https://sputniknews.com.tr/20230309/alman-savunma-bakani-ukrayna-martta-almanyadan-18-portekizden-3-leopard-2-tanki-teslim-alacak-1068016641.html
Alman Savunma Bakanı: Ukrayna, Mart'ta Almanya’dan 18, Portekiz’den 3 Leopard 2 tankı teslim alacak
Alman Savunma Bakanı: Ukrayna, Mart'ta Almanya’dan 18, Portekiz’den 3 Leopard 2 tankı teslim alacak
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna’nın mart ayında Almanya’dan 18 ve Portekiz’den 3 olmak üzere toplam 21 adet Leopard 2 tankı teslim alacağını... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T02:00+0300
2023-03-09T02:00+0300
2023-03-09T02:00+0300
ukrayna krizi
almanya
boris pistorius
ukrayna
ukrayna krizi
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RND’nin haberine göre, Avrupa Birliği savunma bakanlarının Stockholm’deki gayri resmi toplantısı sırasında açıklamalarda bulunan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, “Az önce şunu öğrendiğimi söyleyebilirim. Almanya’nın 18 ve Portekiz’in 3 Leopard-2A6 tankı bu ay içerisinde Ukrayna’ya gidebilir” dedi.Pistorius, tankların Ukrayna’ya, eğitimi tamamlanan mürettebatla birlikte gönderileceğini kaydetti.
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almanya, boris pistorius, ukrayna, ukrayna krizi
almanya, boris pistorius, ukrayna, ukrayna krizi
Alman Savunma Bakanı: Ukrayna, Mart'ta Almanya’dan 18, Portekiz’den 3 Leopard 2 tankı teslim alacak
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna’nın mart ayında Almanya’dan 18 ve Portekiz’den 3 olmak üzere toplam 21 adet Leopard 2 tankı teslim alacağını belirtti.
RND’nin haberine göre, Avrupa Birliği savunma bakanlarının Stockholm’deki gayri resmi toplantısı sırasında açıklamalarda bulunan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, “Az önce şunu öğrendiğimi söyleyebilirim. Almanya’nın 18 ve Portekiz’in 3 Leopard-2A6 tankı bu ay içerisinde Ukrayna’ya gidebilir” dedi.
Pistorius, tankların Ukrayna’ya, eğitimi tamamlanan mürettebatla birlikte gönderileceğini kaydetti.