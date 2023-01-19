https://sputniknews.com.tr/20230119/rus-birlikleri-zaporojye-bolgesindeki-4-yerlesim-yerinin-kontrolunu-ele-gecirdi-1065942256.html

Rus birlikleri, Zaporojye bölgesindeki 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdi

Rus birlikleri, Zaporojye bölgesindeki 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdi

Rus Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin Zaporojye bölgesindeki Orehov kenti yakınlarındaki 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiği duyuruldu. 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T21:09+0300

2023-01-19T21:09+0300

2023-01-19T21:10+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir rogov

zaporojye

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Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Vladimir Rogov, Rus birliklerinin Zaporojye bölgesindeki Orehov kenti yakınlarındaki 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiği söyledi.Sputnik’e konuşan Rogov, “Yürütülen askeri keşifler ve akabindeki taaruz sonrası Orehov'un güneybatı ve güneydoğusunda bulunan 4 yerleşim yerinin kontrolü ele geçirildi” dedi.Ukrayna birliklerinin ikinci savunma hattına çekildiğini ve bölgedeki çatışmaların sürdüğünü belirten Rogov, Orehov kentinin hala Ukrayna birliklerinin kontrolü altında olduğunu kaydetti.

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