https://sputniknews.com.tr/20231004/cin-kievin-savas-sponsorlari-listesi-kararina-sert-bir-sekilde-karsi-cikti-derhal-duzeltin-1076015149.html

Çin, Kiev'in 'savaş sponsorları listesi' kararına sert bir şekilde karşı çıktı: 'Derhal düzeltin'

Çin, Kiev'in 'savaş sponsorları listesi' kararına sert bir şekilde karşı çıktı: 'Derhal düzeltin'

Pekin, Kiev'in Çin Halk Cumhuriyeti şirketlerini 'savaş sponsoru' olarak listelemesine karşı çıktı. 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T15:22+0300

2023-10-04T15:22+0300

2023-10-04T15:22+0300

ukrayna krizi

ukrayna

çin halk cumhuriyeti

çin

china national offshore oil corporation (cnooc)

sinopec

sponsor

çin dışişleri bakanlığı

kiev

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Çin Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi Sputnik'e yaptığı açıklamada, Çin'in Kiev tarafından Çinli petrol ve gaz şirketlerini 'savaş sponsoru' olarak listelemesine şiddetle karşı çıktığını ve Ukrayna'yı hatalarını derhal düzeltmeye çağırdığını söyledi.Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı (NAPC), Kiev'in üç büyük Çin petrol ve gaz şirketleri olan CNOOC Group, Sinopec Group ve China National Petroleum Corporation şirketlerini Rusya ile işbirlikleri nedeniyle 'savaş sponsorları' listesine aldığını açıklamıştı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin, şirketlerinin ilgili listeye dahil edilmesine şiddetle karşı çıkıyor" ifadelerine yer verilerek Ukrayna'ya derhal bu hatasını düzeltme ve olumsuz etkilerini ortadan kaldırma çağrısında bulundu.

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ukrayna

çin halk cumhuriyeti

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ukrayna, çin halk cumhuriyeti, çin, china national offshore oil corporation (cnooc), sinopec, sponsor, çin dışişleri bakanlığı, kiev