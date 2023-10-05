https://sputniknews.com.tr/20231005/peskov-bati-ukraynalilari-ucuz-asker-olarak-kullaniyor-1076052745.html

Peskov: Batı, Ukraynalıları ucuz asker olarak kullanıyor

Peskov: Batı, Ukraynalıları ucuz asker olarak kullanıyor

Batı'nın Ukraynalıları ucuz asker olarak kullandığının altını çizen Kremlin Sözcüsü Peskov, Batılı yetkililerin bunu hiç gizlemediğini belirtti. 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T14:53+0300

2023-10-05T14:53+0300

2023-10-05T14:54+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna vatandaşlarını ucuz asker olarak kullanmayı sürdürdüğünü vurguladı.Gazetecilerin günlük basın toplantısında Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren'in bununla ilgili sözlerini anımsatması üzerine Peskov, Amsterdam'dan yapılan açıklamayı Batı'dan gelen 'oldukça tipik bir açıklama' olarak niteledi.Batılı ülkelerin Ukrayna vatandaşlarını ucuz asker olarak kullanmaya devam ettiğine dikkat çeken Peskov, "Son Ukraynalıya kadar savaşma niyetlerini hiç gizlemiyorlar. Er ya da geç Ukraynalılar, kendilerine yönelik bu sözleri, bu duyguları bizzat duymaya başlayacak ve artık bu hoşlarına gitmemeye başlayacak" ifadelerini kullandı.Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Rusya ile çatışan Ukrayna'ya yardım sağlamanın 'Rus tehdidini' kontrol altına almanın en ekonomik yolu olduğunu itiraf etmişti.Bakan Ollongren, ABD'nin iç sorunlar nedeniyle Kiev'e yardım etmeyi yakında kesebileceğinden ve bu sebepten Batı'nın Ukrayna'ya uzun süre yardım sağlamak olmak zorunda kalabileceğini de sözlerine eklemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231005/hollanda-savunma-bakani-kieve-yapilan-yardim-rusya-ile-savasmanin-en-ucuz-yolu-1076027398.html

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kremlin, dmitriy peskov, ukrayna krizi, ukrayna, hollanda, abd, rusya