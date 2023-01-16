https://sputniknews.com.tr/20230116/cnn-ukrayna-bati-silahlari-icin-test-laboratuvari-haline-geldi-1065802468.html
CNN: Ukrayna Batı silahları için test laboratuvarı haline geldi
CNN: Ukrayna Batı silahları için test laboratuvarı haline geldi
CNN, milyarlarca dolarlık askeri yardım sağlanan Ukrayna'nın silahlar için 'her anlamda bir test laboratuvarı' olduğunu yazdı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T16:10+0300
2023-01-16T16:10+0300
2023-01-16T16:13+0300
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silah
silah ihracatı
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ABD merkezli CNN, Ukrayna'nın her zaman beklentileri karşılamayan Batı silahları için bir 'test ortamı haline geldiğine' dair bir analiz paylaştı. Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen bir kaynak, Ukrayna krizinin 'ABD ve müttefiklerine kendi silah sistemlerinin yoğun kullanım altında nasıl performans gösterdiğini incelemek için fırsat sunduğunu' söyledi. Haberde ismi verilmeyen ve 'Batı istihbaratına yakın olduğu' belirtilen bir kaynak, Ukrayna'nın 'kesinlikle her anlamda bir silah laboratuvarı olduğunu, çünkü bu ekipmanların hiçbiri endüstriyel olarak gelişmiş iki ülke arasındaki bir savaşta fiilen kullanılmadığını' anlattı. Kaynak, "Bu gerçek dünya savaş testi" ifadesini kullandı. CNN'nin görüşlerine yer verdiği başka bir kaynak ise, İçeriden bir başka kaynak, Switchblade 300 hava aracı ve düşman radar sistemlerini hedef almak için tasarlanmış bir füze de dahil olmak üzere, Kiev'e teslim edilen bazı gelişmiş sistemlerin savaş alanında beklenenden daha az etkili olduğunu söyledi. Kaynaklardan biri ayrıca, Washington'ın Ukrayna ihtilafından çıkarabileceği bir dersin, sistemin 'hızlı bir şekilde hareket ettirilmesi zor olduğu için' Kiev'e tedarik edilen M777 obüs sistemi gibi silahların 'gelecekte asla kullanılmayabileceğini' belirtti.Yılın başından bu yana ABD ve müttefikleri, Kiev'e 40 milyar dolardan fazla askeri yardım sağladı. Moskova defalarca Kiev'e silah tedarikine karşı uyarılarda bulundu ve bunun 'Ukrayna ihtilafının daha da tırmanmasına katkıda bulunduğunu' söyledi.
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ukrayna, cnn, silah, silah ihracatı, test
ukrayna, cnn, silah, silah ihracatı, test
CNN: Ukrayna Batı silahları için test laboratuvarı haline geldi
16:10 16.01.2023 (güncellendi: 16:13 16.01.2023) Abone ol
CNN, milyarlarca dolarlık askeri yardım sağlanan Ukrayna'nın silahlar için 'her anlamda bir test laboratuvarı' olduğunu yazdı.
ABD merkezli CNN, Ukrayna'nın her zaman beklentileri karşılamayan Batı silahları için bir 'test ortamı haline geldiğine' dair bir analiz paylaştı. Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen bir kaynak, Ukrayna krizinin 'ABD ve müttefiklerine kendi silah sistemlerinin yoğun kullanım altında nasıl performans gösterdiğini incelemek için fırsat sunduğunu' söyledi.
Haberde ismi verilmeyen ve 'Batı istihbaratına yakın olduğu' belirtilen bir kaynak, Ukrayna'nın 'kesinlikle her anlamda bir silah laboratuvarı olduğunu, çünkü bu ekipmanların hiçbiri endüstriyel olarak gelişmiş iki ülke arasındaki bir savaşta fiilen kullanılmadığını' anlattı. Kaynak, "Bu gerçek dünya savaş testi" ifadesini kullandı.
CNN'nin görüşlerine yer verdiği başka bir kaynak ise, İçeriden bir başka kaynak, Switchblade 300 hava aracı ve düşman radar sistemlerini hedef almak için tasarlanmış bir füze de dahil olmak üzere, Kiev'e teslim edilen bazı gelişmiş sistemlerin savaş alanında beklenenden daha az etkili olduğunu söyledi.
Kaynaklardan biri ayrıca, Washington'ın Ukrayna ihtilafından çıkarabileceği bir dersin, sistemin 'hızlı bir şekilde hareket ettirilmesi zor olduğu için' Kiev'e tedarik edilen M777 obüs sistemi gibi silahların 'gelecekte asla kullanılmayabileceğini' belirtti.
Yılın başından bu yana ABD ve müttefikleri, Kiev'e 40 milyar dolardan fazla askeri yardım sağladı. Moskova defalarca Kiev'e silah tedarikine karşı uyarılarda bulundu ve bunun 'Ukrayna ihtilafının daha da tırmanmasına katkıda bulunduğunu' söyledi.