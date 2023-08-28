https://sputniknews.com.tr/20230828/zelenskiy-abdden-israil-modeline-benzer-guvenlik-garantileri-istedi-silah-egitim-finans-destegi-1074999495.html

Zelenskiy, ABD'den İsrail modeline benzer güvenlik garantileri istedi: Silah, eğitim, finans desteği

Zelenskiy, ABD'den İsrail modeline benzer güvenlik garantileri istedi: Silah, eğitim, finans desteği

ABD'den talep ettikleri güvenlik garantileri hakkında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail modeline benzer bir model üzerinde durduklarını... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T17:22+0300

2023-08-28T17:22+0300

2023-08-28T17:23+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

abd

israil

joe biden

the financial times (ft)

avrupa

dmitriy peskov

güvenlik

güvenlik garantileri

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1+1 televizyonuna demeç veren Zelenskiy, ABD ve Ukraya'nın güvenlik garantileri konusunda muhtemelen 'İsrail modelini' uygulayacağını, bu modelde hem silah ve eğitimin hem de finansman ve benzeri kalemlerin yer aldığını söyledi.Mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2024'teki seçimleri kazanamaması halinde bile güvenlik garantileriyle ilgili anlaşmanın bozulmayacağını belirten Zelenskiy, bununla ilgili kararın ABD Kongresi'ne ait olduğunu ifade etti. Avrupa'da da güvenlik garantileriyle ilgili kararın parlamentolar tarafından alınacağını söyledi.Kiev ve Washington, bu ay başında güvenlik garantilerine dair müzakerelere başlamıştı. ABD, bu konuda Ukrayna'yla resmen diyalog başlatan ilk ülke olurken diğer ülkeler, Kiev-Washington müzakerelerinden çıkacak sonuca göre bu alandaki işbirliği modelini belirleyecek.İsrail, NATO üyesi değil ve İttifak üyeleri, İsrail'e yönelik saldırı durumunda Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesini uygulamaya koyma yükümlülüğüne sahip değil. Ancak İsrail, onlarca yıldır ABD'nin Ortadoğu'daki en önemli ortağı olmakla birlikte ABD'den en fazla askeri ve diğer yardımları alan ülke konumunda.Temmuz ortasında İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, G7 ülkelerinin Kiev'e sunulacak uzun vadeli güvenlik garantilerinin yer aldığı çerçeve anlaşma üzerinde mutabakat sağladığını yazmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sunmayı planladığı güvenlik garantilerinin ‘Rusya’nın güvenliğine zarar verecekleri, bu nedenle de negatif sonuçlar doğuracakları’ konusunda uyarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230712/kremlin-batinin-ukraynaya-guvenlik-garantisi-vermesi-cok-tehlikeli-bir-hata-olur-1073456990.html

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vladimir zelenskiy, abd, israil, joe biden, the financial times (ft), avrupa, dmitriy peskov, güvenlik, güvenlik garantileri, finansman, silah yardımı, askeri eğitim