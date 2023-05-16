https://sputniknews.com.tr/20230516/politico-kiev-batidan-50ye-yakin-f-16-savas-ucagi-istiyor-1071155887.html

Politico: Kiev, Batı'dan 50’ye yakın F-16 savaş uçağı istiyor

Politico: Kiev, Batı'dan 50’ye yakın F-16 savaş uçağı istiyor

Politico gazetesi, Kiev’in Rus uçaklarını durdurmak için Batı'dan 50'ye kadar F-16 savaş uçağı almayı umduğunu yazdı. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T10:17+0300

2023-05-16T10:17+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

politico

f-16

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Gazetenin haberinde, Ukrayna Savunma Bakanı danışmanı Yuriy Sak’a atıfla Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Japonya’da düzenlenecek G7 zirvesinde ve Litvanya’da yapılması beklenen NATO zirvesinde savaş jetleri konusuna odaklanılmasını istediği belirtildi.“Ukrayna, gökyüzünü korumak için üç veya dört filo oluşturmak üzere toplam 40 ila 50 F-16 istiyor” denilen makalede, Ukrayna Savunma Bakanı danışmanı Sak’ın Kiev’in Rus uçaklarını ‘durduracak herhangi bir şeyi’ olmadığını diler getirdiği kaydedildi.Zelenskiy’in F-16 konusunun Hiroşima'da düzenlenecek G7 zirvesinde ve Temmuz ayında Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO liderleri toplantısında ana başlık olmasını istediğine dikkat çeken Sak, Ukrayna liderinin son Avrupa turunda Batılı liderlerden konuyu önümüzdeki günlerde görüşeceklerine dair ‘teminat’ aldığını söyledi.Habere göre İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya, Kiev'e F-16 teklif edemese de Sak, Ukrayna'nın ‘uluslararası koalisyonda önemli bir söz sahibi olan’ bu ülkelerin ABD ve Türkiye gibi müttefiklerine ‘ilham vermelerini’ istediğini ifade etti.

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