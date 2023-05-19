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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230519/bidendan-ukraynali-pilotlara-f-16-egitimi-verilmesine-onay-1071321256.html
Biden'dan Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesine onay
Biden'dan Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesine onay
ABD Başkanı Joe Biden'ın G7 üyesi müttefiklerine ülkesinin Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçağı eğitimi verme planını onaylayacağını söylediği açıklandı. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T21:51+0300
2023-05-19T21:51+0300
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Associated Press'e (AP) konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Biden'ın Ukrayna'ya F-16 verilmesi konusunda G7 liderleri ile yaptığı konuşmanın detaylarını paylaştı.Biden'ın Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesi planını destekleyeceğini söylediğini aktaran yetkililer, bunun ABD'nin Ukrayna'ya F-16 göndermesi için bir adım olduğunu kaydetti.Yetkililer, Biden'ın bu savaş uçaklarının ne zaman, kaç tane ve kim tarafından verileceğine ilişkin kararların gelecek aylarda eğitim devam ederken alınacağını söylediğini aktardı.Ayrıca yetkililer söz konusu eğitimin Avrupa'da verileceğini ve gelecek haftalarda başlayacağını bildirdi.Zelenskiy'den Biden'a teşekkürUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı Twitter paylaşımında söz konusu bilgiyi doğruladı.Zelenskiy paylaşımında, "ABD ve Sayın Biden'ın uluslararası savaş uçağı koalisyonunu desteklemeye yönelik tarihi kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu karar, gökyüzündeki ordumuzu daha da güçlendirecektir. Hiroşima'daki G7 Zirvesinde bu kararın uygulanmasını görüşeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamak için uluslararası koalisyonİngiltere ve Hollanda, İzlanda'daki Avrupa Konseyi zirvesinin oturum aralarında Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamak için bir 'uluslararası koalisyon' üzerinde anlaştıklarını açıklamıştı.Ayrıca İngiltere ve Almanya yakın gelecekte Kiev’e savaş uçağı teslim etmeyeceklerini ve Ukrayna'ya olası bir F-16 savaş uçağı teslimatına ilişkin nihai kararın ABD’ye ait olduğunu bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230517/ingiltere-ve-hollandadan-ukrayna-icin-uluslararasi-koalisyon-adimi-1071209342.html
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abd, joe biden, ukrayna, f-16
abd, joe biden, ukrayna, f-16

Biden'dan Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesine onay

21:51 19.05.2023
© AFP 2023 / KENNY HOLSTONJaponya'nın dönem başkanlığında, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi 2023 başladı.
Japonya'nın dönem başkanlığında, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi 2023 başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AFP 2023 / KENNY HOLSTON
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ABD Başkanı Joe Biden'ın G7 üyesi müttefiklerine ülkesinin Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçağı eğitimi verme planını onaylayacağını söylediği açıklandı.
Associated Press'e (AP) konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Biden'ın Ukrayna'ya F-16 verilmesi konusunda G7 liderleri ile yaptığı konuşmanın detaylarını paylaştı.
Biden'ın Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesi planını destekleyeceğini söylediğini aktaran yetkililer, bunun ABD'nin Ukrayna'ya F-16 göndermesi için bir adım olduğunu kaydetti.
Yetkililer, Biden'ın bu savaş uçaklarının ne zaman, kaç tane ve kim tarafından verileceğine ilişkin kararların gelecek aylarda eğitim devam ederken alınacağını söylediğini aktardı.
Ayrıca yetkililer söz konusu eğitimin Avrupa'da verileceğini ve gelecek haftalarda başlayacağını bildirdi.

Zelenskiy'den Biden'a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı Twitter paylaşımında söz konusu bilgiyi doğruladı.
Zelenskiy paylaşımında, "ABD ve Sayın Biden'ın uluslararası savaş uçağı koalisyonunu desteklemeye yönelik tarihi kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu karar, gökyüzündeki ordumuzu daha da güçlendirecektir. Hiroşima'daki G7 Zirvesinde bu kararın uygulanmasını görüşeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamak için uluslararası koalisyon

İngiltere ve Hollanda, İzlanda'daki Avrupa Konseyi zirvesinin oturum aralarında Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamak için bir 'uluslararası koalisyon' üzerinde anlaştıklarını açıklamıştı.
Ayrıca İngiltere ve Almanya yakın gelecekte Kiev’e savaş uçağı teslim etmeyeceklerini ve Ukrayna'ya olası bir F-16 savaş uçağı teslimatına ilişkin nihai kararın ABD’ye ait olduğunu bildirmişti.
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