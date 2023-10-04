https://sputniknews.com.tr/20231004/cin-kievin-savas-sponsorlari-listesi-kararina-sert-bir-sekilde-karsi-cikti-derhal-duzeltin-1076015149.html
Çin, Kiev'in 'savaş sponsorları listesi' kararına sert bir şekilde karşı çıktı: 'Derhal düzeltin'
Çin, Kiev'in 'savaş sponsorları listesi' kararına sert bir şekilde karşı çıktı: 'Derhal düzeltin'
Pekin, Kiev'in Çin Halk Cumhuriyeti şirketlerini 'savaş sponsoru' olarak listelemesine karşı çıktı. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T15:22+0300
2023-10-04T15:22+0300
2023-10-04T15:22+0300
ukrayna krizi
ukrayna
çin halk cumhuriyeti
çin
china national offshore oil corporation (cnooc)
sinopec
sponsor
çin dışişleri bakanlığı
kiev
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Çin Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi Sputnik'e yaptığı açıklamada, Çin'in Kiev tarafından Çinli petrol ve gaz şirketlerini 'savaş sponsoru' olarak listelemesine şiddetle karşı çıktığını ve Ukrayna'yı hatalarını derhal düzeltmeye çağırdığını söyledi.Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı (NAPC), Kiev'in üç büyük Çin petrol ve gaz şirketleri olan CNOOC Group, Sinopec Group ve China National Petroleum Corporation şirketlerini Rusya ile işbirlikleri nedeniyle 'savaş sponsorları' listesine aldığını açıklamıştı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin, şirketlerinin ilgili listeye dahil edilmesine şiddetle karşı çıkıyor" ifadelerine yer verilerek Ukrayna'ya derhal bu hatasını düzeltme ve olumsuz etkilerini ortadan kaldırma çağrısında bulundu.
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ukrayna, çin halk cumhuriyeti, çin, china national offshore oil corporation (cnooc), sinopec, sponsor, çin dışişleri bakanlığı, kiev
ukrayna, çin halk cumhuriyeti, çin, china national offshore oil corporation (cnooc), sinopec, sponsor, çin dışişleri bakanlığı, kiev
Çin, Kiev'in 'savaş sponsorları listesi' kararına sert bir şekilde karşı çıktı: 'Derhal düzeltin'
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Pekin, Kiev'in Çin Halk Cumhuriyeti şirketlerini 'savaş sponsoru' olarak listelemesine karşı çıktı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi Sputnik'e yaptığı açıklamada, Çin'in Kiev tarafından Çinli petrol ve gaz şirketlerini 'savaş sponsoru' olarak listelemesine şiddetle karşı çıktığını ve Ukrayna'yı hatalarını derhal düzeltmeye çağırdığını söyledi.
Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı (NAPC), Kiev'in üç büyük Çin petrol ve gaz şirketleri olan CNOOC Group, Sinopec Group ve China National Petroleum Corporation şirketlerini Rusya ile işbirlikleri nedeniyle 'savaş sponsorları' listesine aldığını açıklamıştı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin, şirketlerinin ilgili listeye dahil edilmesine şiddetle karşı çıkıyor" ifadelerine yer verilerek Ukrayna'ya derhal bu hatasını düzeltme ve olumsuz etkilerini ortadan kaldırma çağrısında bulundu.