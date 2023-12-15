https://sputniknews.com.tr/20231215/fransiz-general-ukrayna-ordusunun-karsi-saldirisi-basarisiz-oldu-inisiyatif-rusyada--1078506602.html
Fransız general: Ukrayna ordusunun karşı saldırısı başarısız oldu, inisiyatif Rusya’da
Fransız general: Ukrayna ordusunun karşı saldırısı başarısız oldu, inisiyatif Rusya’da
Fransız General Jerome Pellistrandi, Ukrayna ordusunun başlattığı karşı saldırının başarısız olduğunu, inisiyatifin Rusya’da olduğunu ve yeni bir karşı... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T18:41+0300
2023-12-15T18:41+0300
2023-12-15T18:41+0300
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Fransız General Jerome Pellistrandi, BFM TV'ye demecinde karşı saldırının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini zorlu bir kış beklerken, Rusya’nın Batılı müttefiklerin Ukrayna'nın zaferine olan inancını sarstığını söyledi.Pellistrandi, "Cephede durum zor. İnisiyatif Rusya'da ve Ukrayna güçleri giderek daha fazla savunmaya geçiyor" dedi. Karşı saldırının sona erdiğini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yalnızca ön cepheyi tutmaya çalışmaya devam edeceğini belirten Fransız general, Ukraynalıların kışın ardından yeni bir karşı saldırıya geçemeyeceğini vurguladı.Fransız general, tüm bunların, ABD ve Batı'nın Kiev'e askeri yardımın devamı konusunda şüpheler içinde olduğu ve Moskova'nın, çatışmada kendinden emin ve kaçınılmaz zafere dair söylemiyle ‘ateşi körüklediği’ bir dönemde yaşandığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231215/fransa-cumhurbaskani-macron-putin-ile-konusmaya-hazirim-1078506060.html
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Fransız general: Ukrayna ordusunun karşı saldırısı başarısız oldu, inisiyatif Rusya’da
Fransız General Jerome Pellistrandi, Ukrayna ordusunun başlattığı karşı saldırının başarısız olduğunu, inisiyatifin Rusya’da olduğunu ve yeni bir karşı sladırının başarı şansının olmadığını belirtti.
Fransız General Jerome Pellistrandi, BFM TV'ye demecinde karşı saldırının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini zorlu bir kış beklerken, Rusya’nın Batılı müttefiklerin Ukrayna'nın zaferine olan inancını sarstığını söyledi.
Pellistrandi, "Cephede durum zor. İnisiyatif Rusya'da ve Ukrayna güçleri giderek daha fazla savunmaya geçiyor" dedi. Karşı saldırının sona erdiğini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yalnızca ön cepheyi tutmaya çalışmaya devam edeceğini belirten Fransız general, Ukraynalıların kışın ardından yeni bir karşı saldırıya geçemeyeceğini vurguladı.
Fransız general, tüm bunların, ABD ve Batı'nın Kiev'e askeri yardımın devamı konusunda şüpheler içinde olduğu ve Moskova'nın, çatışmada kendinden emin ve kaçınılmaz zafere dair söylemiyle ‘ateşi körüklediği’ bir dönemde yaşandığını kaydetti.