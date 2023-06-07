Rusya-Çin aylık ticaret hacmi, Ukrayna harekatının başından beri en yüksek seviyeye ulaştı

Türkiye
SON DAKİKA | AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Onur Öymen: Genel başkan değişimi güç kazandırır
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyon Galatasaray derbiden de mutlu ayrıldı
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
CHP MYK'sındaki değişim ne anlama geliyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
BRICS ve Küresel Güney'in meydan okuması
16:03
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Nurhan Damcıoğlu'nun ardından
18:33
87 dk
Z RAPORU
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Türkiye ekonomisi yeniden 'ortodoks' çizgiye mi dönüyor?
09:11
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni Kabine dün ilk toplantısını yaptı.
12:45
124 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de ikiinci kim olacak? Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı?
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230607/rusya-cin-aylik-ticaret-hacmi-ukrayna-harekatinin-basindan-beri-en-yuksek-seviyeye-ulasti-1072127718.html
Rusya-Çin aylık ticaret hacmi, Ukrayna harekatının başından beri en yüksek seviyeye ulaştı
Rusya-Çin aylık ticaret hacmi, Ukrayna harekatının başından beri en yüksek seviyeye ulaştı
Çin Gümrük Genel Müdürlüğü, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin Ocak-Mayıs 2023 döneminde yüzde 40.7 artarak 93.8 milyar dolara yükseldiğini açıkladı... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T12:45+0300
2023-06-07T12:46+0300
ekonomi
rusya
çin
ticaret hacmi
dolar
ithalat
ihracat
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/07/1072127809_0:0:2201:1239_1920x0_80_0_0_d61155b65bb613b2f0cf37094d477aa7.jpg
Çin Gümrük Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı verilere göre Rusya ve Çin'in ikili ticaret hacmi, Ocak-Mayıs 2023'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40.7 arttı ve 93.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.Sadece Mayıs 2023'te iki ülkenin ticaret hacmi 20.57 milyar dolar oldu ve bu rakam, Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlamasından bu yana elde edilen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Mayısta Rusya Çin'e 11.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken bu ülkeye 9.2 milyar dolar değerinde ürün ithal etti.2023'ün ilk 5 ayında iki ülke arasında gerçekleşen ticaret rakamlarına bakıldığında, Çin'in Rusya'ya ihracatının yüzde 75.6 artarak 42.9 milyar dolara, Rusya'nın Çin'e ihracatının ise yüzde 20.4'lük yükselişle 50.8 milyar dolara çıktığı görüldü.2022 sonu itibarıyla Rusya-Çin ikili ticareti, yüzde 29.3 artmış ve 190.2 milyar dolar ile rekor seviyede gerçekleşmişti.
rusya
çin
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/07/1072127809_53:0:2009:1467_1920x0_80_0_0_7c7157c4c0349c49d3c6e27228a038fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, çin, ticaret hacmi, dolar, ithalat, ihracat, ukrayna
rusya, çin, ticaret hacmi, dolar, ithalat, ihracat, ukrayna

Rusya-Çin aylık ticaret hacmi, Ukrayna harekatının başından beri en yüksek seviyeye ulaştı

12:45 07.06.2023 (güncellendi: 12:46 07.06.2023)
© AFP 2023 / THOMAS PETERRusya- Çin
Rusya- Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / THOMAS PETER
Abone olTelegram
Çin Gümrük Genel Müdürlüğü, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin Ocak-Mayıs 2023 döneminde yüzde 40.7 artarak 93.8 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Mayıs ayında ikili ticaret hacmi rekoru kırıldı.
Çin Gümrük Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı verilere göre Rusya ve Çin'in ikili ticaret hacmi, Ocak-Mayıs 2023'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40.7 arttı ve 93.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sadece Mayıs 2023'te iki ülkenin ticaret hacmi 20.57 milyar dolar oldu ve bu rakam, Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlamasından bu yana elde edilen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Mayısta Rusya Çin'e 11.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken bu ülkeye 9.2 milyar dolar değerinde ürün ithal etti.

2023'ün ilk 5 ayında iki ülke arasında gerçekleşen ticaret rakamlarına bakıldığında, Çin'in Rusya'ya ihracatının yüzde 75.6 artarak 42.9 milyar dolara, Rusya'nın Çin'e ihracatının ise yüzde 20.4'lük yükselişle 50.8 milyar dolara çıktığı görüldü.

2022 sonu itibarıyla Rusya-Çin ikili ticareti, yüzde 29.3 artmış ve 190.2 milyar dolar ile rekor seviyede gerçekleşmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала