https://sputniknews.com.tr/20231215/fransa-cumhurbaskani-macron-putin-ile-konusmaya-hazirim-1078506060.html
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Putin ile konuşmaya hazırım
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Putin ile konuşmaya hazırım
Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefon numarasını değiştirmediğini ve Putin ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T18:22+0300
2023-12-15T18:22+0300
2023-12-15T18:22+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
rusya
vladimir putin
görüşme
rusya-fransa ilişkileri
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşmaya hazır olduğunu söyleyerek 'telefon numarasını değiştirmediğini' belirtti.Macron, Brüksel'deki AB zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı ile diyalogun sürdürülmesine ilişkin bir soru üzerine, "Putin diyalog istiyorsa ve Ukrayna'da uzun vadeli bir barış için önerileri varsa, onunla konuşmak için çalışmaya hazırım. Telefon numaramı değiştirmedim" açıklamasında bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Yılın Özeti' programında bir Fransız gazetecinin Fransa'ya ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a nasıl baktığını, kendisiyle görüşmeyi planlayıp planlamadığını sormuş ve Putin verdiği yanıtta, "Rusya'yla diyalogu sonlandıran tarafın Fransa olduğunu anımsatan Putin, "Rusya, diyaloğu yeniden başlatmaya hazır, ancak Paris bunu reddederken bir şey yapamayız. Eğer ilgi duyarlarsa, biz hazırız" cümlelerine yer vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20231107/zaharova-fransa-rusya-temsilcilerinin-unesco-konferansina-katilimini-engelledi-1077168603.html
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fransa, emmanuel macron, rusya, vladimir putin, görüşme, rusya-fransa ilişkileri
fransa, emmanuel macron, rusya, vladimir putin, görüşme, rusya-fransa ilişkileri
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Putin ile konuşmaya hazırım
Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefon numarasını değiştirmediğini ve Putin ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşmaya hazır olduğunu söyleyerek 'telefon numarasını değiştirmediğini' belirtti.
Macron, Brüksel'deki AB zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı ile diyalogun sürdürülmesine ilişkin bir soru üzerine, "Putin diyalog istiyorsa ve Ukrayna'da uzun vadeli bir barış için önerileri varsa, onunla konuşmak için çalışmaya hazırım. Telefon numaramı değiştirmedim" açıklamasında bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Yılın Özeti' programında bir Fransız gazetecinin Fransa'ya ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a nasıl baktığını, kendisiyle görüşmeyi planlayıp planlamadığını sormuş ve Putin verdiği yanıtta, "Rusya'yla diyalogu sonlandıran tarafın Fransa olduğunu anımsatan Putin, "Rusya, diyaloğu yeniden başlatmaya hazır, ancak Paris bunu reddederken bir şey yapamayız. Eğer ilgi duyarlarsa, biz hazırız" cümlelerine yer vermişti.