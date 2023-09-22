https://sputniknews.com.tr/20230922/blinken-ukraynaya-325-milyon-dolarlik-askeri-yardim-paketi-duyurdu-1075674863.html
Blinken, Ukrayna’ya 325 milyon dolarlık askeri yardım paketi duyurdu
Blinken, Ukrayna’ya 325 milyon dolarlık askeri yardım paketi duyurdu
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya içinde hava savunma füzeleri olmak üzere toplam değeri 325 milyon dolar olan yeni askeri yardım paketi... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T10:53+0300
2023-09-22T10:53+0300
2023-09-22T10:53+0300
ukrayna krizi
antony blinken
himars roket sistemi
tow füzesi
javelin
ukrayna
ukrayna krizi
abd
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya verdikleri yeni askeri pakette, Ukrayna’ya hava savunmasını güçlendirmeye yardımcı olacak ek hava savunma füzelerinin dahil edildiğini açıkladı. Pakette ayrıca topçu mühimmat ve tanksavar araçların yanı sıra, misket bombalarının da yer aldığını belirten Blinken, silah ve teçhizatın ABD Savunma Bakanlığı stoklarından sağlandığını kaydetti.ABD Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında da yeni pakette şunlar yer alıyor: AIM-9M hava savunma füzeleri, HIMARS çok namlulu roketatar mühimmatı, Avenger uçaksavar füze sistemleri, insansız hava araçlarına karşı mücadele için makineli tüfekler, 105 ve 155 mm kalibreli top mermileri, TOW tanksavar füzeleri, Javeline tanksavar füzeler, AT-4 tanksavar füzeleri, 3 milyondan fazla tüfek mermisi, çeşitli yedek parçalar.Rusya’nın özel askeri harekatı başladığı günden bu yana ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı askeri yardım değeri 43 milyar 900 milyon doları buldu.
https://sputniknews.com.tr/20230921/abd-kongre-uyesinden-savunma-ile-disisleri-bakanlarina-soru-yardimlar-azov-taburuna-gitti-mi-1075661973.html
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antony blinken, himars roket sistemi, tow füzesi, javelin, ukrayna, ukrayna krizi, abd
antony blinken, himars roket sistemi, tow füzesi, javelin, ukrayna, ukrayna krizi, abd
Blinken, Ukrayna’ya 325 milyon dolarlık askeri yardım paketi duyurdu
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya içinde hava savunma füzeleri olmak üzere toplam değeri 325 milyon dolar olan yeni askeri yardım paketi yönlendirdiklerini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya verdikleri yeni askeri pakette, Ukrayna’ya hava savunmasını güçlendirmeye yardımcı olacak ek hava savunma füzelerinin dahil edildiğini açıkladı. Pakette ayrıca topçu mühimmat ve tanksavar araçların yanı sıra, misket bombalarının da yer aldığını belirten Blinken, silah ve teçhizatın ABD Savunma Bakanlığı stoklarından sağlandığını kaydetti.
ABD Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında da yeni pakette şunlar yer alıyor: AIM-9M hava savunma füzeleri, HIMARS çok namlulu roketatar mühimmatı, Avenger uçaksavar füze sistemleri, insansız hava araçlarına karşı mücadele için makineli tüfekler, 105 ve 155 mm kalibreli top mermileri, TOW tanksavar füzeleri, Javeline tanksavar füzeler, AT-4 tanksavar füzeleri, 3 milyondan fazla tüfek mermisi, çeşitli yedek parçalar.
Rusya’nın özel askeri harekatı başladığı günden bu yana ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı askeri yardım değeri 43 milyar 900 milyon doları buldu.