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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230101/rusya-ukraynanin-insansiz-hava-araci-uretim-tesislerine-hava-saldirilari-duzenledik-1065268009.html
Rusya: Ukrayna’nın insansız hava aracı üretim tesislerine hava saldırıları düzenledik
Rusya: Ukrayna’nın insansız hava aracı üretim tesislerine hava saldırıları düzenledik
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, geçen senenin son gününde Ukrayna’nın insansız hava aracı üretim tesislerine bombardıman düzenlediklerini duyurdu. Bu... 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T15:26+0300
2023-01-01T15:26+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
igor konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava güçlerinin dün Ukrayna’nın savunma sanayi tesisleri ile insansız hava aracı konuşlanma yerlerine bombardıman düzenlediklerini, böylelikle Ukrayna ordusunun Rusya’ya karşı saldırı gerçekleştirme planlarını bozduklarını belirtti.Konaşenkov “31 Aralık’ta Rusya Federasyonu hava güçleri tarafından Ukrayna’nın insansız hava aracı üretimi için kullanılan savunma sanayi tesislerine uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli silahlar ile bombardıman düzenlenmiştir” açıklamasını yaptı.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, “Söz konusu tesislerde üretilen insansız hava araçları Rusya Federasyonu’na karşı terör saldırıları gerçekleştirmek için kullanılacaktı” diye ekledi.Üretim tesislerinin yanında, Ukrayna’da insansız hava araçlarının bekletildiği ve saldırı için havalandıkları yerlere de hava saldırıları düzenlendiğini kaydeden Konaşenkov, “Kiev rejiminin yakında Rusya Federasyonu’na karşı terör saldırıları düzenleme planları bozulmuştur” ifadelerini kullandı.
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rusya, ukrayna, igor konaşenkov
rusya, ukrayna, igor konaşenkov

Rusya: Ukrayna’nın insansız hava aracı üretim tesislerine hava saldırıları düzenledik

15:26 01.01.2023
© Sputnik / Константин МихальчевскийRusya - Ukrayna operasyonu
Rusya - Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, geçen senenin son gününde Ukrayna’nın insansız hava aracı üretim tesislerine bombardıman düzenlediklerini duyurdu. Bu bombardımanlarla, Ukrayna tarafının Rusya’ya karşı gerçekleştirmeyi planladığı saldırıların önünün kesildiği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava güçlerinin dün Ukrayna’nın savunma sanayi tesisleri ile insansız hava aracı konuşlanma yerlerine bombardıman düzenlediklerini, böylelikle Ukrayna ordusunun Rusya’ya karşı saldırı gerçekleştirme planlarını bozduklarını belirtti.
Konaşenkov “31 Aralık’ta Rusya Federasyonu hava güçleri tarafından Ukrayna’nın insansız hava aracı üretimi için kullanılan savunma sanayi tesislerine uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli silahlar ile bombardıman düzenlenmiştir” açıklamasını yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, “Söz konusu tesislerde üretilen insansız hava araçları Rusya Federasyonu’na karşı terör saldırıları gerçekleştirmek için kullanılacaktı” diye ekledi.
Üretim tesislerinin yanında, Ukrayna’da insansız hava araçlarının bekletildiği ve saldırı için havalandıkları yerlere de hava saldırıları düzenlendiğini kaydeden Konaşenkov, “Kiev rejiminin yakında Rusya Federasyonu’na karşı terör saldırıları düzenleme planları bozulmuştur” ifadelerini kullandı.
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