken, Joe Biden’ın, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yardımcılığı döneminde Ukrayna meselelerinden sorumlu olduğunu, o günden bu yana ekibiyle birlikte Kiev'i NATO üyeliğine doğru itmek için tehlikeli bir strateji sürdürdüğünü kaydetti.
Koffler aynı zamanda Moskova'nın NATO’nun Ukrayna'yı yutmasına izin vereceğini düşünmenin tek kelimeyle beceriksizlik” olduğunun altını çizerek, “Bu Ukrayna'nın ölüm fermanını imzalamakla eşdeğer. Hiçbir aklı başında komutan, düşman bir ittifakın sınırında konumlanmasına izin vermez. Hiçbir ABD komutanı Çin ya da Rusya'nın Meksika ya da Kanada'da asker konuşlandırmasına izin vermez” dedi.

Amerikalılar damızlık inek, Ukraynalılar ise top yemi oldu

Sonuç olarak Biden'ın ‘Amerikan halkını nakit sağlayan damızlık inek’, Ukraynalıları ise ‘top yemi’ olarak kullanmaya karar verdiğine dikkat çeken Koffler, Washington'un ise başarısızlıklarını örtbas etmek için bir ‘propaganda kampanyası’ başlattığını, Washington’un, Avrupa'nın en yozlaşmış ülkesi olan Ukrayna'ya ‘demokrasisi için savaşmasında’ yardım ettiği konusunda ısrar ettiğini yazdı.
Koffler, Ukrayna'nın sanayisinin, altyapısının ve tarım alanlarının yok edildiğini hatırlatırken, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
“Ülke insanlıktan çıkarılırken yine de Biden, Kongre'nin Kiev rejimi için milyarlarca dolar daha tahsis etmesini sağlamaya çalışmaya devam ediyor.Bunu yaparken de Amerikalılara zaferin yakın olduğu konusunda güvence veriyor. Eğer Kongre Biden'ı durdurmazsa, Ukraynalıların katledilmesi 2024 ve sonrasına kadar devam edecek."
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
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