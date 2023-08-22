https://sputniknews.com.tr/20230822/putin-johannesburgdaki-brics-zirvesinde-konusma-yapiyor-1074836517.html

Putin: BRICS ülkeleri arasındaki mali işlemlerde geri dönülmez bir dedolarizasyon süreci sürüyor

Putin: BRICS ülkeleri arasındaki mali işlemlerde geri dönülmez bir dedolarizasyon süreci sürüyor

Johannesburg'daki BRICS Zirvesi'nde canlı bağlantı yoluyla bir konuşma gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Putin, BRICS ülkeleri arasındaki mali işlemlerde... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T19:04+0300

2023-08-22T19:04+0300

2023-08-22T19:55+0300

dünya

vladimir putin

brics

rusya

afrika

johannesburg

brics zirvesi

tahıl anlaşması

dedolarizasyon

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Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi'ne video konferans yoluyla katılan Vladimir Putin, Rusya’nın Afrika kıtasının güvenilir gıda tedarikçisi olmaya devam edeceğini söyledi.Putin, BRICS Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Rusya'nın gıda ve enerji kaynaklarının güvenilir ve kesintisiz temini için daha yakın işbirliğini desteklediğini belirtti.Rus lider, Rus tarafına karşı yükümlülüklerin gerçek anlamda yerine getirilmesi durumunda Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmeye hazır olduğunu ifade etti.BRICS ülkelerinin eşitlik ve ortaklık desteği ilkeleri ile işbirliği yaptıklarına dikkat çeken Putin, Rusya’nın ortakları ile ticaret cirosunun 230 milyar doları aştığının altını çizdi.Rus lider, BRICS ülkeleri arasındaki mali işlemlerde geri dönülmez bir dedolarizasyon sürecinin devam ettiğini vurguladı.Afrika kıtasındaki ülkelere karşılıksız olarak tahıl tedarikine de değinen Putin, ortaklarla bu yöndeki müzakerelerin sona ermek üzere olduğunu ifade etti.Putin, Rusya’nın gıda ve enerji kaynaklarının güvenilir ve kesintisiz tedariki için daha yakın işbirliğinden yana olduğunu vurguladı. Rusya lideri Putin, Rusya’nın uluslararası alanda iklim sorunlarına daha dengeli yaklaşımlar geliştirmek için birlikte çalışmaya hazır olduğunun da altını çizdi.Rusya’nın yurtdışına tahıl ve gübre tedarikinin kasten engellendiğine dikkat çeken Putin, aynı zamanda Moskova’nın dünya pazarlarındaki krizden de sorumlu tutulduğunu, bunun tahıl anlaşmasında net bir şekilde görüldüğünü ifade etti.Rus lider, BRICS ülkelerinin piyasadaki dalgalanmalar ve bazı ülkelerin sorumsuz eylemlerinin neden olduğu enflasyonist baskı ortamında oldukça karmaşık sorunları çözmek durumunda kaldıklarını dile getirdi.

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