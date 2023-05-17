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https://sputniknews.com.tr/20230517/ingiltere-ve-hollandadan-ukrayna-icin-uluslararasi-koalisyon-adimi-1071209342.html
Ukrayna'ya F-16 tedariki için uluslararası koalisyon kuruluyor
Ukrayna'ya F-16 tedariki için uluslararası koalisyon kuruluyor
İngiltere ve Hollanda'nın, Ukrayna'ya muharip hava kabiliyetleri sağlamak üzere, eğitimden F-16 jetlerinin tedarikine kadar her konuda destek verecek... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T12:40+0300
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koalisyon
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İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te düzenlenen Avrupa Konseyi Dördüncü Zirvesi marjında bir araya geldiği belirtildi.Açıklamada, iki liderin, yasa dışı göç ve Rusya'nın yarattığı tehdit gibi ortak zorluklarla mücadele etmek üzere birlikte çalışmanın önemi üzerinde durduğuna işaret edildi.Görüşmede, liderlerin, Rusya-Ukrayna savaşını da ele aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Sunak ve Rutte, Ukrayna'ya muharip hava kabiliyetleri sağlamak üzere, eğitimden F-16 jetlerinin tedarikine kadar her konuda destek verecek uluslararası bir koalisyon oluşturmak için çalışacakları konusunda mutabık kaldı. Sunak, Ukrayna'nın hak ettiği yerin NATO'da olduğuna olan inancını yineledi ve liderler, müttefiklerin gelecekteki saldırılara karşı caydırıcı olabilmeleri için Ukrayna'ya uzun vadeli güvenlik yardımı sağlamalarının önemi konusunda mutabık kaldı."Ayrıca, açıklamada, iki liderin Avrupa kıtasındaki insan kaçakçılığıyla mücadele etmek üzere hem ikili hem de Avrupa Siyasi Topluluğu gibi forumlar aracılığıyla birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldığına değinildi.Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan başka bir açıklamada da Sunak'ın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le Reykjavik'teki zirve marjında bir araya geldiği bildirildi.Açıklamada, İngiliz kurumları ile AB'nin sınır koruma ajansı Frontex arasında yeni bir çalışma düzenlemesiyle, İngiltere ve AB'nin göç konusunda işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.Ayrıca, açıklamada, İngiltere ve AB ekiplerinin, bu yeni çalışma düzenlemesinin ayrıntılarını ve operasyonel hale getirilmesini görüşeceği kaydedildi.
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ingiltere, hollanda, ukrayna, koalisyon, koalisyon
ingiltere, hollanda, ukrayna, koalisyon, koalisyon

Ukrayna'ya F-16 tedariki için uluslararası koalisyon kuruluyor

12:40 17.05.2023 (güncellendi: 12:41 17.05.2023)
© Flickr / SerenityRoseUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© Flickr / SerenityRose
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İngiltere ve Hollanda'nın, Ukrayna'ya muharip hava kabiliyetleri sağlamak üzere, eğitimden F-16 jetlerinin tedarikine kadar her konuda destek verecek "uluslararası koalisyon" oluşturmak için çalışacağı bildirildi.
İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te düzenlenen Avrupa Konseyi Dördüncü Zirvesi marjında bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, iki liderin, yasa dışı göç ve Rusya'nın yarattığı tehdit gibi ortak zorluklarla mücadele etmek üzere birlikte çalışmanın önemi üzerinde durduğuna işaret edildi.
Görüşmede, liderlerin, Rusya-Ukrayna savaşını da ele aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sunak ve Rutte, Ukrayna'ya muharip hava kabiliyetleri sağlamak üzere, eğitimden F-16 jetlerinin tedarikine kadar her konuda destek verecek uluslararası bir koalisyon oluşturmak için çalışacakları konusunda mutabık kaldı. Sunak, Ukrayna'nın hak ettiği yerin NATO'da olduğuna olan inancını yineledi ve liderler, müttefiklerin gelecekteki saldırılara karşı caydırıcı olabilmeleri için Ukrayna'ya uzun vadeli güvenlik yardımı sağlamalarının önemi konusunda mutabık kaldı."
Ayrıca, açıklamada, iki liderin Avrupa kıtasındaki insan kaçakçılığıyla mücadele etmek üzere hem ikili hem de Avrupa Siyasi Topluluğu gibi forumlar aracılığıyla birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldığına değinildi.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan başka bir açıklamada da Sunak'ın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le Reykjavik'teki zirve marjında bir araya geldiği bildirildi.
Açıklamada, İngiliz kurumları ile AB'nin sınır koruma ajansı Frontex arasında yeni bir çalışma düzenlemesiyle, İngiltere ve AB'nin göç konusunda işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
Ayrıca, açıklamada, İngiltere ve AB ekiplerinin, bu yeni çalışma düzenlemesinin ayrıntılarını ve operasyonel hale getirilmesini görüşeceği kaydedildi.
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