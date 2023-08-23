https://sputniknews.com.tr/20230823/putin-kiev-askerlerine-kendi-vatandaslari-degilmis-gibi-davraniyor-1074856446.html

Putin: Kiev, askerlerine kendi vatandaşları değilmiş gibi davranıyor

Putin: Kiev, askerlerine kendi vatandaşları değilmiş gibi davranıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna yönetiminin askerleri kendi vatandaşları değilmiş gibi mayınlı arazilere gönderdiğini ifade etti. 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T10:43+0300

2023-08-23T10:43+0300

2023-08-23T10:43+0300

vladimir putin

leonid paseçnik

zaporojye

yevgeniy balitskiy

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

görüşme

kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1b/1072917909_0:0:3338:1878_1920x0_80_0_0_1c30899e9e3dc389e7ff8d1fa3a1e2e4.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gece saatlerinde Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lider vekili Leonid Paseçnik ve Zaporojye Bölge Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy'le görüşme gerçekleştirdi. Paseçnik ve Balitskiy, Putin'e bölgelerindeki durum ve yapılan çalışmalar hakkında rapor sundu.Putin, Paseçnik'le görüşmesi sırasında Ukrayna yönetiminin kendi askerlerine yönelik tutumunu eleştirdi. Rusya lideri, "Bazen karşı tarafın neler yaptığına bakıyorum. Mayınlı arazilere sürdükleri kişilerin kendi insanları olmadığı izlenimi oluştu. Sanki onlar kendi vatandaşları değilmiş gibi davranıyorlar. Sarsıcı. Fakat bu onların meselesi, onların sorunu" dedi ve kesişme hattındaki durumun stabil olduğunu da belirtti.LHC'yi yöneten ekibin çalışmalarından övgüyle söz eden Putin, mevcut zorlu koşullar altında seçimlerin de organize edileceğine inandığını söyledi. Halktan geri bildirim almak için insanlarla direkt temas kurulması talimatı da veren Putin, LHC yönetimindeki mevcut ekipten insanlara sorunları onların çıkarına olacak şekilde çözebileceklerini göstermelerini istedi.

https://sputniknews.com.tr/20230822/putin-johannesburgdaki-brics-zirvesinde-konusma-yapiyor-1074836517.html

zaporojye

ukrayna

rusya

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, leonid paseçnik, zaporojye, yevgeniy balitskiy, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, görüşme, kiev, asker