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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/putin-rusyaya-baglanan-herson-ve-luganski-ziyaret-etti-1069831477.html
Putin, Rusya’ya bağlanan Herson ve Lugansk’ı ziyaret etti
Putin, Rusya’ya bağlanan Herson ve Lugansk’ı ziyaret etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen sene düzenlenen referandumlar ile Ukrayna’dan ayrılıp ülkesine bağlanan Herson ve Lugansk’a bir ziyaret... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T10:43+0300
2023-04-18T10:57+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
herson
lugansk
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Kremlin’in Rusya Devlet Başkanı Putin’in Herson ve Lugansk’a gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya Federasyonu Başkomutanı (Putin) güneyde Herson bölgesindeki Dnepr askeri biriminin karargahını ve doğuda Lugansk bölgesinde de Rusya Ulusal Muhafız birliklerinin karargahını ziyaret etti” denildi.Kremlin tarafından yayınlanan görüntülerde Putin’in bir araya geldiği komutanlara, “Durum hakkındaki görüşlerinizi dinlemek, bilmek ve fikir alışverişinde bulunmak benim için önemli” dediği duyuluyor.Rusya Devlet Başkanı’nın ayrıca, bir araya geldiği Rus güçlerinin 16 Nisan’daki Ortodoks Paskalyasını kutladığı duyulabiliyor.Bununla beraber Putin’in söz konusu bölgeleri tam olarak ne zaman ziyaret ettiği bilinmiyor.Ancak yayınlanan görüntülerde havanın aydınlık olduğu ve Putin’in Mi-8 tipi bir helikopterden indikten sonra yanındakilerle beraber bir jiple Herson’un Geniçesk kentine gittiği izlenebiliyor.Söz konusu kent, Herson’un Rusya güçleri tarafından kontrol edilen kesimlerinin merkezi.Daha sonra görüntülerde Rusya Devlet Başkanı’nın Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde generaller ile cephedeki durumu görüştüğü görülüyor.Rusya’nın geçen sene şubat ayında Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatması ardından Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgeleri buralarda eylül ayında düzenlenen referandumlar sonucunda Rusya’nın parçası hâline gelmişlerdi.
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rusya, vladimir putin, herson, lugansk
rusya, vladimir putin, herson, lugansk

Putin, Rusya’ya bağlanan Herson ve Lugansk’ı ziyaret etti

10:43 18.04.2023 (güncellendi: 10:57 18.04.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinPutin
Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen sene düzenlenen referandumlar ile Ukrayna’dan ayrılıp ülkesine bağlanan Herson ve Lugansk’a bir ziyaret gerçekleştirdi.
Kremlin’in Rusya Devlet Başkanı Putin’in Herson ve Lugansk’a gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya Federasyonu Başkomutanı (Putin) güneyde Herson bölgesindeki Dnepr askeri biriminin karargahını ve doğuda Lugansk bölgesinde de Rusya Ulusal Muhafız birliklerinin karargahını ziyaret etti” denildi.
Kremlin tarafından yayınlanan görüntülerde Putin’in bir araya geldiği komutanlara, “Durum hakkındaki görüşlerinizi dinlemek, bilmek ve fikir alışverişinde bulunmak benim için önemli” dediği duyuluyor.
Rusya Devlet Başkanı’nın ayrıca, bir araya geldiği Rus güçlerinin 16 Nisan’daki Ortodoks Paskalyasını kutladığı duyulabiliyor.
Bununla beraber Putin’in söz konusu bölgeleri tam olarak ne zaman ziyaret ettiği bilinmiyor.
Ancak yayınlanan görüntülerde havanın aydınlık olduğu ve Putin’in Mi-8 tipi bir helikopterden indikten sonra yanındakilerle beraber bir jiple Herson’un Geniçesk kentine gittiği izlenebiliyor.
Söz konusu kent, Herson’un Rusya güçleri tarafından kontrol edilen kesimlerinin merkezi.
Daha sonra görüntülerde Rusya Devlet Başkanı’nın Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde generaller ile cephedeki durumu görüştüğü görülüyor.
Rusya’nın geçen sene şubat ayında Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatması ardından Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgeleri buralarda eylül ayında düzenlenen referandumlar sonucunda Rusya’nın parçası hâline gelmişlerdi.
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