https://sputniknews.com.tr/20230217/putin-yasayi-imzaladi-rusyaya-baglanan-4-bolge-rus-egitim-sistemine-dahil-edildi---1067172647.html
Putin yasayı imzaladı: Rusya'ya bağlanan 4 bölge, Rus eğitim sistemine dahil edildi
Putin yasayı imzaladı: Rusya'ya bağlanan 4 bölge, Rus eğitim sistemine dahil edildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekat sırasında Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T16:17+0300
2023-02-17T16:17+0300
2023-02-17T16:18+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
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eğitim
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27 Eylül 2022'de yapılan referandumların ardından Rusya Federasyonu'nun bir parçası olan 4 bölgenin Rusya'ya entegrasyon süreci devam ediyor. Rus liderin imzaladığı yasaya göre 4 yeni bölgenin sakinleri tarafından Rusya'yla birleşmeden önce bu bölgelerde alınan eğitim, öğrenim dereceleri ve unvanlar Rusya'da geçerli kabul edilecek. Yasa, eğitim ve bilim kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin gereklilikler ve bu alandaki çalışanların yeterlik düzeyleri de dahil bu bölgelerde geçerli olacak Rus eğitim normlarını da belirliyor. İlgili yasanın tasarısı, 14 Şubat'ta Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da kabul edilmişti. Aynı gün Duma, kısmi seferberlik dışı bırakılan Donetsk ve Lugansklı öğrencilere Rusya üniversitelerinde öğrenimlerine devam etme hakkı verilmesini öngören düzenlemeleri de onaylamıştı.
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vladimir putin, rusya, ukrayna, eğitim
vladimir putin, rusya, ukrayna, eğitim
Putin yasayı imzaladı: Rusya'ya bağlanan 4 bölge, Rus eğitim sistemine dahil edildi
16:17 17.02.2023 (güncellendi: 16:18 17.02.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekat sırasında Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinin Rus eğitim sistemine entegre edilmesini öngören yasayı imzaladı.
27 Eylül 2022'de yapılan referandumların ardından Rusya Federasyonu'nun bir parçası olan 4 bölgenin Rusya'ya entegrasyon süreci devam ediyor.
Rus liderin imzaladığı yasaya göre 4 yeni bölgenin sakinleri tarafından Rusya'yla birleşmeden önce bu bölgelerde alınan eğitim, öğrenim dereceleri ve unvanlar Rusya'da geçerli kabul edilecek. Yasa, eğitim ve bilim kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin gereklilikler ve bu alandaki çalışanların yeterlik düzeyleri de dahil bu bölgelerde geçerli olacak Rus eğitim normlarını da belirliyor.
İlgili yasanın tasarısı, 14 Şubat'ta Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da kabul edilmişti.
Aynı gün Duma, kısmi seferberlik dışı bırakılan Donetsk ve Lugansklı öğrencilere Rusya üniversitelerinde öğrenimlerine devam etme hakkı verilmesini öngören düzenlemeleri de onaylamıştı.