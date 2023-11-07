https://sputniknews.com.tr/20231107/zaharova-fransa-rusya-temsilcilerinin-unesco-konferansina-katilimini-engelledi-1077168603.html
Zaharova: Fransa, Rusya temsilcilerinin UNESCO konferansına katılımını engelledi
Zaharova: Fransa, Rusya temsilcilerinin UNESCO konferansına katılımını engelledi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransa'nın Rusya'nın UNESCO 42. Genel Konferansı'na katılımını engellediğini belirtti. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T22:30+0300
2023-11-07T22:30+0300
2023-11-07T22:37+0300
mariya zaharova
unesco
fransa
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0c/1076277112_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_5ac8f7a0847d71bce47cd69646ea149c.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Fransa'nın zamanında vize vermeyerek Rus temsilcilerinin UNESCO 42. Genel Konferansı'na katılımını engellediğini söyledi.Zaharova, “Fransa'nın, UNESCO'nun yönetim organlarının çalışmalarına katılmak üzere bu ülkeye seyahat eden Rusya Federasyonu temsilcilerine vize verilmesine ilişkin yükümlülüklerine açıkça uymadığına dikkat çekme gereği duyuyoruz. Bu artık sistemsel hale geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İnsani İşbirliği ve Kültürel İlişkiler Dairesi Başkanı Aleksandr Alimov ve Rusya’nın UNESCO komisyonu ve iletişim ve bilgi konularından sorumlu üyesinin örgütün 7 Kasım'da Paris'te başlayan 42. Genel Konferansının toplantılarına katılımı engellendi” dedi.Zaharova, vizelerin geç verilmesi nedeniyle komisyonun genel sekreteri Tatyana Dovgalenko'nun, konferansın açılışı öncesindeki UNESCO üyesi ülkelerin ulusal komisyonlarının toplantısına katılamadığını vurguladı.Fransa ve UNESCO arasındaki anlaşmanın, Fransız makamlarının üye devletlerin temsilcilerine ülkeye giriş izninini zamanında vermeyi taahhüt ettiğini anımsatan Zaharova, “Paris'in bu belgenin hükümlerini mevcut uluslararası hukuk normlarına bakılmaksızın keyfi olarak ihlal ettiğini görüyoruz. Genel Direktör Audrey Azoulay'ı duruma müdahale etmeye ve Fransa'nın yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için somut ve etkili önlemler almaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231107/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-yaklasik-600-ukrayna-asker-etkisiz-hale-getirildi-1077154033.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0c/1076277112_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_5440e7ebb7a0bc71b2d6f79f6b374466.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mariya zaharova, unesco, fransa
mariya zaharova, unesco, fransa
Zaharova: Fransa, Rusya temsilcilerinin UNESCO konferansına katılımını engelledi
22:30 07.11.2023 (güncellendi: 22:37 07.11.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransa'nın Rusya'nın UNESCO 42. Genel Konferansı'na katılımını engellediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Fransa'nın zamanında vize vermeyerek Rus temsilcilerinin UNESCO 42. Genel Konferansı'na katılımını engellediğini söyledi.
Zaharova, “Fransa'nın, UNESCO'nun yönetim organlarının çalışmalarına katılmak üzere bu ülkeye seyahat eden Rusya Federasyonu temsilcilerine vize verilmesine ilişkin yükümlülüklerine açıkça uymadığına dikkat çekme gereği duyuyoruz. Bu artık sistemsel hale geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İnsani İşbirliği ve Kültürel İlişkiler Dairesi Başkanı Aleksandr Alimov ve Rusya’nın UNESCO komisyonu ve iletişim ve bilgi konularından sorumlu üyesinin örgütün 7 Kasım'da Paris'te başlayan 42. Genel Konferansının toplantılarına katılımı engellendi” dedi.
Zaharova, vizelerin geç verilmesi nedeniyle komisyonun genel sekreteri Tatyana Dovgalenko'nun, konferansın açılışı öncesindeki UNESCO üyesi ülkelerin ulusal komisyonlarının toplantısına katılamadığını vurguladı.
Fransa ve UNESCO arasındaki anlaşmanın, Fransız makamlarının üye devletlerin temsilcilerine ülkeye giriş izninini zamanında vermeyi taahhüt ettiğini anımsatan Zaharova, “Paris'in bu belgenin hükümlerini mevcut uluslararası hukuk normlarına bakılmaksızın keyfi olarak ihlal ettiğini görüyoruz. Genel Direktör Audrey Azoulay'ı duruma müdahale etmeye ve Fransa'nın yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için somut ve etkili önlemler almaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.