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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230119/lavrov-natonun-genislemesi-cevapsiz-kalmayacak-1065932387.html
Lavrov: NATO’nun genişlemesi cevapsız kalmayacak
Lavrov: NATO’nun genişlemesi cevapsız kalmayacak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO askeri yapısının Rusya ve Belarus sınırlarına yaklaşmasının cevapsız kalmayacağını söyledi. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T17:47+0300
2023-01-19T17:47+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey lavrov
belarus
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belaruslu mevkidaşı Sergey Aleynik ile bugün Belarus’un başkenti Minsk’te biyolojik güvenlik memorandumunu imzaladı.Lavrov, imzalama töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Bu memorandum, ulusal güvenliğimizi, ülkelerimizin her birinin güvenliğini güçlendirmeyi ve bu alanda üçüncü ülkelerin askeri birimlerinin ve bunlara bağlı kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanan tehditleri durdurmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.Memorandumun uygulanması kapsamında 'gerekirse misilleme yöntemleri geliştirme' amacıyla iki ülkenin ilgili yapıları arasında düzenli bilgi alışverişinin öngörüldüğünü belirten Lavrov, “Bir kez daha, ABD ve uydu devletlerin, NATO’yu genişletmeye, askeri güçlerini ve askeri altyapılarını ortak sınırlarımıza yaklaştırmaya yönelik yıkıcı politikası konusundaki derin endişemizi bir kez daha dile getirdik. Zira tüm bu uygulamalar, askeri ve siyasi gerilimin tırmanmasına yol açıyor ve tarafımızdan bir karşılık verilmeden kalamaz” dedi.‘Moskova ve Minsk, Ukrayna’daki özel harekatla ilgili ortak duruşa sahip’Lavrov, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmenin ardından da şu açıklamada bulundu: “Özel askeri harekatımız bağlamında, Ukrayna’daki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bu noktada, hangi hedeflere ulaşılması, Rusya ve Belarus’un komşularımız tarafından tehdit edilmemesinin nasıl sağlanması gerektiği konusunda ortak duruşa sahibiz.”
https://sputniknews.com.tr/20230115/belarus-guvenlik-konseyi-minsk-ukrayna-tarafindan-her-turlu-kiskirtici-eyleme-hazir-1065774153.html
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rusya, sergey lavrov, belarus
rusya, sergey lavrov, belarus

Lavrov: NATO’nun genişlemesi cevapsız kalmayacak

17:47 19.01.2023
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO askeri yapısının Rusya ve Belarus sınırlarına yaklaşmasının cevapsız kalmayacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belaruslu mevkidaşı Sergey Aleynik ile bugün Belarus’un başkenti Minsk’te biyolojik güvenlik memorandumunu imzaladı.
Lavrov, imzalama töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Bu memorandum, ulusal güvenliğimizi, ülkelerimizin her birinin güvenliğini güçlendirmeyi ve bu alanda üçüncü ülkelerin askeri birimlerinin ve bunlara bağlı kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanan tehditleri durdurmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.
Memorandumun uygulanması kapsamında 'gerekirse misilleme yöntemleri geliştirme' amacıyla iki ülkenin ilgili yapıları arasında düzenli bilgi alışverişinin öngörüldüğünü belirten Lavrov, “Bir kez daha, ABD ve uydu devletlerin, NATO’yu genişletmeye, askeri güçlerini ve askeri altyapılarını ortak sınırlarımıza yaklaştırmaya yönelik yıkıcı politikası konusundaki derin endişemizi bir kez daha dile getirdik. Zira tüm bu uygulamalar, askeri ve siyasi gerilimin tırmanmasına yol açıyor ve tarafımızdan bir karşılık verilmeden kalamaz” dedi.

‘Moskova ve Minsk, Ukrayna’daki özel harekatla ilgili ortak duruşa sahip’

Lavrov, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmenin ardından da şu açıklamada bulundu: “Özel askeri harekatımız bağlamında, Ukrayna’daki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bu noktada, hangi hedeflere ulaşılması, Rusya ve Belarus’un komşularımız tarafından tehdit edilmemesinin nasıl sağlanması gerektiği konusunda ortak duruşa sahibiz.”
Belarus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
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