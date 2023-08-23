Putin: Kiev, askerlerine kendi vatandaşları değilmiş gibi davranıyor
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya lideri Putin, Wagner’cilerin ayaklanması sırasında görev başında olan asker ve kolluk kuvvetlerine hitaben yaptığı konuşmada, “Sizler bir iç savaş yaşanmasının önünü kestiniz” dedi.
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna yönetiminin askerleri kendi vatandaşları değilmiş gibi mayınlı arazilere gönderdiğini ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gece saatlerinde Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lider vekili Leonid Paseçnik ve Zaporojye Bölge Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy'le görüşme gerçekleştirdi. Paseçnik ve Balitskiy, Putin'e bölgelerindeki durum ve yapılan çalışmalar hakkında rapor sundu.
Putin, Paseçnik'le görüşmesi sırasında Ukrayna yönetiminin kendi askerlerine yönelik tutumunu eleştirdi. Rusya lideri, "Bazen karşı tarafın neler yaptığına bakıyorum. Mayınlı arazilere sürdükleri kişilerin kendi insanları olmadığı izlenimi oluştu. Sanki onlar kendi vatandaşları değilmiş gibi davranıyorlar. Sarsıcı. Fakat bu onların meselesi, onların sorunu" dedi ve kesişme hattındaki durumun stabil olduğunu da belirtti.
LHC'yi yöneten ekibin çalışmalarından övgüyle söz eden Putin, mevcut zorlu koşullar altında seçimlerin de organize edileceğine inandığını söyledi. Halktan geri bildirim almak için insanlarla direkt temas kurulması talimatı da veren Putin, LHC yönetimindeki mevcut ekipten insanlara sorunları onların çıkarına olacak şekilde çözebileceklerini göstermelerini istedi.
Putin, Paseçnik'le görüşmesi sırasında Ukrayna yönetiminin kendi askerlerine yönelik tutumunu eleştirdi. Rusya lideri, "Bazen karşı tarafın neler yaptığına bakıyorum. Mayınlı arazilere sürdükleri kişilerin kendi insanları olmadığı izlenimi oluştu. Sanki onlar kendi vatandaşları değilmiş gibi davranıyorlar. Sarsıcı. Fakat bu onların meselesi, onların sorunu" dedi ve kesişme hattındaki durumun stabil olduğunu da belirtti.
LHC'yi yöneten ekibin çalışmalarından övgüyle söz eden Putin, mevcut zorlu koşullar altında seçimlerin de organize edileceğine inandığını söyledi. Halktan geri bildirim almak için insanlarla direkt temas kurulması talimatı da veren Putin, LHC yönetimindeki mevcut ekipten insanlara sorunları onların çıkarına olacak şekilde çözebileceklerini göstermelerini istedi.