https://sputniknews.com.tr/20230309/alman-savunma-bakani-ukrayna-martta-almanyadan-18-portekizden-3-leopard-2-tanki-teslim-alacak-1068016641.html

Alman Savunma Bakanı: Ukrayna, Mart'ta Almanya’dan 18, Portekiz’den 3 Leopard 2 tankı teslim alacak

Alman Savunma Bakanı: Ukrayna, Mart'ta Almanya’dan 18, Portekiz’den 3 Leopard 2 tankı teslim alacak

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna’nın mart ayında Almanya’dan 18 ve Portekiz’den 3 olmak üzere toplam 21 adet Leopard 2 tankı teslim alacağını... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

almanya

boris pistorius

ukrayna

ukrayna krizi

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RND’nin haberine göre, Avrupa Birliği savunma bakanlarının Stockholm’deki gayri resmi toplantısı sırasında açıklamalarda bulunan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, “Az önce şunu öğrendiğimi söyleyebilirim. Almanya’nın 18 ve Portekiz’in 3 Leopard-2A6 tankı bu ay içerisinde Ukrayna’ya gidebilir” dedi.Pistorius, tankların Ukrayna’ya, eğitimi tamamlanan mürettebatla birlikte gönderileceğini kaydetti.

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almanya, boris pistorius, ukrayna, ukrayna krizi