https://sputniknews.com.tr/20230115/putin-ukraynadaki-operasyonun-dinamikleri-olumlu-her-sey-plana-gore-gelisiyor-1065764503.html
Putin: Ukrayna’daki operasyonun dinamikleri olumlu, her şey plana göre gelişiyor
Putin: Ukrayna’daki operasyonun dinamikleri olumlu, her şey plana göre gelişiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü askeri operasyonun ‘dinamiklerini olumlu bulduğunu’ belirtti. Rusya lideri... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T14:21+0300
2023-01-15T14:21+0300
2023-01-15T14:21+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
ukrayna
rusya
donbass
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan Moskva.Kreml.Putin (Moskova.Kremlin.Putin) isimli program için verdiği bir demeçte, Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyona ilişkin, “Dinamiklerin olumlu olduğunu söyleyebilirim. Her şey, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın planladığı biçimde gelişiyor” değerlendirmesini yaptı.Putin, “Askerlerimizin elde ettikleri sonuçlarla bizi yine pek çok defa memnun edeceklerini umuyorum” diye ekledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, ukrayna, rusya, donbass
vladimir putin, ukrayna, rusya, donbass
Putin: Ukrayna’daki operasyonun dinamikleri olumlu, her şey plana göre gelişiyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü askeri operasyonun ‘dinamiklerini olumlu bulduğunu’ belirtti. Rusya lideri, operasyonun tamamıyla planlandığı biçimde ilerlemekte olduğunu ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan Moskva.Kreml.Putin (Moskova.Kremlin.Putin) isimli program için verdiği bir demeçte, Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyona ilişkin, “Dinamiklerin olumlu olduğunu söyleyebilirim. Her şey, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın planladığı biçimde gelişiyor” değerlendirmesini yaptı.
Putin, “Askerlerimizin elde ettikleri sonuçlarla bizi yine pek çok defa memnun edeceklerini umuyorum” diye ekledi.