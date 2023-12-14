https://sputniknews.com.tr/20231214/eski-pentagon-danismani-nato-rusyaya-saldirmak-icin-2014te-kievde-darbe-yapti-1078479882.html
Eski Pentagon danışmanı: NATO, Rusya'ya saldırmak için 2014’te Kiev'de darbe yaptı
Eski Pentagon danışmanı: NATO, Rusya'ya saldırmak için 2014’te Kiev'de darbe yaptı
Eski Pentagon danışmanı emekli Albay Douglas McGregor, NATO’nun Rusya'ya saldırmak için 2014 yılında Kiev'de darbe yaptığını belirtti. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T20:14+0300
2023-12-14T20:14+0300
2023-12-14T20:14+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
ukrayna krizi
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douglas mcgregor
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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, YouTube kanalı George Galloway’a demecinde NATO’nun Rusya'ya Ukrayna topraklarından saldırmak için bir plan geliştirdiğini, bunun için 2014 yılında Kiev'de darbe yapıldığını söyledi.McGregor, “Washington, Londra ve diğer bazı Avrupa başkentlerindeki dostlarıyla ittifak halinde, Rusya'yı yok etme fırsatına sahip olduğuna karar verdi. Bunun için de yıllardır bu senaryo için hazırladıkları Ukrayna'yı kullanmak istediler” dedi.Uzman, 2014 yılında Kiev'de bu amaçla darbe yapıldığını ve birkaç yıl sonra Vladimir Zelenskiy’in iktidara getirildiğini belirterek, “Bunların hepsi fanteziydi, hiçbir anlamı yoktu. Amerikalı stratejistlerin tahminleri ve varsayımları yanlıştı" diye konuştu.McGregor, Pentagon'un jeopolitik yanlış hesaplamalarının Ukrayna'da yarım milyon askerin hayatına mal olduğunu da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231214/zelenskiyden-ab-liderlerine-cagri-ukraynaya-ihanet-etmeyin-1078479221.html
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pentagon, ukrayna, ukrayna krizi, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), douglas mcgregor, nato
Eski Pentagon danışmanı: NATO, Rusya'ya saldırmak için 2014’te Kiev'de darbe yaptı
Eski Pentagon danışmanı emekli Albay Douglas McGregor, NATO’nun Rusya'ya saldırmak için 2014 yılında Kiev'de darbe yaptığını belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, YouTube kanalı George Galloway’a demecinde NATO’nun Rusya'ya Ukrayna topraklarından saldırmak için bir plan geliştirdiğini, bunun için 2014 yılında Kiev'de darbe yapıldığını söyledi.
McGregor, “Washington, Londra ve diğer bazı Avrupa başkentlerindeki dostlarıyla ittifak halinde, Rusya'yı yok etme fırsatına sahip olduğuna karar verdi. Bunun için de yıllardır bu senaryo için hazırladıkları Ukrayna'yı kullanmak istediler” dedi.
Uzman, 2014 yılında Kiev'de bu amaçla darbe yapıldığını ve birkaç yıl sonra Vladimir Zelenskiy’in iktidara getirildiğini belirterek, “Bunların hepsi fanteziydi, hiçbir anlamı yoktu. Amerikalı stratejistlerin tahminleri ve varsayımları yanlıştı" diye konuştu.
McGregor, Pentagon'un jeopolitik yanlış hesaplamalarının Ukrayna'da yarım milyon askerin hayatına mal olduğunu da sözlerine ekledi.