https://sputniknews.com.tr/20230705/rus-askerler-ukrayna-ordusunun-soledar-kentinin-cevresine-duzenledigi-saldiriyi-geri-puskurttu-1073211734.html
Rus askerler, Ukrayna ordusunun Soledar kentinin çevresine düzenlediği saldırıyı geri püskürttü
Rus askerler, Ukrayna ordusunun Soledar kentinin çevresine düzenlediği saldırıyı geri püskürttü
Rus askerler, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Soledar kentinin çevresine düzenlediği saldırıyı geri püskürttü. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T22:20+0300
2023-07-05T22:20+0300
2023-07-05T22:20+0300
ukrayna krizi
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rusya
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soledar
donetsk
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Ukrayna ordusuna ait iki zırhlı araç ve mevzilere kadar ulaşan düşman grubunun ana kısmı Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından yok edildi. Çatışmanın görüntüleri, Sputnik'in videosunda.
rusya
ukrayna
soledar
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Rus askerler, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Soledar kentinin çevresine düzenlediği saldırıyı geri püskürttü.
Rus askerler, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Soledar kentinin çevresine düzenlediği saldırıyı geri püskürttü.
2023-07-05T22:20+0300
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PT1M11S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, rusya, ukrayna, soledar, donetsk, видео
video, rusya, ukrayna, soledar, donetsk, видео
Rus askerler, Ukrayna ordusunun Soledar kentinin çevresine düzenlediği saldırıyı geri püskürttü
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Rus askerler, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Soledar kentinin çevresine düzenlediği saldırıyı geri püskürttü.
Ukrayna ordusuna ait iki zırhlı araç ve mevzilere kadar ulaşan düşman grubunun ana kısmı Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından yok edildi. Çatışmanın görüntüleri, Sputnik'in videosunda.