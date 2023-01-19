https://sputniknews.com.tr/20230119/rus-birlikleri-zaporojye-bolgesindeki-4-yerlesim-yerinin-kontrolunu-ele-gecirdi-1065942256.html
Rus birlikleri, Zaporojye bölgesindeki 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdi
Rus birlikleri, Zaporojye bölgesindeki 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdi
Rus Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin Zaporojye bölgesindeki Orehov kenti yakınlarındaki 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiği duyuruldu. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T21:09+0300
2023-01-19T21:09+0300
2023-01-19T21:10+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir rogov
zaporojye
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Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Vladimir Rogov, Rus birliklerinin Zaporojye bölgesindeki Orehov kenti yakınlarındaki 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiği söyledi.Sputnik’e konuşan Rogov, “Yürütülen askeri keşifler ve akabindeki taaruz sonrası Orehov'un güneybatı ve güneydoğusunda bulunan 4 yerleşim yerinin kontrolü ele geçirildi” dedi.Ukrayna birliklerinin ikinci savunma hattına çekildiğini ve bölgedeki çatışmaların sürdüğünü belirten Rogov, Orehov kentinin hala Ukrayna birliklerinin kontrolü altında olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230119/lavrov-natonun-genislemesi-cevapsiz-kalmayacak-1065932387.html
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rusya, vladimir rogov, zaporojye
rusya, vladimir rogov, zaporojye
Rus birlikleri, Zaporojye bölgesindeki 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdi
21:09 19.01.2023 (güncellendi: 21:10 19.01.2023) Abone ol
Rus Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin Zaporojye bölgesindeki Orehov kenti yakınlarındaki 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiği duyuruldu.
Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Vladimir Rogov, Rus birliklerinin Zaporojye bölgesindeki Orehov kenti yakınlarındaki 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiği söyledi.
Sputnik’e konuşan Rogov, “Yürütülen askeri keşifler ve akabindeki taaruz sonrası Orehov'un güneybatı ve güneydoğusunda bulunan 4 yerleşim yerinin kontrolü ele geçirildi” dedi.
Ukrayna birliklerinin ikinci savunma hattına çekildiğini ve bölgedeki çatışmaların sürdüğünü belirten Rogov, Orehov kentinin hala Ukrayna birliklerinin kontrolü altında olduğunu kaydetti.