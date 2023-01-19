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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230119/rus-birlikleri-zaporojye-bolgesindeki-4-yerlesim-yerinin-kontrolunu-ele-gecirdi-1065942256.html
Rus birlikleri, Zaporojye bölgesindeki 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdi
Rus birlikleri, Zaporojye bölgesindeki 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdi
Rus Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin Zaporojye bölgesindeki Orehov kenti yakınlarındaki 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiği duyuruldu. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T21:09+0300
2023-01-19T21:10+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir rogov
zaporojye
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Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Vladimir Rogov, Rus birliklerinin Zaporojye bölgesindeki Orehov kenti yakınlarındaki 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiği söyledi.Sputnik’e konuşan Rogov, “Yürütülen askeri keşifler ve akabindeki taaruz sonrası Orehov'un güneybatı ve güneydoğusunda bulunan 4 yerleşim yerinin kontrolü ele geçirildi” dedi.Ukrayna birliklerinin ikinci savunma hattına çekildiğini ve bölgedeki çatışmaların sürdüğünü belirten Rogov, Orehov kentinin hala Ukrayna birliklerinin kontrolü altında olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230119/lavrov-natonun-genislemesi-cevapsiz-kalmayacak-1065932387.html
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rusya, vladimir rogov, zaporojye
rusya, vladimir rogov, zaporojye

Rus birlikleri, Zaporojye bölgesindeki 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdi

21:09 19.01.2023 (güncellendi: 21:10 19.01.2023)
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
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Rus Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin Zaporojye bölgesindeki Orehov kenti yakınlarındaki 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiği duyuruldu.
Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Vladimir Rogov, Rus birliklerinin Zaporojye bölgesindeki Orehov kenti yakınlarındaki 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiği söyledi.
Sputnik’e konuşan Rogov, “Yürütülen askeri keşifler ve akabindeki taaruz sonrası Orehov'un güneybatı ve güneydoğusunda bulunan 4 yerleşim yerinin kontrolü ele geçirildi” dedi.
Ukrayna birliklerinin ikinci savunma hattına çekildiğini ve bölgedeki çatışmaların sürdüğünü belirten Rogov, Orehov kentinin hala Ukrayna birliklerinin kontrolü altında olduğunu kaydetti.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
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