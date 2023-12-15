https://sputniknews.com.tr/20231215/fransa-cumhurbaskani-macron-putin-ile-konusmaya-hazirim-1078506060.html

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Putin ile konuşmaya hazırım

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Putin ile konuşmaya hazırım

Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefon numarasını değiştirmediğini ve Putin ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T18:22+0300

2023-12-15T18:22+0300

2023-12-15T18:22+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

rusya

vladimir putin

görüşme

rusya-fransa ilişkileri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/07/1053573707_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_305d5b0fb51960d6bca4880af623a46b.jpg

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşmaya hazır olduğunu söyleyerek 'telefon numarasını değiştirmediğini' belirtti.Macron, Brüksel'deki AB zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı ile diyalogun sürdürülmesine ilişkin bir soru üzerine, "Putin diyalog istiyorsa ve Ukrayna'da uzun vadeli bir barış için önerileri varsa, onunla konuşmak için çalışmaya hazırım. Telefon numaramı değiştirmedim" açıklamasında bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Yılın Özeti' programında bir Fransız gazetecinin Fransa'ya ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a nasıl baktığını, kendisiyle görüşmeyi planlayıp planlamadığını sormuş ve Putin verdiği yanıtta, "Rusya'yla diyalogu sonlandıran tarafın Fransa olduğunu anımsatan Putin, "Rusya, diyaloğu yeniden başlatmaya hazır, ancak Paris bunu reddederken bir şey yapamayız. Eğer ilgi duyarlarsa, biz hazırız" cümlelerine yer vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20231107/zaharova-fransa-rusya-temsilcilerinin-unesco-konferansina-katilimini-engelledi-1077168603.html

fransa

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, emmanuel macron, rusya, vladimir putin, görüşme, rusya-fransa ilişkileri