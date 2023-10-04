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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231004/cin-kievin-savas-sponsorlari-listesi-kararina-sert-bir-sekilde-karsi-cikti-derhal-duzeltin-1076015149.html
Çin, Kiev'in 'savaş sponsorları listesi' kararına sert bir şekilde karşı çıktı: 'Derhal düzeltin'
Çin, Kiev'in 'savaş sponsorları listesi' kararına sert bir şekilde karşı çıktı: 'Derhal düzeltin'
Pekin, Kiev'in Çin Halk Cumhuriyeti şirketlerini 'savaş sponsoru' olarak listelemesine karşı çıktı. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T15:22+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi Sputnik'e yaptığı açıklamada, Çin'in Kiev tarafından Çinli petrol ve gaz şirketlerini 'savaş sponsoru' olarak listelemesine şiddetle karşı çıktığını ve Ukrayna'yı hatalarını derhal düzeltmeye çağırdığını söyledi.Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı (NAPC), Kiev'in üç büyük Çin petrol ve gaz şirketleri olan CNOOC Group, Sinopec Group ve China National Petroleum Corporation şirketlerini Rusya ile işbirlikleri nedeniyle 'savaş sponsorları' listesine aldığını açıklamıştı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin, şirketlerinin ilgili listeye dahil edilmesine şiddetle karşı çıkıyor" ifadelerine yer verilerek Ukrayna'ya derhal bu hatasını düzeltme ve olumsuz etkilerini ortadan kaldırma çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230607/rusya-cin-aylik-ticaret-hacmi-ukrayna-harekatinin-basindan-beri-en-yuksek-seviyeye-ulasti-1072127718.html
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ukrayna, çin halk cumhuriyeti, çin, china national offshore oil corporation (cnooc), sinopec, sponsor, çin dışişleri bakanlığı, kiev
ukrayna, çin halk cumhuriyeti, çin, china national offshore oil corporation (cnooc), sinopec, sponsor, çin dışişleri bakanlığı, kiev

Çin, Kiev'in 'savaş sponsorları listesi' kararına sert bir şekilde karşı çıktı: 'Derhal düzeltin'

15:22 04.10.2023
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Pekin, Kiev'in Çin Halk Cumhuriyeti şirketlerini 'savaş sponsoru' olarak listelemesine karşı çıktı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi Sputnik'e yaptığı açıklamada, Çin'in Kiev tarafından Çinli petrol ve gaz şirketlerini 'savaş sponsoru' olarak listelemesine şiddetle karşı çıktığını ve Ukrayna'yı hatalarını derhal düzeltmeye çağırdığını söyledi.
Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı (NAPC), Kiev'in üç büyük Çin petrol ve gaz şirketleri olan CNOOC Group, Sinopec Group ve China National Petroleum Corporation şirketlerini Rusya ile işbirlikleri nedeniyle 'savaş sponsorları' listesine aldığını açıklamıştı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin, şirketlerinin ilgili listeye dahil edilmesine şiddetle karşı çıkıyor" ifadelerine yer verilerek Ukrayna'ya derhal bu hatasını düzeltme ve olumsuz etkilerini ortadan kaldırma çağrısında bulundu.
Rusya- Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
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