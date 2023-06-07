Rusya-Çin aylık ticaret hacmi, Ukrayna harekatının başından beri en yüksek seviyeye ulaştı

Çin Gümrük Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı verilere göre Rusya ve Çin'in ikili ticaret hacmi, Ocak-Mayıs 2023'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40.7 arttı ve 93.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Sadece Mayıs 2023'te iki ülkenin ticaret hacmi 20.57 milyar dolar oldu ve bu rakam, Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlamasından bu yana elde edilen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Mayısta Rusya Çin'e 11.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken bu ülkeye 9.2 milyar dolar değerinde ürün ithal etti.



2023'ün ilk 5 ayında iki ülke arasında gerçekleşen ticaret rakamlarına bakıldığında, Çin'in Rusya'ya ihracatının yüzde 75.6 artarak 42.9 milyar dolara, Rusya'nın Çin'e ihracatının ise yüzde 20.4'lük yükselişle 50.8 milyar dolara çıktığı görüldü.



2022 sonu itibarıyla Rusya-Çin ikili ticareti, yüzde 29.3 artmış ve 190.2 milyar dolar ile rekor seviyede gerçekleşmişti.