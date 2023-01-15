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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230115/putin-ukraynadaki-operasyonun-dinamikleri-olumlu-her-sey-plana-gore-gelisiyor-1065764503.html
Putin: Ukrayna’daki operasyonun dinamikleri olumlu, her şey plana göre gelişiyor
Putin: Ukrayna’daki operasyonun dinamikleri olumlu, her şey plana göre gelişiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü askeri operasyonun ‘dinamiklerini olumlu bulduğunu’ belirtti. Rusya lideri... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T14:21+0300
2023-01-15T14:21+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
ukrayna
rusya
donbass
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan Moskva.Kreml.Putin (Moskova.Kremlin.Putin) isimli program için verdiği bir demeçte, Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyona ilişkin, “Dinamiklerin olumlu olduğunu söyleyebilirim. Her şey, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın planladığı biçimde gelişiyor” değerlendirmesini yaptı.Putin, “Askerlerimizin elde ettikleri sonuçlarla bizi yine pek çok defa memnun edeceklerini umuyorum” diye ekledi.
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vladimir putin, ukrayna, rusya, donbass
vladimir putin, ukrayna, rusya, donbass

Putin: Ukrayna’daki operasyonun dinamikleri olumlu, her şey plana göre gelişiyor

14:21 15.01.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ В. Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü askeri operasyonun ‘dinamiklerini olumlu bulduğunu’ belirtti. Rusya lideri, operasyonun tamamıyla planlandığı biçimde ilerlemekte olduğunu ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan Moskva.Kreml.Putin (Moskova.Kremlin.Putin) isimli program için verdiği bir demeçte, Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyona ilişkin, “Dinamiklerin olumlu olduğunu söyleyebilirim. Her şey, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın planladığı biçimde gelişiyor” değerlendirmesini yaptı.
Putin, “Askerlerimizin elde ettikleri sonuçlarla bizi yine pek çok defa memnun edeceklerini umuyorum” diye ekledi.
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