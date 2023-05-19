Biden'dan Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesine onay
© AFP 2023 / KENNY HOLSTONJaponya'nın dönem başkanlığında, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi 2023 başladı.
© AFP 2023 / KENNY HOLSTON
ABD Başkanı Joe Biden'ın G7 üyesi müttefiklerine ülkesinin Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçağı eğitimi verme planını onaylayacağını söylediği açıklandı.
Associated Press'e (AP) konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Biden'ın Ukrayna'ya F-16 verilmesi konusunda G7 liderleri ile yaptığı konuşmanın detaylarını paylaştı.
Biden'ın Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesi planını destekleyeceğini söylediğini aktaran yetkililer, bunun ABD'nin Ukrayna'ya F-16 göndermesi için bir adım olduğunu kaydetti.
President Biden told his fellow leaders at the G7 summit that the U.S. will support a joint plan to train Ukrainian pilots on advanced fighter jets, including U.S.-made F-16s. https://t.co/shwkRMPlgS— Axios (@axios) May 19, 2023
Yetkililer, Biden'ın bu savaş uçaklarının ne zaman, kaç tane ve kim tarafından verileceğine ilişkin kararların gelecek aylarda eğitim devam ederken alınacağını söylediğini aktardı.
Ayrıca yetkililer söz konusu eğitimin Avrupa'da verileceğini ve gelecek haftalarda başlayacağını bildirdi.
Zelenskiy'den Biden'a teşekkür
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı Twitter paylaşımında söz konusu bilgiyi doğruladı.
Zelenskiy paylaşımında, "ABD ve Sayın Biden'ın uluslararası savaş uçağı koalisyonunu desteklemeye yönelik tarihi kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu karar, gökyüzündeki ordumuzu daha da güçlendirecektir. Hiroşima'daki G7 Zirvesinde bu kararın uygulanmasını görüşeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.
I welcome the historic decision of the United States and @POTUS to support an international fighter jet coalition. This will greatly enhance our army in the sky. I count on discussing the practical implementation of this decision at the #G7 summit in Hiroshima.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 19, 2023
Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamak için uluslararası koalisyon
İngiltere ve Hollanda, İzlanda'daki Avrupa Konseyi zirvesinin oturum aralarında Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamak için bir 'uluslararası koalisyon' üzerinde anlaştıklarını açıklamıştı.
Ayrıca İngiltere ve Almanya yakın gelecekte Kiev’e savaş uçağı teslim etmeyeceklerini ve Ukrayna'ya olası bir F-16 savaş uçağı teslimatına ilişkin nihai kararın ABD’ye ait olduğunu bildirmişti.