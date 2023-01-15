https://sputniknews.com.tr/20230115/putin-ukraynadaki-operasyonun-dinamikleri-olumlu-her-sey-plana-gore-gelisiyor-1065764503.html

Putin: Ukrayna’daki operasyonun dinamikleri olumlu, her şey plana göre gelişiyor

Putin: Ukrayna’daki operasyonun dinamikleri olumlu, her şey plana göre gelişiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü askeri operasyonun ‘dinamiklerini olumlu bulduğunu’ belirtti. Rusya lideri... 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T14:21+0300

2023-01-15T14:21+0300

2023-01-15T14:21+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

ukrayna

rusya

donbass

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan Moskva.Kreml.Putin (Moskova.Kremlin.Putin) isimli program için verdiği bir demeçte, Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyona ilişkin, “Dinamiklerin olumlu olduğunu söyleyebilirim. Her şey, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın planladığı biçimde gelişiyor” değerlendirmesini yaptı.Putin, “Askerlerimizin elde ettikleri sonuçlarla bizi yine pek çok defa memnun edeceklerini umuyorum” diye ekledi.

ukrayna

rusya

donbass

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vladimir putin, ukrayna, rusya, donbass